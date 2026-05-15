宮崎AIギルウド、介護現場向けAI実践講座を新たに開催 介護記録・申し送り・マニュアル活用をGemini・NotebookLMで支援。中小企業向けSNS発信講座とあわせ、無料オンラインセミナーを2回連続実施
株式会社GRANDIR（宮崎県宮崎市、代表取締役：長置庄平）は、地域密着型AI支援プロジェクト「宮崎AIギルウド」の第2弾企画として、介護現場向けの無料AIオンラインセミナー「介護現場で“すぐ使える”AI実践講座 Gemini × NotebookLM 活用術」を、2026年6月2日（火）に開催いたします。
あわせて、すでに発表している中小企業・個人事業主向けの「SNS×AI活用入門セミナー」を2026年5月27日（水）に開催し、2回連続の無料オンラインセミナーとして実施いたします。
宮崎AIギルウドは、カレー倶楽部ルウ代表・ルウ王子を中心に、宮崎の中小企業や地域の現場が抱える人手不足、情報発信不足、業務効率化、DX推進、人材育成などの課題に対し、生成AIを「知る」だけでなく「現場で使える形にして届ける」ことを目指す地域密着型AI支援プロジェクトです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349393/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349393/images/bodyimage2】
今回の第2弾では、地域の介護福祉現場で大きな負担となっている「記録作成」「申し送り」「マニュアル確認」「情報共有」に焦点を当てます。生成AIを活用することで、現場スタッフの事務的な負担を軽減し、利用者支援やケアに向き合う時間を生み出すことを目指します。
第2回セミナーの講師は、株式会社アスカゼ代表・田中宏樹氏が務めます。田中氏は、理学療法士として病院やデイケアで臨床経験を積み、現在は医療・介護・福祉分野における現場目線でのAI導入支援に取り組んでいます。今回の講座では、GeminiとNotebookLMを活用し、ケア会議の記録作成、申し送り内容の整理、施設内マニュアルの活用、レクリエーションのアイデア出しなど、介護現場で明日から試せる生成AI活用法を紹介します。
第1回セミナーでは、カレー倶楽部ルウ代表・ルウ王子が講師を務めます。20年以上にわたる飲食店経営、チキン南蛮カレーのブランディング、SNS発信、メディア対応の実践経験をもとに、InstagramとThreadsを使ったお店・会社の情報発信にAIをどう組み合わせるかをZoomで分かりやすく紹介します。
いずれのセミナーも参加費は無料です。ライブ参加に加え、お申し込みいただいた方全員に、終了後1か月間のアーカイブ配信を無料で提供します。
開催の背景
生成AIへの関心が高まる一方で、地方の中小企業や介護福祉の現場では、実際の業務にAIをどう取り入れればよいか分からないという声が多く聞かれます。
宮崎県内の中小企業や個人事業主では、限られた人員で日々の業務を行いながら、集客、広報、SNS発信、資料作成まで対応しなければならないケースも少なくありません。
また、介護現場では、ケア会議の記録、申し送り、マニュアル確認、資料整理、レクリエーションの企画など、現場スタッフの負担となりやすい業務が多くあります。
「人手が足りない」
「記録業務に時間がかかる」
「マニュアルはあるが、必要な情報を探すのが大変」
「AIに興味はあるが、現場でどう使えばよいか分からない」
こうした地域の現場課題に対し、宮崎AIギルウドでは、専門用語ではなく、現場で使える実践例を通じてAI活用を広げていきます。
今回の2回連続セミナーでは、「中小企業のSNS発信」と「介護現場の業務効率化」という2つのテーマを取り上げ、専門知識がなくても明日から試せる生成AI活用法を紹介します。
第1回セミナー概要
SNS×AI活用入門セミナー
あわせて、すでに発表している中小企業・個人事業主向けの「SNS×AI活用入門セミナー」を2026年5月27日（水）に開催し、2回連続の無料オンラインセミナーとして実施いたします。
宮崎AIギルウドは、カレー倶楽部ルウ代表・ルウ王子を中心に、宮崎の中小企業や地域の現場が抱える人手不足、情報発信不足、業務効率化、DX推進、人材育成などの課題に対し、生成AIを「知る」だけでなく「現場で使える形にして届ける」ことを目指す地域密着型AI支援プロジェクトです。
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今回の第2弾では、地域の介護福祉現場で大きな負担となっている「記録作成」「申し送り」「マニュアル確認」「情報共有」に焦点を当てます。生成AIを活用することで、現場スタッフの事務的な負担を軽減し、利用者支援やケアに向き合う時間を生み出すことを目指します。
第2回セミナーの講師は、株式会社アスカゼ代表・田中宏樹氏が務めます。田中氏は、理学療法士として病院やデイケアで臨床経験を積み、現在は医療・介護・福祉分野における現場目線でのAI導入支援に取り組んでいます。今回の講座では、GeminiとNotebookLMを活用し、ケア会議の記録作成、申し送り内容の整理、施設内マニュアルの活用、レクリエーションのアイデア出しなど、介護現場で明日から試せる生成AI活用法を紹介します。
第1回セミナーでは、カレー倶楽部ルウ代表・ルウ王子が講師を務めます。20年以上にわたる飲食店経営、チキン南蛮カレーのブランディング、SNS発信、メディア対応の実践経験をもとに、InstagramとThreadsを使ったお店・会社の情報発信にAIをどう組み合わせるかをZoomで分かりやすく紹介します。
いずれのセミナーも参加費は無料です。ライブ参加に加え、お申し込みいただいた方全員に、終了後1か月間のアーカイブ配信を無料で提供します。
開催の背景
生成AIへの関心が高まる一方で、地方の中小企業や介護福祉の現場では、実際の業務にAIをどう取り入れればよいか分からないという声が多く聞かれます。
宮崎県内の中小企業や個人事業主では、限られた人員で日々の業務を行いながら、集客、広報、SNS発信、資料作成まで対応しなければならないケースも少なくありません。
また、介護現場では、ケア会議の記録、申し送り、マニュアル確認、資料整理、レクリエーションの企画など、現場スタッフの負担となりやすい業務が多くあります。
「人手が足りない」
「記録業務に時間がかかる」
「マニュアルはあるが、必要な情報を探すのが大変」
「AIに興味はあるが、現場でどう使えばよいか分からない」
こうした地域の現場課題に対し、宮崎AIギルウドでは、専門用語ではなく、現場で使える実践例を通じてAI活用を広げていきます。
今回の2回連続セミナーでは、「中小企業のSNS発信」と「介護現場の業務効率化」という2つのテーマを取り上げ、専門知識がなくても明日から試せる生成AI活用法を紹介します。
第1回セミナー概要
SNS×AI活用入門セミナー