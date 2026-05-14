【M&A件数700件の裏側とは？】エージェントIGホールディングス一戸社長ランチ会レポート

株式会社IR Robotics

株式会社IR Robotics（本社：東京都千代田区、代表取締役：金 成柱、HP：https://ir-robotics.co.jp/）は、自社が運営するビジネス系YouTubeチャンネル「IPOとM&Aどっちにする? TV」の出演ゲストであり、弊社運営「Next IPO Club」21社目の卒業生でもある株式会社エージェントIGホールディングス（名証メイン377A）代表取締役の一戸氏をお招きし、少人数限定の「経営者向けランチ会」を開催いたしました。

本プレスリリースでは、大盛況となった当日の様子と今後開催予定の交流会情報をお知らせいたします。

・開催レポート：M&A件数驚異の700件！名証上場と成長戦略のリアル

ランチ会にご参加の皆様

IPO準備を3度経験し、2022年に名古屋証券取引所へIPOされたエージェントIGホールディングス。同社は驚異の700件に及ぶM&Aの実績を持ち、圧倒的なスピードで成長を続けています。

今回のランチ会では、名証上場を選択した戦略的背景や、多数のM&Aから導き出された独自の意思決定プロセスについて、一戸社長ご本人からお話を伺いました。

・当日の主なディスカッション内容

・東証ではなく「名証」を選ばれた戦略的背景とメリット・3度におよぶIPO準備中に直面した数々のリアルなエピソード・700件のM&A実績から導き出された「買う／買わない」の3つの判断基準

クローズドな少人数制の場だからこそ飛び出す「ここだけの話」が満載の会でした。

社長の意思決定のロジックや先を見据えた戦略に参加した経営者陣からも次々と質問が飛び交い、濃密で非常に有意義な時間となりました。

・今後の夜会へのご参加について（お申込み受付中）

弊社YouTubeチャンネル「IPOとM&Aどっちにする? TV」では、番組にご出演いただいたゲスト上場企業社長を囲む、少人数制の限定ランチ会・夜会を定期的に開催しております。

「上場企業社長と直接対話し、自社の経営課題のブレイクスルーに繋げたい！」という経営者の方は、ぜひ下記フォームよりお申込みください。

■IBJ(東証プライム6071) 石坂会長を囲む会～「非連続な成長」の源泉・M&A戦略を直伝～

婚活業界で圧倒的シェアを誇る東証プライム上場・IBJ。加盟店4,800社というマクドナルド超えのネットワークを誇る同社の「非連続な成長」を支えるM&Aとプラットフォーム戦略の神髄を、石坂会長から至近距離で学べる機会です。

＜IBJのここが凄い！夜会で直接聞けるトピック＞

・超・戦略的M&Aの仕込み： 大手競合買収に向けた3～4年越しの「仕込み」や、LTVを最大化させる周辺領域への事業ポートフォリオ構築術。

・失敗しないスモールスタート： 実は「最初の案件は現金300万円だった」という実体験から紐解く、ロールアップ戦略のリアル。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/54393/table/245_1_3a4165347df0b5200f2c5512f897f0f5.jpg?v=202605141151 ]

お申込みはこちらから :https://www.irrobo-community.jp/event-details/ibjishizakashachowokakomukeieishakoryukai

▼ご参加前の予習に！IBJ 石坂会長のご出演動画はこちら

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=mr1-cy5XI-U ]

■ブロードエンタープライズ(東証グロース4415) 中西社長を囲む会～「生存戦略としてのIPO」未上場オーナーからの意識変革～

初期費用0円でマンションの価値を向上させる、独自の「ファイナンス型ビジネスモデル」を展開する東証グロース上場・ブロードエンタープライズ。

創業から18年間、年収1億円の未上場オーナーとして順風満帆な経営を行っていた中西氏が、競合との圧倒的な価格差を知り、「生き残るため」に下したIPOという決断。上場によって得た信用力を武器に、さらなる成長を遂げる経営判断の神髄を中西社長から至近距離で学べる機会です。

＜ブロードエンタープライズのここが凄い！夜会で直接聞けるトピック＞

・生存を懸けたIPOの裏側： 仕入れ価格の衝撃的な差から、「上場しなければ確実に負ける」と確信した中西氏のリアルな危機感。

・キャッシュを生むビジネスモデル： 顧客には最長10年の分割払いを提供しつつ、裏側で債権譲渡を活用して即座にキャッシュを回す。急成長を支える独自のファイナンス戦略と、上場後のM&A活用術。

・オーナー社長から上場企業社長へ： ワンマン経営からの脱却、内部管理体制の構築、そして上場企業の信用力をフル活用した共有不動産・訳あり物件の再生事業など、上場後の「景色」の変化。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/54393/table/245_2_88c8e397e7a8dd1116178d593a821e7e.jpg?v=202605141151 ]

お申込みはこちらから :https://www.irrobo-community.jp/event-details/burodoentapuraizunakanishishachowokakomukeieishakoryukai

▼ご参加前の予習に！ブロードエンタープライズ 中西社長のご出演動画はこちら

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=N1mWIL1RzzY ]

・「IPOとM&Aどっちにする？TV」とは

「IPOとM&Aどっちにする？TV」は、企業成長における重要な選択肢である「IPO」と「M&A」をテーマに、実体験に基づくリアルな体験と意思決定を発信するYouTubeチャンネルです。

実際にIPOやM&Aを経験した上場企業の経営者が出演し、意思決定の背景や成功・失敗の要因を深掘りすることで、経営者やビジネスパーソンにとって実践的な学びを提供しています。

株式会社IR Robotics

社名：株式会社IR Robotics

代表：金 成柱

本社：東京都千代田区麹町5-3-23 WeWork日テレ四谷ビル

事業内容：「成長企業がより成長するためのビジネスプラットフォームになる」をビジョンに掲げ、コンサルティング事業（IPO・経営者向け勉強会/IR活動支援）と人材紹介事業（ハイクラス人材向け）を展開。

会社HP： https://ir-robotics.co.jp/