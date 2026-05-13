【VERMILLION】伊勢丹新宿店にてPOP UP SHOPを開催

株式会社ヴァンドームヤマダ

“IDENTIFY JEWELRY”(あなたを証明するジュエリー)をコンセプトに、自分への存在証明となるジュエリーを提案する「VERMILLION(ヴァーミリオン)」。

2026年5月27日（水）から6月2日（火）まで、伊勢丹新宿店にてPOP UP SHOPを開催いたします。

通常はオンラインのみで展開しているVERMILLIONのジュエリーを、実際に手に取り、ご試着・ご購入いただける特別な機会です。

ブランドのアイコンである「ZODIAC Collection」、「PLANET Collection」はもちろん、「ECLIPTIC -黄道-」をテーマにした2026年新コレクションの最新作もいち早くご紹介いたします。

先行発売アイテムや、会場限定のスペシャル企画・ノベルティもご用意しておりますので、この機会にぜひお立ち寄りください。

■Pre-sale Items

【KALENDAE】 -October- Earcuff

12星座の季節を祝うコレクティブな「KALENDAE Collection」。

ミステリアスなさそり座の季節からインスパイアされたローズモチーフのイヤーカフに、ゴールドカラーが登場。

薔薇の花びらのような柔らかなフォルムと肌に溶け込むような艶やかなゴールドが、耳元に華やかさと凛とした美しさを添えるアイテムです。

伊勢丹新宿店POP UP SHOPにて、先行で発売いたします。

<カレンデコレクション>

ローズモチーフ イヤーカフ

\31,900 (SV925 YG Coating,キュービックジルコニア)

※VERMILLION公式オンラインでは、8月以降発売予定

Clarus Ring (K10 Yellow Gold)

Clarus（クラルス）は、ラテン語で「明るい」「澄んだ」を意味する言葉。

夜空に明るく輝く金星の光のシルエットを、途切れることなく一周連ねたリングは、全方向から光を捉え、指元にリズムのある煌めきを宿します。

伊勢丹新宿店POP UP SHOPにて、待望のK10イエローゴールド素材の先行オーダーを承ります。

<クラルスリング>

左：\15,400 (SV925)

中：\79,200 (K10YG) ※オーダーのみ

右：\30,800 (SV925 YG Coating,ブラウンダイヤモンド)

※VERMILLION公式オンラインでは、8月以降オーダー開始予定

■Limited Items

Snake motif Ring (Ruby)

流れるようなラインを描く有機的なフォルムが印象的な手元を演出する、スネークモチーフリング。

通常展開のエメラルドに加え、ルビーをあしらった特別なモデルを会場限定でご紹介。

<スネークモチーフ リング>

エメラルド：\24,200～\132,000 (SV925 YG Coating,エメラルド/K18YG,エメラルド)

ルビー：\132,000 (K18YG,ルビー) ※数量限定

Planet Ring -Jupiter- Special Order

木星の惑星記号とストーリーからインスパイアされた、「PLANET Collection」の木星リング。

お好きな石と素材を選べるセミオーダーを、会場限定で承ります。

<プラネットリング -木星- セミオーダー>

\55,000～\187,000

※選べる石の種類は当日会場のみでご覧いただけます。

※素材はK10YG、SV925 YG Coatingからお選びいただけます。

※オーダー後、お渡しまで約60日いただきます。

■Collection

【2026 Collection -ECLIPTIC-】

ECLIPTIC（黄道）―それは、太陽が一年をかけて巡る天空の道。

太陽がこの軌道上に並ぶ12の星座をひとつずつ訪れるたび、その時期だけの特別な余韻が満ちていきます。

太陽を迎えた星座が放つそれぞれのムードを、モダンなジュエリーへと昇華したジュエリーコレクション。

【ZODIAC Collection】

12星座の星座記号を大胆にアレンジしジュエリーに落とし込んだ、まるでアートピースのようなVERMILLIONのアイコンコレクション。

指に吸い付くようなつけ心地の良さが魅力の「ゾディアックリング」をはじめ、占星術のエッセンスで彩ったパーソナルな星座アイテムをラインナップ。

【PLANET Collection】

太陽系10天体が持つ神話と繋がる魅惑的なストーリーを、モダニティあふれる地金の煌めきで表現したコレクション。

惑星記号やそれぞれの天体にまつわる深淵なストーリーからインスピレーションを得た、コーディネートに心地よいスパイスを効かせてくれるアイテムが揃います。

■Special Novelty

伊勢丹新宿店POP UP SHOPにてご購入いただいた方に、オリジナルマスキングテープまたは、ブランドロゴ入りのリングサイザーを、さらに税込38,500円以上ご購入の方にはオリジナルジュエリーボックスプレゼント。

オリジナルジュエリーボックスオリジナルマスキングテープロゴ入りリングサイザー

※いずれも数に限りがございます。

【伊勢丹新宿店 POP UP SHOP 概要】

日時：2026年5月27日(水) ～ 6月2日(火) 10:00～20:00

会場：伊勢丹新宿店 本館1階 イセタンシード

VERMILLION公式オンラインサイト : https://vermillion-jewelry.com/

公式インスタグラム: https://www.instagram.com/vermillion_jewelry/

公式Ｘ : https://twitter.com/vermillion0907