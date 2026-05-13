株式会社幻冬舎ゴールドオンライン(本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷二丁目30番１号 ベネッセビル２階、代表取締役：山下征孝)は、同社が運営する「話題の本.com」(https://wadainohon.com)の公式YouTube（https://www.youtube.com/@wadainohon_com）にて『問題不動産を優良資産に変える方法』（相馬 耕三 (著)／幻冬舎）の動画を公開しました。

『問題不動産を優良資産に変える方法』（相馬 耕三 (著)／幻冬舎）

書籍概要

https://youtube.com/shorts/BQb_h1FUpz4

今こそ、問題不動産解決のチャンス！ 相続空き家、処分や活用が難しい土地、扱いに困る建物……。 問題を抱えた不動産を整理し、優良資産へ変えていくための手法を徹底解説。 法務・税務・市場動向を踏まえた実践的な対応策を、分かりやすく紹介！ 不動産市場が活況を呈する一方で、売ることも活かすこともできず、長年そのままになっている不動産を抱える人は少なくありません。相続でもめて手続きが進まない家、権利関係が複雑で処分や活用が難しい土地、老朽化や制度上の制約によって扱いに困る建物――そうした「問題不動産」への判断を先送りにすることで、税金や管理の負担もかさんでいきます。 しかし、問題の所在を正しく見極め、法務・税務・市場動向などの知識を適切に組み合わせれば、不動産は再び価値ある資産として活かすことができます。 本書は、長年にわたり問題不動産の解決に携わってきた著者が、不動産ごとの課題をどう整理し、どう出口へ導くかを分かりやすく解説する一冊です。単なる制度解説にとどまらず、問題を抱えた不動産を見直し、売却や活用への道筋を見極めながら、優良資産へ変えていくための実践的な視点を提示します。資産防衛と資産承継を見据えた選択肢も具体的に示します。 不動産価格が上昇し、取引が活発な今だからこそ、保有資産のなかに眠る課題に向き合う好機です。問題不動産を優良資産へと転換し、次世代へつないでいくためのヒントがこの一冊に詰まっています。

著者

相馬 耕三（そうま こうぞう）

https://amzn.to/4eJE7lK

1943年生まれ。東京アーバンコンサルティング株式会社代表取締役社長。1965年、慶應義塾大学法学部政治学科卒業。1967年、同大学法学部法律学科卒業後、三菱信託銀行入行。本店不動産部配属にて長年、不動産仲介・鑑定・開発・各種コンサルティング業務に従事する。その後、米国ロサンゼルス支店融資課長、次長、本店国際不動産コンサルティング業務担当部長等を歴任し、1991年に米国三菱信託銀行（ニューヨーク）会長兼社長に就任。1995年、英国系国際不動産コンサルティング会社である日本ナイトフランク株式会社代表取締役社長に就任。1997年に東京アーバンコンサルティング株式会社を設立。その後、各大手企業、在日大手外資企業、大手資産家等の依頼により各種不動産の問題を解決、現在に至る。 不動産鑑定士（国家資格）、不動産カウンセラー（日本不動産鑑定士協会連合会）、不動産コンサルティング技能資格（国交省所管）、宅地建物取引士（国交省所管）、元不動産専門調停委員（東京地方裁判所所属）。趣味は弓道、ゴルフ、ワイン愛飲（ソムリエ資格保有）。

本記事に関する問い合わせはこちら

https://youtube.com/shorts/BQb_h1FUpz4

株式会社幻冬舎ゴールドオンライン 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷二丁目30番１号 ベネッセビル２階 TEL：03-5411-6270 URL ：https://gentosha-go.com/