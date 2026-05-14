英国発のオーラルケアブランド「EUTHYMOL」が原宿でポップアップストア「THE PURPLE GLOW MAISON」を開催

銀座ステファニー化粧品株式会社

銀座ステファニー化粧品株式会社（本社：東京都港区、以下 銀座ステファニー化粧品）が、国内唯一の正規販売企業として展開する英国発のオーラルケアブランド「EUTHYMOL（ユーシモール）」は、2026年5月16日（土）から6月8日（月）まで、原宿にある東急プラザ原宿「ハラカド」の2階にあるCOVERにて、EUTHYMOLの世界観を体感できるポップアップストア「THE PURPLE GLOW MAISON」を開催します。また、本ポップアップストアにて、新シリーズの「ホワイトレッドローズ」シリーズと、歯みがき各種の38gミニサイズを発売開始します。

※画像はイメージです。

1898年に誕生したEUTHYMOLは、長年英国で愛されてきた老舗のオーラルケアブランドです。ヴィンテージ感のあるクラシックなパッケージと爽快感のある独特なフレーバーが特徴で、そのカラフルなペーストカラーがSNSでも話題となっています。

今回のポップアップストアでは、定番シリーズの歯みがきや歯ブラシなどの人気商品に加え、ローズの香りを楽しめる新シリーズ「ホワイトレッドローズ」の歯みがきや、本ポップアップストアで先行発売する限定セットも販売します。また、初日には先着でのプレゼント企画もご用意しています。

また本ストアは、欧州のメゾンをモチーフにしたアーチやファサードを取り入れた空間に、「ホワイトパープル」シリーズを象徴する紫を基調としたEUTHYMOLらしいクラシックとポップが融合した世界観が広がります。巨大な歯みがきチューブのオブジェや、色彩豊かなファサードを再現したフォトセットなどを空間全体に展開。各シリーズをイメージしたフォトスポットでは、EUTHYMOLの歯みがきや歯ブラシとともに、鏡越しにご自身の笑顔を撮影することができ、ブランドの世界観に没入しながらお楽しみいただけます。

【ポップアップストア概要】

開催期間：2026年5月16日（土）～6月8日（月）

営業時間：11:00～21:00（飲食店舗は11:00～23:00、一部店舗は営業時間が異なります）

※6月8日（月）のみ18:00終了

開催場所：東急プラザ原宿「ハラカド」 2階 COVER

アクセス：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-31-21 原宿スクエア内 東急プラザ原宿「ハラカド」

東京メトロ 千代田線・副都心線「明治神宮前(原宿)」駅 出口4・7 徒歩1分

東京メトロ 千代田線・半蔵門線・銀座線「表参道」駅 出口A1 徒歩9分

JR山手線「原宿」駅 徒歩4分

【ポップアップストア限定プレゼント企画】

ご来場いただいた方および購入者の方に、先着でのプレゼント企画をご用意しています。

- 来場限定プレゼント（先着）5月16日（土）11:00のオープンよりご来場いただき、EUTHYMOL公式Instagram（@euthymol.japan）をフォローしていただいた方に先着で、下記6つのアイテムをバッグに詰め込んだスペシャルプレゼントをお渡しします。＜プレゼント内容：計6点＞ユーシモール ホワイトパープル 歯みがき 106g、ユーシモール ホワイトパープルトラベルセット、ユーシモール デンタルリンス 260ｍL、ユーシモール ホワイトパープルローズ 歯みがき 38g、ユーシモール ホワイトレッドローズ 歯みがき 38g、スクイーザー（非売品）＋オリジナルバッグ- 購入者限定プレゼント（先着）ポップアップストア期間中、税込1,500円以上ご購入の方を対象に先着で、ユーシモール ホワイトレッドローズ 歯みがきとユーシモール ホワイトパープル 歯みがき（各38g）の2個セットをプレゼントします。

※プレゼントは無くなり次第終了となります。

※プレゼントの詳細はEUTHYMOL公式Instagram（@euthymol.japan）をご確認ください。

【販売商品】

新商品：ローズが香る新シリーズ 「ホワイトレッドローズ」

スマートホワイトニング成分SHMP*¹が歯の着色を落とし、ステインの再付着を予防します。EUTHYMOLならではのフレッシュな香りのベースであるユーカリエキスとチモールに、気品あふれるローズの香味を加え、華やかで奥行きのあるフレーバーに仕上げました。ラグジュアリーなヘリテージを感じさせる「Royal Rose」デザインのパッケージも特長です。

- ユーシモール ホワイトレッドローズ 歯みがき（ユーシモール歯磨（EWR）・医薬部外品） 38g：1,045円

新商品：お試し・持ち運びがしやすいミニサイズ 歯みがき

- ユーシモール 歯みがき 38g 5種セット：4,950円- ユーシモール オリジナル 歯みがき 38g：880円- ユーシモール ホワイトピンク 歯みがき（ユーシモール歯磨（WP）・医薬部外品） 38g：880円- ユーシモール ホワイトパープル 歯みがき（ユーシモール歯磨（WPP）・医薬部外品） 38g：990円- ユーシモール ホワイトパープルローズ 歯みがき（ユーシモール歯磨（EWPR）・医薬部外品） 38g：1,045円

その他、今春に発売された新商品や「ホワイトパープル」シリーズをはじめとした既存商品も販売予定です。

『EUTHYMOL』とは

EUTHYMOLは、1898年に英国で誕生し、長年にわたり世界中で愛される老舗のオーラルケアブランドです。日本より先に韓国に上陸し、オリーブヤングのアワードを多数受賞するなど人気のオーラルケアブランドに成長しました。2024年4月に日本に上陸後、ブランド累計販売数量350万個*²を突破。最も人気のあるホワイトパープルシリーズを代表する歯みがきと歯ブラシにはスマートホワイトニング成分SHMP*¹が配合されており、ホワイトニングに関心のある方にも支持されています。

■銀座ステファニー化粧品公式サイト：https://ginza-stefany.com/

■Instagram公式アカウント：https://www.instagram.com/euthymol.japan/

■公式ブランドサイト：https://euthymol-official.jp/

＊1 メタリン酸ナトリウム（清掃助剤）

＊2 自社調べ、日本国内販売実績2024年3月～2026年5月