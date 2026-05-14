【博展×かえつ有明中・高等学校】従来の保健室を統合・刷新した新しい体験拠点『ウェルネスセンター（NEST）』が誕生。

【博展×かえつ有明中・高等学校】従来の保健室を統合・刷新した新しい体験拠点『ウェルネスセンター（NEST）』が誕生。