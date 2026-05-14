長野駅前にコミュニティ一体型ホテル誕生、訪日外国人旅行者と地域をつなぐ拠点へ。

アンドクラフト株式会社

アンドクラフト株式会社（本社：長野県長野市、代表取締役：臼井亮哉）は、この度信州スタートアップ・承継支援２号投資事業有限責任組合、株式会社八十二長野銀行、株式会社日本政策金融公庫から、総額5,600万円の資金調達を行いました。今回調達した資金をもとに、2026年8月に訪日外国人旅行者（以下、インバウンド旅行客）の旅の拠点となるスモールホテル「驛 THE TRAVEL BASE EKI（以下、EKI）」を長野駅徒歩1分の場所で開業予定です。

◼︎背景｜「通過点」だった長野駅前を、持続可能な“文化交流拠点”へ

THE TRAVEL BASE EKI 3階の客室（イメージCG）

近年、インバウンド旅行客の回復が進む一方で、一部観光地のオーバーツーリズムなど課題も生じています。

そして、長野駅周辺は、白馬・野沢温泉・戸隠・地獄谷野猿公苑など世界的な観光地への玄関口でありながら、旅行者と地域住民が気軽に交わる場は多くありませんでした。また、全国の地方都市同様、中心市街地の空洞化、空きビルや遊休不動産の老朽化・未活用が課題となっています。

これらの課題を解決する取り組みとして、遊休不動産を活用し、インバウンド旅行客のニーズを満たし、地域経済の活性化につなげていく場所として、持続可能な地域交流拠点「EKI」の構想が生まれました。

本プロジェクトでは、長野駅徒歩1分に位置する既存ビルの2・3階をリノベーションし、新たな観光・交流拠点として再活用。3階を宿泊フロア、2階をコミュニティカフェ・宿泊フロアの複合施設として運営し、外国人旅行者が単に「泊まる」だけではなく、地域の人々や文化と出会い「つなぐ」場として、空間とサービスを提供します。



アンドクラフト株式会社では、古いものを壊して新しいものを作るのではなく、地域に残る建築や文化を引き継ぎ、新たな価値を加えながら次世代へ伝えていくことを理念として掲げています。本プロジェクトを通して、既存建築を活かしながら地域文化を未来へ継承していくことを目指します。



◼︎「EKI」について

THE TRAVEL BASE EKIのロゴデザイン

「EKI」は、JR長野駅から徒歩1分という利便性を活かし、インバウンド旅行客が長野観光を楽しむための宿泊施設です。



施設名には、駅という交通結節点だけでなく、人・文化・地域が交差する「プラットフォーム」になるようにとの意味を込めています。

2階のコミュニティカフェでは、旅行客と地域住民が気軽に交わる空間を提供します。

また、階段部分には国内で活躍するアーティストによる信州の文化を題材とした壁画アートを制作予定。ビル全体を通して、インバウンド旅行客に日本文化に触れる体験を提供します。

【EKIの主な特徴】

・長野駅徒歩1分の好立地

・3階は和のくつろぎを提供する2室のスイートルーム（約50平方メートル ：定員各4名）

・2階は「寝台列車」をテーマにした4室の客室（定員4名・1室、定員2名・3室）

・コミュニティカフェ併設（2階）で地域住民と旅行者が交流できる空間設計

・インバウンド旅行客向け観光情報の提供（地元ならではの食、文化、観光情報など）

インバウンド旅行客にとっては“長野を知る入口”として、地域住民にとっては“新たな交流拠点”として機能する空間を目指します。

◼︎カフェスペース運営事業者を募集します！EKI 2階のカフェスペース（イメージCG）

アンドクラフト株式会社では、EKIの2階カフェスペースを使ってカフェを開業したい個人事業主の方を募集します。創業に関わるコストを抑えた新たな事業モデルとして、チャレンジしていただける方、特に朝食サービスをご提供いただける方は、ぜひお問い合わせください。

▶︎ 新規カフェ開業者様のメリット

- 宿泊客の利用による売上の確保- 設備投資の削減- 家賃の削減お問合せはこちら :https://and-craft.co.jp/#:~:text=into%20the%20local%5D-,CONTACT,-%E3%81%82%E3%81%AA%E3%81%9F%E3%81%A8%E4%B8%80%E7%B7%92

◼︎今後の展開

・「驛 EKI」プロジェクト参画希望者の募集

アンドクラフト株式会社では、驛のコンセプトに共感いただき、長野県の観光を一緒に盛り上げていただけるビルオーナー様や事業者様を募集しています。

長野県内の観光拠点で遊休不動産を活用した複合宿泊施設の開業にご興味のある方は、ぜひお問い合わせください。

お問合せはこちら :https://and-craft.co.jp/#:~:text=into%20the%20local%5D-,CONTACT,-%E3%81%82%E3%81%AA%E3%81%9F%E3%81%A8%E4%B8%80%E7%B7%92

・自分でつくる自分だけの旅「make i trip」の開発

インバウンド旅行客に向けて「自分でつくる、自分だけの旅」をテーマに、滞在をより豊かにする観光情報提供サービスを開発中です。

驛をはじめ、長野県内の宿泊事業者様とインバウンド旅行客をつなぐツールとして2026年秋にリリース予定です。

◼︎代表コメント

- 地域ライターと連携した長野県のローカル情報（飲食店、自然、祭事、宿泊体験等）の掲載- 旅行者が長野の滞在を独自に愉しむためのAIトリップコンシェルジュ開発中の「make i trip」のモックアップ

長野には、世界に誇れる自然や文化、観光資源があります。一方で、地域に残る既存建築や空きビルなど、活用されていない資産も数多く存在しています。

私たちは、単に新しいものを作るのではなく、地域に残る建築や文化を受け継ぎ、新たな価値を加えながら未来へつないでいきたいと考えています。



「EKI」は、長野駅前の既存ビルを活用し、旅行者と地域が交わる新たな拠点として立ち上げるプロジェクトです。

長野を訪れるインバウンド旅行客にとっての“旅の入口”であると同時に、地域にとっても誇れる場所を目指してまいります。



アンドクラフト株式会社

代表取締役 臼井亮哉



【施設概要】

施設名：驛 THE TRAVEL BASE EKI

開業予定：2026年8月

所在地：長野県長野市（長野駅徒歩1分）

構成：

・2階：コミュニティカフェスペース、宿泊フロア

・3階：宿泊フロア



【会社概要】

会社名：アンドクラフト株式会社

代表者：臼井 亮哉

設立：2019年7月

所在地：〒380-0873 長野県長野市新諏訪二丁目5-10

会社ページ：https://and-craft.co.jp/

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/andcraft.inc/

本件に関するお問い合わせ先：info@and-craft.co.jp