【なでしこリーグ所属クラブで初採用】カード型応援投げ銭「Kimochiru for Sports」、吉備国際大学Charme岡山高梁にて公式チップ採用

株式会社ぺこり

すぐ渡せる・受け取れるカード型のカジュアルなリアル応援投げ銭サービス「Kimochiru（キモチる）」を提供する株式会社ぺこり（本社：東京都渋谷区、代表：三宅伸之）は、吉備国際大学Charme岡山高梁において、“スポーツ専用”カード型応援投げ銭サービス「Kimochiru for Sports（Nice Play! Card）」が公式チップとして採用されたことをお知らせいたします。

2026年5月31日（日）に開催される、なでしこリーグ2部 第12節「JFAアカデミー福島戦」（13:00キックオフ／シャルムスタジアム）より運用を開始予定です。

サービス提供/公式チップ採用の背景

ファンが応援の気持ちを気軽にダイレクトに届けることができる仕組みを提供することで、選手たちが少しでも競技に専念しやすい環境づくりにつながればとの想いから、「Kimochiru for Sports（Nice Play! Card）」の提供を開始しました。これは、弊社のミッションである「持ち味を輝かせ、人生を豊かに」にもつながる取り組みだと考えています。



今回、地域密着型クラブとしてファンとの新たな観戦体験づくりを目指す吉備国際大学Charme岡山高梁に、その取り組みに共感いただき、「Kimochiru for Sports（Nice Play! Card）」を公式チップとして採用いただくこととなりました。

試合会場でのご利用イメージ

試合会場では、来場者へチーム専用「Nice Play! Card」を配布します。

来場者はカード裏面のQRコードからチャージ後、試合後などに会場内へ設置された「応援ボード」の選手ごとのポケットへカードを投函することで、応援の気持ちを届けることができます。

カードを受け取った選手は、QRコードからポイントやクーポンなどを受け取ることができます。

また、チャージ額の一部はチームへも還元され、競技運営や活動支援にも活用されます。

吉備国際大学Charme岡山高梁 クラブプロフィール

2012年に一般社団法人として設立。現在はなでしこリーグ2部に所属し、1部昇格を目指して戦っている。「Charme（シャルム）」とはフランス語で「魅力的」「愛らしい」を意味し、クラブスローガン『My Best DREAM!（私の最高の夢）』のもと、スポーツを通じて地域社会の健康と文化を育み、笑顔と活気あふれるまちづくりへの貢献を目指している。

また、スポーツの持つ力を信じ、夢や希望、感動を多くの人々と共有できるクラブづくりを推進している。

【クラブ連絡先】

一般社団法人 高梁スポーツクラブ 吉備国際大学Ｃｈａｒｍｅ岡山高梁

田中 武英

E-mail：t.tanaka@charmefc.jp

Tel・Fax：0866-22-9403

Kimochiru（キモチる）サービス概要（特許出願中）

URL： https://kimochiru.jp/

気持ちの良い接客やサービスに対して、誰でもどこでもアプリ不要・店舗導入不要で“ホンノキモチ”を届けられる、カード型のカジュアルなリアル投げ銭サービスです。カードを受け取った方は、QRコードを読み取ることでスタンプを受け取り、スタンプに応じて様々なクーポンやポイントを受け取ることができます。

会社概要

商号 ： 株式会社ぺこり

代表者 ： 代表取締役 三宅 伸之

所在地 ： 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ8階

設立 ： 2023年6月16日

事業内容： 『Kimochiru（キモチる）』の企画・制作・運営

URL ： https://info.peccori.com/

報道関係者からのお問い合わせ先

株式会社ぺこり 代表取締役 三宅 伸之(ミヤケ ノブユキ)

TEL ： 090-2809-3916

E-mail： n.miyake@peccori.com