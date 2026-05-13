【リンベルの父の日ギフト2026】当日でも間に合う！お父さんに好きなものを選んでもらえるデジタルギフトも

リンベル株式会社

リンベル株式会社（以下リンベル、本社：東京都中央区、代表取締役会長CEO：東海林 秀典）は、リンベル公式オンラインストアにて2026年の父の日ギフトを販売中です。

「お酒」「グルメ」が定番に？デジタルギフトも喜ばれる

お父さんへ感謝や敬愛の気持ちを伝える父の日のギフト。「母の日=カーネーション」のように、父の日を象徴するようなギフトがないだけに、何を贈るべきか悩む方も多いのでは。

リンベルが運営するギフトに関する意識調査機関・ギフト総合研究所の調査※によると、実際にもらって嬉しかった父の日ギフトは「お酒」が24.5%でトップ、2位は19.0%で「グルメ」、3位は14.5%で「洋服・服飾雑貨」と続く結果となりました。上位3つは前年と変わらない結果となり、外さずに喜んでもらえる「定番ギフト」になりつつあることがうかがえます。

年代別のランキングでは、50代・60代のお父さんは1位が「お酒」（50代：26.0%、60代：32.0%）だったのに対し、40代のお父さんは1位が「グルメ」（32.0%）で「お酒」は2位（16.0%）という結果に。また、40代のランキングトップ5には唯一「ビジネスグッズ」（10.0%）が入るなど、年代によっても好まれるギフトに異なる傾向が見られました。

また、近年SNSを中心に広がっているデジタルギフトで父の日のプレゼントをもらうことについては、「とてもうれしい」「うれしい」と回答した方が合計で57.0%と半数を超える結果となり、ポジティブに捉えられていることが分かりました。

※2025年にお子さまから父の日のプレゼントをもらった200名の方、父の日にプレゼントを贈った400名の方にインターネット調査（調査期間：2025年7月1日～7月2日）

調査結果 ： https://www.ringbell.co.jp/giftconcierge/14203

当日でも間に合う！オリジナルのデジタルカタログギフトが作れる「GIFT LIST」

調査でも半数以上のお父さんが好感触を示したデジタルギフト。「じっくりギフトを選ぶ時間がない」「お父さんの好みや欲しいものが分からない」という方におすすめなのが「GIFT LIST（ギフトリスト）」。

「GIFT LIST」は、オリジナルのデジタルカタログギフトを作って贈ることができるサービスで、お父さんの好みに合った商品を自由に組み合わせて贈ることができます。GIFT LIST公式アカウントや他のユーザーが作成したリストをそのまま贈ることも可能で、「お酒だけ」「おつまみだけ」「ビジネスグッズだけ」など、父の日にぴったりなリストも揃っています。お父さんに好きなものを選んでもらえるので、きっと喜んでもらえるはず。

また、ギフトの受取画面に表示されるカバー画像の設定やメッセージも入力できるので、普段はなかなか伝えられない感謝の気持ちを添えて贈ることができます。GIFT LISTならSNSやメールなどですぐに贈ることができるのも魅力。忙しい方や「うっかり忘れていた」という方も、父の日当日でも十分間に合います。

https://giftlist.ringbell.co.jp/shop/(https://giftlist.ringbell.co.jp/shop/?utm_campaign=father2026&utm_medium=prtimes&utm_source=release)

好きなものが選べる！父の日におすすめのカタログギフト

リンベルの父の日ギフトで毎年人気のカタログギフト。お父さんに好きなものを選んでもらえるので、「お父さんの欲しいものが分からない」「外さずに喜んでもらいたい」という方にぴったりです。

例えば、お酒が好きなお父さんにはお酒だけを集めた「お酒の贈り物」、グルメなお父さんには100の美味美食を集めた「美味百撰」など、好みに応じてカタログギフトをセレクトするのもおすすめです。

父の日限定の無料サービスも

リンベル公式オンラインストアでは、父の日専用メッセージカードと、富士山を模した父の日限定のアート水引の無料サービスをご用意しています。

※アート水引は対象カタログギフトのみ、メッセージカードは対象商品のみのサービスです。

迷ったらコレ！バイヤーおすすめギフト

父の日特集ページでは、数多くのギフト商品を取り扱うリンベルのバイヤーがおすすめギフトをご紹介しています。ギフト選びに困った際はぜひ参考にしてみてください。

●Amazon Payでの決済の方限定 Amazonギフトカードが当たるキャンペーンを実施中！

期間中に『リンベル公式オンラインストア』または『GIFT LIST公式サイト』にてAmazon Payで5,000円（税込）以上ご購入いただいた方の中から、抽選で100名様にAmazonギフトカード5,000円分をプレゼント。

詳細はこちら：http(https://www.ringbell.co.jp/ringbell/contents/father/#amazonPayPresent?utm_campaign=father2026&utm_medium=prtimes&utm_source=release)s://www.ringbell.co.jp/ringbell/contents/father/#amazonPayPresent(https://www.ringbell.co.jp/ringbell/contents/father/#amazonPayPresent?utm_campaign=father2026&utm_medium=paper&utm_source=release:~:text=%E8%A9%B3%E7%B4%B0%E3%82%92%E8%A6%8B%E3%82%8B-,Campaign,-%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%83%B3)

その他にもお子さんと一緒に贈れる間伐材のしおり付きのカタログギフトや、父の日限定ボックスでお届けするリンベルオリジナルギフトブランド「日本の極み」のギフトに加え、お酒やグルメなど父の日に人気のギフトを取り揃えているほか、贈る相手別のおすすめギフトなども紹介しています。

詳しくは「リンベルの父の日ギフト2026」サイトをご覧ください。

https://www.ringbell.co.jp/ringbell/contents/father/(https://www.ringbell.co.jp/ringbell/contents/father/?utm_campaign=father2026&utm_medium=prtimes&utm_source=release)

■ 会社概要

商号 ： リンベル株式会社

代表者 ： 東海林 秀典

本社所在地 ： 東京都中央区日本橋3丁目13番6号

設立年月日 ： 1987年7月3日

資本金 ： 608,935,000円（資本準備金含む）

事業内容 ： ギフトの企画・販売、卸売業

ECサイト ： https://www.ringbell.co.jp/