【阪神梅田本店】“食べる緑茶”に焼き芋のような香りまで。番茶や和紅茶など、個性豊かな日本茶の魅力に迫る6日間

株式会社阪急阪神百貨店

「第7回 阪神 日本茶フェス ～お茶で楽しむ自分時間～」

■阪神梅田本店 1階 食祭テラス

■5月27日(水)～6月1日(月) 6日間

■公式URL： https://web.hh-online.jp/hanshin/contents/str/index.html(https://web.hh-online.jp/hanshin/contents/str/index.html)

今回は“お茶で楽しむ自分時間”をテーマに掲げ、日本茶はもちろん、お茶を味わい深くする茶器やスイーツを販売。さらに「お茶＝緑色」の概念を覆す、イマドキの茶葉も登場するほか、プロから直接学ぶワークショップも実施。お茶のある自分時間の魅力に迫る6日間に注目です！

〇スーパープレゼンターはこちら！

埼玉県にある茶舗「松澤園」の3代目。

百貨店に就職後、企画の仕事を続ける中で日本茶の魅力を改めて感じ、2012年には日本茶インストラクターの資格を取得。前職で培った企画力を生かし、“茶人”として企業や学校、地域など多様な事業者とお茶を使ったイベント企画や商品開発などのプロジェクトを立ち上げ、新たな日本茶シーンを生み出している。

見た目や香りがまるで違う！自分好みが見つかる、豊富なラインアップ

京都の歴史ある宇治茶から九州の希少な単一品種、熟練の茶師が醸すブレンド茶など多種多様な茶葉が集結いたします。

そのほか、お茶と一緒にたしなみたくなる茶器や雑貨、スイーツまで

静岡「長谷川製茶」静岡農家直送むし茶(250g)1,890円【特徴】鮮やかな色味、爽やかな香り、口に広がる甘み。熊本「お茶の泉園」食べる緑茶(100g)864円【特徴】茶葉を粉末化した“食べられる”お茶。ヨーグルトに混ぜるなど使い方は様々。京都「中窪製茶園」かぶせ新茶(50g)1,620円【特徴】農林水産大臣賞に8度も輝く農家。60℃のお湯で淹れれば、出汁のようなコクが広がります。京都「売茶中村」煎茶 単一品種(60g)1,801円【特徴】濃厚な甘みと焼き芋のような香り。「茶通仙 多田製茶」旅する新茶アソートセット2026〈八女産やぶきた・朝宮産やぶきた・霧島産めいりょく・宇治産やぶきた・伊勢産さえみどり〉（1パック、2煎分入り）3,240円「松澤園」日々の一服狭山新茶（70g）1,080円【特徴】1938年創業の茶補「松澤屋」。

＜各店のこだわりが光る、茶器はこちら＞

岐阜「晋山窯ヤマツ」“Frustum(フラスタム)”シリーズ 左から)煎茶 素焼釉(180cc)2,420円、土瓶ミニ 素焼釉(345cc)9,900円愛知「急須と器 いそべ」平急須“TAKASUKE”〈shiro.kuro.shu〉(300ml)各9,900円

＜素材を生かした上品な甘さがお茶に合う！イチオシスイーツはこちら＞

珍しい『白茶』に『和風アールグレイ』など、イマドキ茶葉をご紹介

大阪「芋と茶 頂-itadaki-」芋蜜チーズケーキ(1個)852 円 3層すべてに蜜芋を練りこんでいるので、焼き芋の甘みを存分に味わえます。愛知「_cafe（イサシカフェ）by 井指製茶」麦茶アイスもなか(1個)692円 パリパリの最中の中から溢れる麦茶の香りがたまりません。京都「道の駅 お茶の京都 みなみやましろ村」むらちゃソフト〈抹茶＆ほうじ茶〉(1個)880円※抹茶のみ、ほうじ茶のみもお選びいただけます(いずれも880円)。 抹茶とほうじ茶の芳ばしさが一度に味わえる特別なソフトクリームが登場！京都「7T＋(セブンティープラス)」阿波晩茶ジェラート(1個)770円 成長した茶葉を乳酸発酵させたのちに、乾燥させて作る茶葉を使ったジェラート。

伝統の製法を守り抜く番茶から、珍しい国産白茶や和風アールグレイまで、イマドキな茶葉も会場に登場！

岡山「小林芳香園」

美作番茶(100g)918円

文久２年の創業以来、代々製茶業を営む「小林芳香園」。古来の製法を守り続けた茶葉は、飴色に輝き、優しい味わいが広がります。

京都「7T＋(セブンティープラス)」

日本白茶〈鹿児島・種子島〉なんめい(15g)1,201円

バランスの取れた味わいの品種“なんめい”を不炒不揉(加熱せず揉まず)という製法で仕上げた種子島の白茶。

※白茶とは、新芽を微発酵させたお茶の総称

大阪「芋と茶 頂-itadaki-」

アールグレイOHARA〈煎茶×ベルガモット〉（20g）1,200円

鹿児島の煎茶に、爽やかなベルガモットの香りを重ねた和風アールグレイ。

煎茶特有の旨みに柑橘の華やかな余韻が溶け合い透明感のある味わい。

お茶時間をもっと楽しむ！プロから直接学ぶワークショップ

「売茶中村」

◎日時：5月28日（木）午後2時～（約60分）

◎参加費：3,000円（焙煎したほうじ茶付き）

◎定員：6名さま

片手サイズの平形の鍋を使って、火入れのコツや焙煎度合いの目安を聞きながら、茶葉を焙煎しその場で淹れて召し上がっていただけます。

「茶通仙 多田製茶」

◎日時：5月27日（水）午後2時～（約60分）

◎参加費：4,500円（新茶飲み比べ商品“旅する新茶アソートセット”付き）

◎定員：6名さま

『日本茶ブリューワーズ・チャンピオンシップ 2025』と『淹茶選手権2025』で優勝した西瑠偉さんから、新茶を美味しく淹れるためのコツを教えていただけます！

そのほか、会場にはまだまだ魅力的な商品が並びますのでぜひご取材お待ちしております！