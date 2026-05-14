いちばん嫌いな練習は、いちばん仲間になる練習だ。様々な部活の努力の日々を追ったWEB CM 「いちばん嫌いな練習」篇

大塚製薬株式会社

大塚製薬株式会社（本社：東京都）のバランス栄養食「カロリーメイト」が実施している部活生応援企画。大切な試合や大会で本来の力を発揮するためには、それぞれの努力はもちろん、日々の栄養バランスも大切であることから、部活生を栄養面でサポートしたいという想いのもと、2020年から様々な部活の日々の努力に焦点を当てた動画でのコミュニケーションを展開しています。

2026年のテーマは「いちばん嫌いな練習」です。試合や発表会など、目標に向けて取り組む部活生の見えない努力の日々を、各部活の“キツい練習”を通して追いかけます。仲間とともにそれを乗り越える中で生まれる感情や関係性に焦点を当てながら、チームに栄養という形で寄り添うカロリーメイトを描きました。WEB CM「いちばん嫌いな練習」篇は、2026年5月14日（木）より大塚製薬公式YouTube、TikTok等の公式SNSアカウントにて公開します。

本コミュニケーションは、毎年多数の部活生へのインタビューをもとに制作しています。今年もインタビューを重ねる中で、どの部活の生徒でも共通して話題に上がったのは、「思い出すだけで顔をしかめてしまうような、過酷な練習」でした。

「あの練習は本当にキツい」、「この練習は本当にいやだ」―どの部活生に聞いてみても、「いちばん嫌いな練習」は強く印象に残る経験であることが明らかになりました。ただ、それらの経験は決して苦しいだけではありません。部活生の表情や言葉からは、限られた学生生活において部活でしか味わえない達成感や、日々共に練習を乗り越えてきた仲間への信頼といった感情も表れていました。

今回の楽曲には、初のCM楽曲起用となる6人組ガールズアイドルグループ・Pixel Ribbonを起用。Z世代に人気のYouTuber・むくえな「えなぴ」とPKA「ゆうぴーまん」がプロデュースするグループです。

楽曲『ミライルーティーン』は、近年話題のヒット曲を数多く手掛ける早川博隆さんが作曲を担当。ポップで明るいサウンドで、キツい練習のシーンをテンポよく切り取りながら、努力を続ける部活生の日々を描き出します。

また、公式SNSでは、各部活に焦点を当てたショートバージョンも順次公開します。

カロリーメイト WEB CM | 「いちばん嫌いな練習」篇 (Full Ver.)：https://www.youtube.com/watch?v=Kro93awjY_4(https://www.youtube.com/watch?v=Kro93awjY_4)

【「いちばん嫌いな練習」篇 注目ポイント】

・様々な部活の”キツい練習”が登場。仲間とひたむきに練習に打ち込む部活生たちの表情や関係性に注目です。

・本作が初のCM楽曲起用となる、YouTuberのむくえな・えなぴとPKA・ゆうぴーまんが共同プロデュースする6人組アイドルグループ・Pixel Ribbonを起用。

・近年話題のヒット曲を数多く手掛ける早川博隆さんが楽曲を担当。

■ WEB CM「いちばん嫌いな練習」篇 概要

本WEB CMは、部活生へのインタビューで話題に上がった「いちばん嫌いな練習」に焦点を当て、制作されました。

顧問から「スリーメン連続100本イン」を通達され、思わず頭を抱えるバスケットボール部。キャプテンの「1回で決めよう！」という掛け声と共に、様々な部活の「いちばん嫌いな練習」がラッシュで映し出されていきます。

野球部の「ポール間走」、バスケットボール部の「ハーキー」、バレーボール部の「ワンマン」、テニス部の「振り回し」、ボート部の「エルゴメーター」、剣道部の「掛かり稽古」、ラグビー部の「コンフィ」、吹奏楽部の「足上げロングトーン」など、それぞれの部活特有の練習に向き合う姿を切り取っています。

動画内では、実際に部活生から上がった声も紹介。「これやると楽しい思い出がひとつ消えます」「人生であと何本やるの」…といった等身大の言葉が、その練習の過酷さを物語ります。

部活生たちは、そんな「いちばん嫌いな練習」を日々仲間とともに乗り越えています。共に同じキツい練習に取り組む仲間の存在が、自分の背中を押してくれる、と彼らは語ります。動画の終盤では、思わず倒れ込み、それでも肩を叩き合い立ち上がるシーンに、「みんなの声で走れた」「ひとりじゃ絶対できないです」といった言葉を重ね、彼らがかけがえのない”チームメイト”になっていく姿を描きました。同じしんどさを共有するからこそ生まれる熱量、絆、そしてやり切った瞬間にあふれ出す達成感を「いちばん嫌いな練習」というフィルターを通して描きました。

■ 早川 博隆さんコメント

バドミントン部に所属していた学生時代を思い出しながら、今この瞬間、部活をひたむきに頑張る学生たちへのエールを込めて制作しました。部活の仲間は、友達とも違う特別な関係だと思いますし、「いちばん嫌いな練習は、いちばん仲間になる練習だ。」というコピーを聞いた際はグッとくるものがありました。

ポップな曲調とPixel Ribbonさんの声がマッチして、特に今何かを頑張っている学生さんが前向きな気持ちになれるような楽曲に仕上がったと思います。部活に限らず、何か仲間とモチベーションをあげたいタイミングなどに聞いてもらえたら嬉しいですね。

■ Pixel Ribbonコメント

今回、CM楽曲を担当させていただくのは初めてで、メンバー一同とても嬉しく思っております。

そして楽曲は、Pixel Ribbonが昨年リリースさせていただいた、「くもりのち、やっぱ好き」を制作してくださった早川博隆さんにご提供いただきました！

「ミライルーティーン」は、日々練習に励んでいる皆さんに向けた応援ソングです。

今回のカロリーメイトのCMの世界観とも重なりながら、頑張る人の背中をそっと押せるような楽曲になっています。素敵な楽曲を大切に受け取り、“等身大の私たち”だからこそ届けられる歌として、CMをご覧くださった方に響かせていけたらいいなと思っています。私たち自身も日々の練習でさまざまな思いを経験してきたからこそ、エールを込めて表現させていただきました。

CMをご覧いただく皆さん、そして今を頑張っているあなたの胸に届きますように。

■ 早川 博隆さんプロフィール

株式会社Rebrast 代表取締役／音楽プロデューサー／StellaPhizzメンバー

2018年、作編曲を手掛けたAKB48「Teacher Teacher」が日本レコード大賞・優秀作品賞を受賞。同年のオリコンCD売り上げランキング1位を獲得（300万枚以上）。

乃木坂46「帰り道は遠回りをしたくなる」では編曲を担当し、同年のNHK紅白歌合戦にて披露された。「かわいいだけじゃだめですか？ / CUTIE STREET(詞曲編)」「キューにストップできません！ / CUTIE STREET(詞曲編)」「≠ME / サマーチョコレート(編曲)」などのヒット曲を次々と世に送りだしている。

■ Pixel Ribbonプロフィール

6人組ガールズアイドルグループ。GROVE株式会社所属。

YouTubeチャンネル登録者数130万人を超える2人組YouTuber「むくえな」の「えなぴ」と、60万人を超える3人組YouTuber「PKA」の「ゆうぴーまん」による共同プロデュース。

2025年2月に始動し、3月30日にデビューライブを開催。YouTuberプロデューサーの視点を活かした、親近感のあるアイドル活動を展開し2026年夏には東名阪ツアーの開催が決定している。

これから始まるストーリーや誰かの人生の1シーンをつくる「ピクセル」のような存在にメンバーひとりひとりがなれるように。個性豊かなメンバーたちが、1つの「リボン」でまとまることでその個性がさらに花開き、唯一無二な花束となる。という意味が込められている。

■ 「いちばん嫌いな練習」篇｜登場する練習例

【バスケットボール部】

３人でパスを繋ぎコートを往復し、

最後にレイアップシュートをする練習。

100本連続でシュートが決まらなかった場合は

リセットされる。

【野球部】

レフトポールとライトポールの間を

全力ダッシュで往復する練習。

制限時間内に帰ってくることができなければ

ノーカウントになる。

【柔道部】

天井から垂らされた綱を握り、

手繰り寄せて上まで登っていく練習。

柔道において重要な引き寄せる力を鍛える。

【ボート部】

ボートのローイング動作を再現するマシンで

最大漕力を高める練習。

定められた距離に到達するまで漕ぎ続ける。

【吹奏楽部】

一定の音量を保ちながら

一息で長く吹き続ける基礎練習。

両足を上げたまま行い腹圧を鍛える。

■ カットシート カロリーメイト新WEB CM 「いちばん嫌いな練習」篇 (Full Ver.)

■ 楽曲について

楽曲：「ミライルーティーン」

作詞：大山恭子

作曲：早川博隆 / 柿迫ヒカル

拝啓ミライのヒーロー You&Me

ホントはキライ！？地味なルーティーン

才能×チリツモ 無限大

一生分のチカラになれ

憧れを目標に変えたとたん 突きつけられたリアル

偶然だけのミラクルなんてありえない（ダレもカレも）

青春だって（オトナは言うけど）ちゃんとしんどい

葛藤 共感 持ちつ持たれつ

地球は一日一回転

誰ひとり置いていかない！

待ってろ人生！食らいつく日々

一緒に乗り越えてくYou&Me

昨日の（オス！）自分を（セイ！）

明日へ連れて行くために（オー！）

待ってろ人生！らしくなくていい

アップダウン繰り返し 上に

全力で（ナイス！）楽しめ（ドンマイドンマイ！）

All for ミライ！ルーティーン（バッチコーイ！）

拝啓ミライのヒーロー You&Me（オー！）

ちょっぴりコワい？広い世界

I know だけどひとりじゃない

一生分の今を満たせ

寝転んで見上げた 空もきれいだね

胸張って 見せられる 自分でいたいんだ

ハードモード上等！ 一緒に越えていこう

あと一回？（Hi!）もう一回！？（Hi!）

期待してもいいんじゃない？（もういっちょ！）

待ってろ人生！食らいつく日々

一緒に乗り越えてくYou&Me

昨日の（Hi!）自分を（Hi!）

明日へ連れて行くために

待ってろ人生！らしくなくていい

アップダウン繰り返し 上に

全力で（Hi!）楽しめ（Hi!）

All for ミライ！ルーティーン

■ グラフィック

■ カロリーメイト製品情報

1983年4月に誕生したカロリーメイトは、5大栄養素（タンパク質、脂質、糖質、ビタミン、ミネラル）をバランスよく含み、身体に必要な栄養素を手軽に摂れる「バランス栄養食」です。現在はブロックタイプ、リキッドタイプ、ゼリータイプをラインアップし、多忙な学生やビジネスパーソンといった幅広い年代の方々に、朝食やスポーツ時、勉強・仕事中などの様々なシーンで利用されています。

【カロリーメイト ブロック 製品特長】

・ 身体に必要なタンパク質・脂質・糖質・11種のビタミン※1・5種のミネラル※2をバランスよく含みます。

・ 1本100kcal。カロリー計算も簡単です。

・ 保存性が高く、また携帯に便利なので、いつでもどこでも利用できます。

・ チーズ味、フルーツ味、チョコレート味、メープル味、バニラ味の5種類で展開しています。

・ ビタミンは1箱で1日に必要な量の約半分※３が含まれています。

※１ ビタミンA、ビタミンB­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­₁、ビタミンB2、ビタミンB₆、ビタミンB₁2、ビタミンC、ビタミンD、

ビタミンE、ナイアシン、パントテン酸、葉酸

※２ カルシウム、鉄、マグネシウム、ナトリウム、リン

※３ 1日に必要な量は「栄養素等表示基準値(2015)」をもとにしています。

【製品ラインアップ】