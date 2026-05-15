【おいしく、食べきる！】介護の食事の悩み解消に挑む「アイソカル」シリーズから、やわらかいおかずタイプが新登場

ネスレ日本株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役 社長 兼 CEO：深谷 龍彦、以下「ネスレ日本」）は、2026年5月20日（水）より、少量高カロリーの介護食シリーズから新たに「アイソカル 高カロリーのやわらかいおかず 白がゆバラエティパック」の販売を開始します。

「アイソカル 高カロリーのやわらかいごはん」白がゆと相性抜群の3つの味わい【カレー、肉じゃが、野菜のクリーム煮風】の「アイソカル 高カロリーのやわらかいおかず」がセットになって新登場。「味が薄そう」、「水っぽいのではないか」といった介護食のイメージを覆すようなおいしさを追求し、肉や野菜の風味がしっかりと感じられる豊かな味わいに仕上げました。

また、80gの少量で100kcalの設計で、「やわらかいごはん」と一緒に食べれば一食で手軽に250kcalのカロリーアップ。高齢な方にとって不足しがちなカロリーを、食事を楽しみながら補給できます。さらに、介護される人とする人の両方にやさしい介護食を目指し、ユニバーサルデザインフード「舌でつぶせる」の規格の食べやすさや、準備や片付けが簡単なカップタイプを採用しています。

■「やわらかいおかず」の特長

①少量高カロリー：1個あたりわずか80gの食べきりサイズで100kcal。食事の量が気になる方でも無理なくカロリーを補給できます。

②ごはんと一緒に楽しめる3つの味わい：「カレー」「肉じゃが」「野菜のクリーム煮風」と、家庭で人気の定番メニューをラインナップ。

③便利なカップタイプ：カップのままでも食べられるので、準備や片付けの負担を軽減。常温保存なので、保管も簡単です。

④やわらかくて食べやすい：ユニバーサルデザインフード（UDF）「舌でつぶせる」規格の高齢者にもやさしいやわらかさです。

■担当者からのメッセージ

「食が細く、量を食べられない」、「でもカロリー不足が心配」…。このような介護の食事の課題に応え、毎日の食事を通じて栄養管理をサポートしたいという想いから、ネスレの介護食シリーズは誕生しました。2023年に発売した主食タイプの「アイソカル 高カロリーのやわらかいごはん」に、この度発売する「やわらかいおかず」を加えた幅広いラインナップを通じて、高齢な方や介護が必要な方が食事を楽しみながら、からだを動かす源であるカロリーをしっかりと摂取するお手伝いができれば幸いです。

また、在宅介護の場においては、食事の献立を考えたり、準備をしたりすることが介護をする方にとっての大きな負担になっているという声もよく耳にします。高齢化が進み、ますます多くの方が介護に関わるようになる中で、介護をされる方のみならず介護をする方にとってもやさしい製品のひとつとして「アイソカル」シリーズが貢献できればと願っています。

■製品概要

【製品名】アイソカル®高カロリーのやわらかいおかず 白がゆバラエティパック

【発売予定日】2026年5月20日（水）

【販売経路】ネスレ ヘルスサイエンス 公式オンラインショップ

【販売価格】4,590円（税込）

■ネスレ ヘルスサイエンス 公式オンラインショップ 2026年5月20日（水）公開予定

ネスレ ヘルスサイエンス オンラインショップ：https://healthscienceshop.nestle.jp/

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