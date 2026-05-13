Yohji Yamamoto POUR HOMME 2026 S/S POP-UP STOREを大阪高島屋、仙台藤崎にて開催

株式会社ヨウジヤマモト

Yohji Yamamoto POUR HOMMEは、2026年春夏コレクションのPOP-UP STOREを、2026年5月13日（水）より大阪高島屋、5月21日（木）より仙台藤崎にて期間限定で開催いたします。

本POP-UP STOREでは、花と少年をテーマにした1996年春夏コレクションより、当時のランウェイに登場したデザイン表現を用いて再構築したカットワーク刺繍シリーズとして、ジャケット、ブルゾン、ブラウスの3型を展開いたします。

しなやかな風合いと美しいドレープ性を備えた定番のウールギャバジン素材に、柄を切り抜き、刺繍で縁取るカットワークを施しました。

職人の手作業によって細かなステッチを幾重にも重ねることで、繊細さと強度を併せ持つ仕上がりとなっています。

時代を超えて受け継がれる表現を、Yohji Yamamoto POUR HOMMEの現在の視点で再構築した特別なアイテムをぜひご覧ください。

WOOL GABARDINE CUTWORK EMBROIDERY JACKET

\176,000（税込）

WOOL GABARDINE CUTWORK EMBROIDERY ZIP BLOUSON

\159,500（税込）

WOOL GABARDINE CUTWORK EMBROIDERY BLOUSE

\107,800（税込）

Yohji Yamamoto POUR HOMME 2026S/S POP-UP STORE

大阪高島屋 POP-UP STORE

開催期間：2026年5月13日(水) - 5月19日(火)

開催場所：大阪高島屋 1階 グッドショックプレイス

住所：〒542-8510 大阪府大阪市中央区難波5-1-5

仙台藤崎 POP-UP STORE

開催期間：2026年5月21日(木) - 5月27日(水)

開催場所：藤崎本館 1階 ステージF

住所：〒980-8652 宮城県仙台市青葉区一番町3-2-17