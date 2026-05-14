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FBS福岡放送より報道用ヘリコプターとして最新型ヘリコプター「H145//BK117 D-3」を受注
©Airbus Helicopters
川崎重工は、FBS福岡放送からBK117ヘリコプターシリーズの最新型「H145//BK117 D-3」（以下、D-3）を1機受注し、2028年11月に納入予定です。本件は、報道用のD-3としては13機目の受注となり、当社のD-3の受注実績としては44機目となります。
D-3は優れた機動力でスピーディーに現場に向かい、高高度におけるホバリング（空中停止）性能により刻一刻と変化する現場の状況を知らせることができる、報道ヘリとして最適な機体です。
BK117ヘリコプターは、欧州のエアバス・ヘリコプターズ社と国際共同開発した中型双発機で、消防・防災用途の他、救急医療、警察、報道、人員輸送、物資輸送などで活躍しています。1983年の初号機納入以来、機体の改良を重ね、優れた技術力と高い信頼性により当社納入分（発表日現在）で211機、エアバス社納入分を合わせると全世界で2,000機以上の納入を誇るベストセラー機です。
当社は今後も、BK117ヘリコプターの性能向上および各種用途に合せた装備品を開発するとともに、これまでの納入実績に裏付けられた高い信頼性や、開発・製造・販売・アフターサービスまで全て当社で行えるきめ細やかなサポート体制を活かし、国内外問わず積極的な営業活動を展開し、快適で安全な空の移動に貢献していきます。
【H145//BK117 D-3型ヘリコプター主要諸元】
https://digitalpr.jp/table_img/2716/134772/134772_web_1.png
※燃料・乗員・乗客など規定された搭載物を全部搭載したときの総重量。
以 上
関連リンク
<川崎重工ウェブメディアANSWERS：高機能多用途双発ヘリコプター BK117 D-3型>
https://answers.khi.co.jp/ja/mobility/20201031j-02/