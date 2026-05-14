キオクシア：高性能アプリケーションPC向け PCIe(R) 5.0 採用クライアントSSD「KIOXIA XG10シリーズ」を発表

東京--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- キオクシア株式会社は、高性能PC向けにPCIe® 5.0高速インターフェースを採用したクライアントSSD「KIOXIA XG10シリーズ」を発表しました。高速データアクセスが必要とされるクライアントPCアプリケーション向けに速度と応答性を提供し、AI用途におけるトレーニングや推論、コンテンツクリエーション、ゲーミング用途など、高性能クライアントシステム環境のニーズに応えます。本製品は現在PC OEM顧客にて評価中で、本製品搭載PCの出荷は2026年第2四半期以降に開始される見込みです。

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クライアントSSD「KIOXIA XG10シリーズ」

KIOXIA XG10シリーズは、PCIe® 5.0インターフェースの採用により、シーケンシャルおよびランダムパフォーマンスにおいて大幅な向上を提供します。前世代のKIOXIA XG8シリーズ と比較して、シーケンシャルリード速度を最大2倍、シーケンシャルライト速度を2倍以上、ランダムリード性能を約122 %、ランダムライト性能を158 %向上させ、データアクセスの高速化とシステムの応答性の向上を実現しました。シーケンシャルリード速度は最大14,000 MB/s、シーケンシャルライト速度は最大12,000 MB/s、ランダムリード性能は最大2,000 KIOPS、ランダムライト性能は最大1,600 KIOPSを実現し、今日のコンピューティングニーズに対応した高スループット性能を提供します。

KIOXIA XG10 シリーズの他の主な特長:

・PCIe® 5.0（Gen5 x4）およびNVMe™ 2.0d準拠

・TCG Opalバージョン2.02による自己暗号化ドライブ（SED）サポート

・AI PC、ワークステーション、ゲームプラットフォームなどを含むハイエンドPCシステムに推奨

フォームファクター：M.2 Type 2280

・容量ラインアップ：512 GB, 1024 GB, 2048 GB, 4096 GB(1)

注釈:

(1) 512 GB, 1024 GBモデルは、BiCS FLASH™第6世代TLCフラッシュメモリを採用、2048 GB、および4096 GBはキオクシアのBiCS FLASH™ 第8世代TLCフラッシュメモリを採用

・記憶容量：1 MB (1メガバイト) ＝1,000,000 (10の6乗) バイト、1 GB (1ギガバイト) ＝1,000,000,000 (10の9乗) バイト、1 TB (1テラバイト) ＝1,000,000,000,000 (10の12乗) バイトによる算出値です。しかし、1 GB=1,073,741,824 (2の30乗) バイト、１TB=1,099,511,627,776 (2の40乗) バイトによる算出値をドライブ容量として用いるコンピューターオペレーティングシステムでは、記載よりも少ない容量がドライブ容量として表示されます。ドライブ容量は、ファイルサイズ、フォーマット、セッティング、ソフトウェア、オペレーティングシステムおよびその他の要因で変わります。

読み出しおよび書き込み速度は、ホストシステム、読み書き条件、ファイルサイズなどによって変化します。

・IOPS: Input Output Per Second (1秒間に読み書きできる回数)

・NVMeは、NVM Express, Inc.の米国またはその他の国における登録商標または商標です。

・PCIeはPCI-SIGの商標です。

・その他記載されている社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

お問い合わせ先：

国内特約店

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キオクシア株式会社

プロモーションマネジメント部

進藤智士

Tel: 03-6478-2404

Source: Kioxia Corporation





