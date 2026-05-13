アイサンテクノロジー、「ティアフォー車載カメラ次世代品『MPシリーズ』の国内販売を開始」～自動運転レベル4に最適化した量産向け車載カメラ～

アイサンテクノロジー株式会社

アイサンテクノロジー株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：加藤 淳、以下アイサンテクノロジー）は、株式会社ティアフォー（本社：東京都品川区、代表取締役 執行役員 CEO：加藤 真平、以下ティアフォー）が開発し、量産フェーズに対応した自動運転システム用の車載カメラMPシリーズについて、国内総代理店として、提供開始にあわせ、販売を開始いたします。

本シリーズは、入手難度の高い車載用コンポーネントを使用した高品質なカメラを用いた現行モデルの、信頼性と自動運転用のオープンソースソフトウェア「Autoware*」との適合性を基盤に、量産車両向けの車載品質と供給安定性を確保するために最適化されたモデルです。

車載カメラ 『 TIER IV Camera MP 』

■本シリーズの主な特徴

● 自動運転レベル4に最適化した仕様：

自動運転に特化した画質調整に加え、柔軟なカメラ制御と独自の画質チューニング機能を実装しています。

●「Autoware*」との適合性：

「Autoware*」とスムーズに統合できるよう設計されており、システム構築における適合工数の大幅な削減に寄与します。

● 車載品質カメラの量産性：

車載実績のあるパートナー企業が製造と品質を管理し、カメラの安定した供給を実現します。

■製品ラインナップ

本シリーズの対象カメラは以下の通りです。今後も対象カメラを順次拡大していく予定です。

● C1カメラ C1-195 MP

● C2カメラ C2-030 MP

● C2カメラ C2-062 MP

■幅広いモビリティ分野への展開・パートナーとの連携

本製品は、ロボタクシーやバスといった公共交通分野のみでなく、建設機械、物流、農業機械など、多様なモビリティ領域への展開が期待されています。また、カメラの接続先となるECUのメーカーや、カメラ関連の特定用途システム開発を手掛ける企業とも連携を進めており、更にお客様へのご提案・サポートを充実させていきます。

アイサンテクノロジーは、これらの分野における導入支援およびシステム連携を通じて、お客様によるシステム開発と導入の加速に貢献します。

■今後の展開

2026年5月中旬より販売開始予定であり、自動運転用途に限らず様々な用途のお客様へのご提供を進めてまいります。

アイサンテクノロジーは、総代理店として本製品の国内展開を推進するとともに、自動運転における社会実装を加速し、導入支援やシステム連携を含めたトータルソリューションを提供することで、お客様の開発から運用に至るまでのプロセスを一貫して支援してまいります。

* Autoware はThe Autoware Foundationの商標です。

以上

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

アイサンテクノロジー株式会社

モビリティ・DXビジネスグループ

E-Mail ：atam@at45.aisantec.jp