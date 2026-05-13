ロボットタクシーのムービーズ、米国商務省主催の投資サミットのピッチセッションで第2位に入賞

株式会社ムービーズ

自動運転において日本・世界のトップレベルの技術と実績を持つAIロボティクス領域のスタートアップ、株式会社ムービーズ（本社：石川県金沢市、代表取締役CEO エリック・ウェイ（魏嘉宏）、以下「ムービーズ」）は、米国商務省が主催する世界最大級の対米投資イベント「SelectUSA Investment Summit」（以下、本イベント）でのテックピッチセッションに参加し、第2位に入賞したことをお知らせします。

■背景

ムービーズは、金沢大学での研究をルーツとする28年以上にわたる自動運転研究の成果を基盤に、実用化を見据えたロボットタクシーの開発を進めています。ムービーズの自動運転システムは、雪・雨・逆光などの環境変化に対応するため、イメージングレーダーとLiDAR点群情報を組み合わせたセンサーフュージョン技術を採用しています。さらに、HDマップへの依存を低減するマップレス自動運転技術により、都市部だけでなく地方や複雑な道路環境でも柔軟に導入可能なロボットタクシーの国内外での実現を目指しています。

ムービーズは、米国での事業展開を見据え、連邦政府・州政府関係者や現地企業との交流、ならびに米国内での認知向上を目的として、日本貿易振興機構（以下「JETRO」）の参加プログラムを通じ、本イベントおよびピッチセッションに参加しました。

■SelectUSA Investment Summitとは

「SelectUSA」とは、米国市場への進出や事業拡大を目指す海外企業を支援する、米国商務省主導の米政府公式プログラムです 。その中における「Investment Summit」は、連邦政府、全米50州の商務・経済関係者に加え、世界中の投資家・企業・専門家が一堂に介する中心的なイベントです。米国進出に向けた面談やネットワーキング、セッション参加を通じて具体的な投資・進出を後押しする場として位置づけられています。 本イベントは例年、100を超える国・地域の投資家や企業関係者、54の州・米領の投資誘致機関が集まり、2025年には5,500名以上の来場者がありました。今年は、メリーランド州ナショナル・ハーバーにて2026年5月3日～6日（現地時間）に行われ、日本からもJETROの参加プログラムを通じ、約20社が来場しています。

【SelectUSA公式ホームページ】

https://www.selectusasummit.us/Home

■ピッチセッションの概要

本ピッチセッションでは世界各国の230社から選出されたスタートアップ48社が、EnergyやHealthなど6つのカテゴリに分かれてピッチを実施しました。ムービーズからは、代表取締役CEOのウェイがICT/Softwareのカテゴリーに参加しております。積雪環境での走行実績と独自のビジネスモデルが評価され、当該カテゴリにおいて第2位に入賞しました。なお、同カテゴリにおいて入賞した日本企業はムービーズが初です。

【SelectUSA公式ホームページ：ピッチセッション入賞社一覧】

https://www.selectusasummit.us/Programming/SelectUSA-Tech

■代表取締役CEOエリック・ウェイのコメント

SelectUSA Investment Summitにおいて、世界各国からの応募スタートアップが競うSelectUSA Techピッチコンペで準優勝を果たせたことを、大変光栄に思います。日本発の自動運転技術をこれほど大きな国際舞台でアピールできたことは、大きな自信となりました。

サミットでは複数の州から弊社への誘致について前向きなお声がけを複数いただき、関連部署のご紹介や詳細調査のお申し出、さらにはぜひ日本に試乗しに行きたいとのお言葉まで頂戴しました。このような成果と貴重な経験は、在日米国大使館ならびにJETROの皆様の多大なるご支援なくしては決して得られなかったものと、心より感謝申し上げます。

悪天候にも対応できる自動運転技術を持つ企業は、世界を見渡しても極めて少ないのが現状です。

日本政府が日本成長戦略会議の戦略分野分科会で掲げた「2030年代に自動運転車の販売台数で世界シェア約25%を獲得する」という国家目標の実現に少しでも貢献すべく、今後は日本国内にとどまらず米国市場に向けても積極的にプロダクト開発とサービス展開を加速してまいります。

■ムービーズの概要

ムービーズは、「あらゆる人の移動を自由にし交通格差のない社会を作り出す」ことを目的に、完全自動運転のロボットタクシーの実現を目指して2024年5月に創業した金沢大学発のスタートアップです。ムービーズの礎は、当該領域においてまだ黎明期である1998年より28年間、金沢大学で続けてきた研究開発にあります。業界に先んじた2015年より公道走行を始め、現在既に延べ4万キロ、2千人の乗車の実績を持ち、数多くの特許を保有しています。

本社：石川県金沢市

設立：2024年5月

代表：代表取締役CEO エリック・ウェイ、代表取締役CTO 菅沼 直樹

事業：自動運転システム開発事業、自動運転サービス事業

URL：https://moveez-inc.com/

【お問い合わせ先】

株式会社ムービーズ

Email: contact@moveez-inc.com

ウェブサイト: https://moveez-inc.com/

YouTubeチャンネル : https://youtube.com/@MoveEzInc