＜Wonjungyo＞人気のルースパウダーに“透けるようなさらさら肌”に仕上げるクリアタイプが新登場！儚いピュアほっぺを演出するペールピンクのチーク新色も同日発売

株式会社Rainmakers

涙袋メイクの第一人者ウォン・ジョンヨ氏が監修するコスメブランド「Wonjungyo（ウォンジョンヨ）」は、「ウォンジョンヨ フィクシングブラーパウダー N 04 ソフトクリア」と「ウォンジョンヨ ベアブルームチーク 05 サクラピンク」を 5月27日（水）より全国発売いたします。

また、過去に限定色として発売していた「ウォンジョンヨ フィクシングブラーパウダー N 03 プレーンラベンダー」を数量限定で再販し、5月27日（水）より全国発売いたします。

【取扱店】ウォンジョンヨ公式オンラインストア、ロフト、ロフトネットストア、アインズ&トルペ、アットコスメ、R.O.U、イオン、京王アートマン、ショップイン、チャーリー、ハンズ、マツモトキヨシ、プラザ、ローズマリー（一部店舗除く）

スキンケア発想のさらさらクリアパウダー＆儚げな白みピンクのリキッドチークが新登場

肌の凹凸をカバーして透明感あふれるお肌を演出する人気アイテム「ウォンジョンヨ フィクシングブラーパウダー N」から、さらさら仕上げの新色「04 ソフトクリア」がこの夏定番カラーとして新登場いたします。なめらかな“ふんわり肌”に仕上げる既存色「01 プレーンピンク」「02 プレーンベージュ」に対し、今回新登場する「04 ソフトクリア」は透けるような“さらさら肌”を演出するクリアタイプ。ツボクサ葉エキスやヒアルロン酸などのスキンケア成分（※）を配合し、ベースメイクの仕上げにお使いいただくのはもちろん、スキンケア後のベタつき防止用に塗布するのもおすすめです。パッケージは「04 ソフトクリア」だけのホワイト×クリアカラーを採用し、涼やかで洗練されたデザインに仕上げました。また、過去に限定色として発売して多くの反響をいただいた「03 プレーンラベンダー」も同日に限定再販。淡いパープルカラーがくすみを飛ばし、透明感あふれる明るい肌印象を演出する人気カラーを再びお楽しみいただけます。

じゅわっと色付くツヤ感が魅力のリキッドチーク「ベアブルームチーク」からも、ラインナップの中で最も明るい白みカラーの新色「05 サクラピンク」が登場。さっと塗布すれば、サクラの花びらのように淡いピンクカラーが肌にじんわりとけこみ、自然な血色感を引き出します。単色でお使いいただくのはもちろん、お手持ちのチークに重ね付けすれば、あどけない透明感をプラス。春夏メイクを華やかに彩る、マストバイアイテムです。

※すべて保湿成分

ウォンジョンヨ フィクシングブラーパウダー N 商品情報

スキンケア成分（※）配合！

肌にやさしい使い心地のさらさらクリアタイプが新登場

過去限定色の人気カラー「プレーンラベンダー」も限定再販！

ウォンジョンヨ

フィクシングブラーパウダー N

全4色（限定再販1色、定番新色1色）

13g 各2,420円（税込）

※ツボクサ葉エキス、加水分解ヒアルロン酸、グリチルリチン酸ステアリル（すべて保湿成分）

＜COLOR＞

【新色】

04 ソフトクリア

さらさら仕上げの軽やかクリアカラー

【限定再販】

03 プレーンラベンダー

くすみを飛ばす、透明感ラベンダーカラー

【定番色】

01 プレーンピンク

ふんわり血色感をプラスする華やかピンク

02 プレーンベージュ

素肌のようなナチュラルベージュ

＜新色「04 ソフトクリア」の特徴＞

●スキンケアパウダーとしてスキンケア後のベタつき防止にもオススメ◎

●3種のスキンケア成分in

ツボクサ葉エキス、加水分解ヒアルロン酸、グリチルリチン酸ステアリルを配合。（すべて保湿成分）

＜全色共通の特徴＞

●美容液成分in

スクワラン、ホホバ種子油、モモ葉エキス、ビルベリー葉エキスを配合。（すべて保湿成分）

●ふんわり質感の球状パウダーで毛穴や凹凸をカバー

繊細パウダーで、ふんわりとなめらか肌に仕上げてくれます。

●化粧崩れ防止処方

・エモリエントパウダー

ヒアルロン酸Na（※）とアロエベラ葉エキス（※）でパウダーをコーティング。しっとりと肌へ密着します。

※保湿成分

・花びら型パウダー

花びらの層と層の間に、素早く皮脂をキャッチします。

ウォンジョンヨ ベアブルームチーク 商品情報

じゅわっと色づき、ふんわり華やぐ

血色感を演出するツヤ感リキッドチークに

定番新色が登場！

ウォンジョンヨ ベアブルームチーク

全5色（新色1色） 各1,650円（税込）

＜COLOR＞

【新色】

05 サクラピンク

サクラの花びらのような儚いペールピンク

【定番色】

01 ミルクピーチ

ピュアな可愛さを引き出す

ミルキーなベビーピーチ

02 ブロッサムピーチ

肌をぱっと明るくみせる

華やかなコーラルピンク

03 シャイピーチ

照れたような血色感を添える

繊細で上品なローズピンク

04 ピーチティー

肌にふんわり溶け込む

洗練されたピンクベージュ

＜新商品の特徴＞

●高密着処方

肌にぴたっとフィットし、つけたてカラー長持ち。

●メルティングカラー設計

透け感のある発色で、肌へ溶け込むような血色感を演出。

●2種の美容液成分in

ヒアルロン酸Na、セラミドNP（すべて保湿成分）

ウォン・ジョンヨ プロフィール

2008年よりメイクアップアーティストとして活動を開始。

韓国トップアイドルや女優の専属メイクアップアーティストとして活躍。現在はBLACKPINKのROSE やTWICE 9名中4名のメイクを専属で担当していることでも有名な、涙袋メイクの第一人者としても知られる人気メイクアップアーティスト。ソウルの清潭洞（チョンダムドン）にある美容室Bit&Bootの共同代表。

＜公式SNS＞

Instagram：＠bit.boot_jungyo(https://www.instagram.com/bit.boot_jungyo/)

Wonjungyoについて

韓国アイドルメイクを牽引するメイクアップアーティストのウォン・ジョンヨ氏が、長年培ってきたプロのメイクノウハウを簡単に再現できるよう開発し、「初めてメイクをした日のときめきを感じてほしい」という願いが込められたブランドです。

質感と色味にとことんこだわり、涙袋も簡単につくれる7色のアイシャドウパレットや、簡単にアイドル肌が目指せるトーンアップベース、マスカラ、クッションファンデーションなど、憧れの韓国アイドルに近づける商品が続々登場しています。ブランドロゴはウォン・ジョンヨのWと、メイクで輝いてほしいという想いからダイヤをモチーフにデザインされています。

＜ブランド公式＞

TikTok：＠wonjungyo_official_jp(https://www.tiktok.com/@wonjungyo_official_jp?lang=ja-JP)

Instagram：@wonjungyo_official_jp(https://www.instagram.com/wonjungyo_official_jp/)

X（旧Twitter）：@wonjungyo_of_jp(https://x.com/wonjungyo_of_jp)

HP：https://www.wonjungyobeauty.jp/

【会社概要】

社名：株式会社Rainmakers

本社所在地：東京都中央区新富1-8-9+SHIFT GINZA EAST 4F

代表取締役：宇佐美 眞

【商品に関するお問い合わせ】

株式会社Rainmakers

お客様お問い合わせ先：0120-500-353