株式会社中央組

株式会社中央組(愛知県名古屋市中村区、代表取締役:吉川誠)は、2026年5月10日より、同社で働く職人の給与を平均8.1%引き上げることを発表いたしました。この取り組みにより、建設業界全体で深刻化している人手不足の解決と、優秀な職人の確保・定着を図ります。

建設業界では、少子高齢化による労働力不足が深刻な課題となっており、特に技能を持つ職人の確保が困難な状況が続いています。日本建設業連合会の最新データによると、建設技能労働者の労務単価は2021年から2026年の5年間で27.8%上昇しており、電工や配管工などの専門職種では30%を超える上昇率を記録しています(日本建設業連合会)。 また、愛知県では2025年春闘において建設業の平均賃上げ率が5.40%となり、全国的な賃金上昇の流れが加速しています(愛知県)。

同社では、こうした業界動向を踏まえ、職人一人ひとりの技術力と経験を適正に評価し、競争力のある給与水準を実現することで、長期的な雇用関係の構築を目指します。今回の給与アップは、基本給の見直しに加え、技能手当や経験年数に応じた昇給制度の拡充も含まれており、職人のモチベーション向上と技術継承の促進が期待されます。

建設業界では人手不足による倒産件数も増加傾向にあり、2023年には1,890件の建設業倒産が発生するなど、人材確保の重要性がますます高まっています。同社の今回の取り組みは、地域の建設業界における人材確保のモデルケースとして注目されており、今後の業界全体の待遇改善に向けた先駆的な事例となることが期待されます。

同社では、この給与アップを通じて職人の生活安定を図るとともに、高品質な施工サービスの提供を継続し、地域社会の発展に貢献してまいります。

【会社概要】

・会社名：株式会社中央組

・代表者：吉川誠

・所在地：愛知県名古屋市中村区並木1丁目53

・公式HP：https://chuogumi.com/

【問い合わせ先】

・担当：SNS採用担当窓口・岸本

・メール：kishimoto.chuogumi@gmail.com