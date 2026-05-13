VISTA、上場企業と投資家の継続的なエンゲージメントを実現するIRプラットフォーム「VISTA Square」の提供を開始

株式会社アバントグループ

アバントグループで、株式市場における個社のポジショニングに応じたIRコンサルティングサービスを提供する株式会社VISTA（本社：東京都港区、代表取締役：アンドリュー・フィリップス、以下 当社）は、上場企業と投資家の継続的なエンゲージメントを支援するIRプラットフォーム「VISTA Square」を2026年5月13日より提供開始することを発表いたします。

■提供開始の背景 ～IR活動の高度化が求められる時代へ～

東京証券取引所によるPBR改善要請やコーポレートガバナンス改革を背景に、上場企業に対する資本市場からの期待はかつてなく高まっています。しかし多くの企業のIR活動は、決算説明会や適時開示といった定型的な情報発信にとどまっており、投資家との継続的な対話や、自社への関心・評価をリアルタイムで把握する仕組みを持てていないのが実情です。

一方、投資家側も投資判断に直結する質の高い情報へのアクセスや、企業との双方向の対話の機会を求めています。こうした企業・投資家双方のニーズに応えるべく、当社はVISTA Squareの開発に至りました。

■VISTA Squareの特長

VISTA Squareは、スポンサードリサーチレポートを情報発信の起点としながら、データ分析と双方向コミュニケーション機能を組み合わせることで、IR活動そのものを高度化し、企業と投資家の間に継続的なエンゲージメントを生み出すプラットフォームです。

VISTA Square：https://www.vista-square.com(https://www.vista-square.com)

■当社代表取締役コメント

- 投資家目線のスポンサードリサーチ機関投資家出身アナリストの知見を活かし、業績予想を含む投資判断に直結するレポートを必要十分な分量で提供。事実の羅列ではなく、投資家が本当に必要とする情報を届けます。- 機関投資家向けデータ提供業績予想データをExcel形式で提供。投資家によるモデル分析・バリュエーション作業を直接サポートし、より深い対話の土台をつくります。- 投資家の行動や関心をリアルタイムに把握閲覧履歴・レポートダウンロード数などをIR担当者がリアルタイムで把握可能。「誰が・何に関心を持っているか」を可視化し、IR活動の戦略的な高度化を支援します。- 双方向コミュニケーション機能アンケート・質問機能により投資家からのフィードバックを継続的に収集。情報発信から対話へ、IR活動の質を継続的に高め続ける仕組みを提供します。

本サービスの提供開始にあたり、当社代表取締役 アンドリュー・フィリップスからのコメントは以下の通りです。

「日本の資本市場において、IR活動の高度化は多くの上場企業にとって喫緊の課題となっています。しかし、質の高いコンテンツを発信するだけでは十分ではありません。投資家との対話力を真に高めるためには、誰がどのように情報に接触しているかを把握し、フィードバックを受け取り、継続的に関係を深めていく仕組みが必要です。VISTA Squareは、スポンサードリサーチを入口としながら、そうした対話の循環を生み出すプラットフォームを目指しています。」

■今後の展望

VISTA Squareは今後も対応企業数の拡大や新機能の追加を継続的に進め、上場企業と投資家がより深く・継続的に対話することが出来るプラットフォームへと拡張・進化させていく予定です。

当社は引き続き、企業のIR活動の変革をご支援することで、日本の資本市場の発展に貢献してまいります。

【株式会社VISTAについて】

VISTAは、株式市場における個社のポジショニングに応じたIRコンサルティングサービスを提供し、持続的な企業価値向上とステークホルダーへの長期的価値創出の実現を支援します。東証プライム市場上場の株式会社アバントグループの100%子会社です。

社 名：株式会社VISTA

設 立：2024年10月11日

代表者：代表取締役 アンドリュー・フィリップス

URL：https://vista.avantgroup.com/

主要業務：株式市場における個社のポジショニングに応じたIRコンサルティングサービスの提供

本社所在地：東京都港区港南二丁目15番2号 品川インターシティB棟13階

【アバントグループについて】

株式会社アバントグループ（本社：東京都港区、代表取締役社長：森川 徹治、東証プライム市場上場、証券コード：3836）を持株会社として展開するアバントグループは、財務情報・非財務情報を問わずさまざまな情報に基づき、お客様が適時・適切な経営判断を行い、経営改革を推進するためのソフトウエア開発・販売・保守や、ソフトウエアベースのコンサルティング・BPOサービスをご提供し、「経営のDX」に貢献しています。

コーポレートサイト：https://www.avantgroup.com/

主要なグループ事業子会社（いずれも100％所有）は以下の通りです。

株式会社アバント

株式会社インターネットディスクロージャー

株式会社ジール

株式会社ディーバ

株式会社VISTA