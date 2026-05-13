【賃貸vs民泊】3分でわかる民泊ポテンシャル診断。株式会社リバイブル、第5回資産運用EXPO 夏に出展決定。物件ごとの無料収益シミュレーションで、最短3分で民泊物件としてのポテンシャルを可視化します！

株式会社リバイブル

総合不動産企業を展開する株式会社リバイブル（本社：東京都千代田区 代表取締役：尾形 優）は、2026年5月15日(金)～17日(日)の3日間、東京ビックサイトにて開催される「第5回 資産運用EXPO 【夏】」に出展をいたします。

本年度のブースでは、その場で「もし民泊だったらどのくらい儲かるか」収益性を可視化する”最短3分の無料シミュレーション”を実施。通常の賃貸と民泊運用との収益差を視覚化し、より収益向上に向けた運用プランを提案します。企画・開発・販売を強みとする当社が、今年度は民泊運営までを一気通貫で手掛ける民泊投資のプロデュース集団として、最新の市場データに基づいた最適な資産運用スキームをご提案します。

■ 出展の背景と目的

都心部では不動産価格とともに賃貸住宅の家賃も上昇傾向にあり、オーナー様のなかには、既存の家賃を値上げして利回りアップを狙う方も増えています。一方で、いまだに通常の賃貸収益を大きく上回るのは民泊（住宅宿泊事業・簡易宿所）や旅館業での運用ですが、多くのオーナー様は民泊投資に踏み出せていません。それは通常賃貸と比べて、複雑な運用実務や、法令順守の徹底、収益のボラティリティに対する不安を抱くオーナー様が少なくないからです。

リバイブルは、こうした課題を解決すべく、昨年の「賃貸×民泊 ハイブリッド運用」の発表に続き、今回は個別の物件にフォーカスした、より実戦的で、収益性とリスクバランスを考えた民泊投資をプロデュースします。

■ 本年度の展示・体験内容

1. プロによる「最短3分の無料収益シミュレーション」

ブース内では、専門スタッフが直接お客様のご状況を伺い、所有物件や検討物件のポテンシャルを多角的に分析する収益シミュレーションを実施いたします。

市場動向に基づいた精緻な予測： 季節ごとの稼働率変動や、インバウンド・国内客の需要比率を予測。データに基づいたリアルな収益イメージを提示いたします。

運用スタイルの比較・提案： 「賃貸運用」と「民泊運用」を比較。エリア特性や物件の構造を踏まえ、中長期的な視点で最適な運用手法をアドバイスいたします。

2. グループ一貫体制を活かした「選べる2つの運用プラン」

開発・販売から運営までを自社グループで完結させている強みを活かし、オーナー様の投資スタンスに合わせた柔軟なスキームをご提案します。

【収益追求型】運営代行プラン：「物件の収益性をより高めたい」オーナー様に適したプランです。市場の需給バランスに応じた戦略的な価格管理と、プロフェッショナルな運営オペレーションにより、従来の賃貸経営の枠にとらわれない収益の獲得を目指します。

【安定重視型】借上げプラン： 「手間を抑え、安定した経営を行いたい」オーナー様に適したプランです。 空室のリスクを当社が引き受け、毎月固定の賃料をお支払いいたします。民泊としての運用を前提とした条件設定により、現在の賃貸収入の見直しや、さらなる収益向上に向けたご提案が可能です。

■ イベント概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/124808/table/28_1_005859653e89051979b7dadcc2b02d53.jpg?v=202605130951 ]

■ 会社概要

社名：株式会社リバイブル

代表者：代表取締役 尾形 優

設立：2009年4月10日

資本金：100,000,000円

所在地：東京都千代田区内神田1-14-8 KANDA SQUARE GATE7階

TEL：03-6206-9318

コーポレートサイト：https://www.rebible.co.jp/(https://www.rebible.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=202507)

公式Youtubeチャンネル：https://www.youtube.com/@REBIBLE公式(https://www.youtube.com/@REBIBLE%E5%85%AC%E5%BC%8F)