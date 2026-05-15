宮崎AIギルウド、介護現場向けAI実践講座を新たに開催 介護記録・申し送り・マニュアル活用をGemini・NotebookLMで支援。中小企業向けSNS発信講座とあわせ、無料オンラインセミナーを2回連続実施

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