大同特殊鋼、電動車駆動用モーターのニーズ多様化に貢献する次世代モーター向けローターをニッパツと共同開発

大同特殊鋼株式会社

大同特殊鋼株式会社（本社：名古屋市、代表取締役社長：清水哲也）は、重希土類フリー熱間加工磁石の特長を生かし、ニッパツ（日本発条株式会社 本社：横浜市、代表取締役社長：上村和久）と共同で、電動車＊1の駆動用モーターにおける「高出力化」と「リサイクル性向上」を実現する次世代モーター向けローターを開発しました（図1、2）。

本開発では、一般的に用いられる焼結磁石では実現困難な、当社の重希土類フリー熱間加工磁石ならではの形状および磁化方向制御の自由度に加え、磁石を使用形状に近い形で成形できる独自技術を生かすことで、従来構造では難しかったローター設計の自由度を拡張しています。今後、2026年5月頃よりプロモーションを開始し、早期の実用化をめざします。

本開発品は、2026年5月27日から29日までパシフィコ横浜ならびに2026年6月17日から19日までAichi Sky Expoで開催される「人とくるまのテクノロジー展2026」のニッパツのブースで初めて展示します。

図1．SPMローター（カットモデル）（画像提供：ニッパツ）

図2．ばね固定IPMローター（画像提供：ニッパツ）図3．熱間加工磁石（ネットシェイプ磁石）図4．熱間加工磁石（溝加工付与磁石）

●開発品1：高出力・高回転SPMローター＊２

地球温暖化抑制の観点から、モビリティの駆動機構の電動化が急速に進展しています。こうした潮流の中、駆動用モーターにおいては設置スペースの制約およびコスト低減ニーズがこれまで以上に高まっており、ニッパツはこれらの課題を解決するSPMローターの高出力化による小型化の実現を目指していました。

今回の共同開発では、磁石の選定が大きな課題のひとつでした。一般的に、SPMローターに使用される磁石はブロック形状で製造され、その後ローターに貼り付けるために機械加工で円弧形状に加工されます。このため、材料ロスが大きいという課題がありました。そこで当社は、形状および磁気回路設計において高い自由度を持ち、使用形状に近い形で製造できる重希土類フリー熱間加工磁石を提案しました（図3）。さらに、ニッパツが有するCFRP（炭素繊維強化樹脂）による補強技術と組み合わせることで高回転化を実現し、これらの特長を最大限に発揮できる構造を実現し、本開発に結びつきました。

このSPMローターは従来品と比べて高いモーター出力を有します。本製品で駆動用モーターのさらなる小型化でエネルギー効率の高いモビリティの開発に貢献していきます。

図5．熱間加工磁石の特長（焼結磁石では実現困難な高い形状自由度と配向方向のバリエーション）

●開発品2：易解体IPMローター

一般的に、IPMローター*3に使用される磁石は、スロット内に樹脂で固定されており、リサイクル時には樹脂を除去するために加熱工程が必要となります。この工程では多くのCO2が排出されることから、環境負荷の低減が業界共通の課題となっていました。

ニッパツは、この課題を解決するため、板ばねの力で磁石を固定する新構造に着目し、磁石を容易に取り出せるローターの実現を目指してきました。しかし、板ばねを取り付けるためには磁石に溝加工が必要であり、その際に発生する材料ロスが新たな問題となっていました。

そこで当社は、熱間加工磁石の異方化*4工程である熱間成形プロセス中に溝形状を付与する独自技術を提案しました。これにより、従来工程を大きく変更することなく、板ばね取り付け用の溝を備えた磁石を製造することが可能となり、生産効率を維持したまま材料ロスの大幅な低減を同時に実現しました。

図6．IPMローターの磁石固定構造（画像提供：ニッパツ）図7．板ばねを組み付けた熱間加工磁石（画像提供：ニッパツ）

本技術の確立により、リサイクル性に優れたIPMローターの開発が加速し、電動車駆動用モーターの環境負荷低減に貢献することが期待されます。

当社は今後も素材の可能性を追求し、お客様との共創を通じて、人と社会の未来を支え続けます。

以 上

●本開発品の出展情報

展 示 会 名： 人とくるまのテクノロジー展2026 YOKOHAMA

会 期 ： 2026年5月27日(水)～29日(金) 10:00～17:00

会 場 ： パシフィコ横浜 展示ホール・ノース

ブ ー ス ： ニッパツ（日本発条）ブース内 小間番号：402

展 示 会 名： 人とくるまのテクノロジー展2026 NAGOYA

会 期 ： 2026年6月17日(水)～19日(金) 10:00～17:00

会 場 ： Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）

ブ ー ス ： ニッパツ（日本発条）ブース内 小間番号：222

用語説明

＊１ 電動車

本プレスリリースでは、バッテリー電気自動車（BEV）、ハイブリッド電気自動車（HEV）、プラグインハイブリッド電気自動車（PHEV）等を指す

＊２ SPMローター

ローター（モーター内の回転する部分）の表面に磁石を貼り付けるタイプのモーター部品を指す

＊３ IPMローター

ローターの内部に磁石を埋め込むタイプのモーター部品を指す

＊４ 異方化

磁石のN極-S極の向きをそろえる工程を指す

【お問い合わせ先】

大同特殊鋼株式会社 経営企画部コーポレートコミュニケーション室 TEL. 052-963-7503