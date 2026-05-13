バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」( http://p-bandai.jp/?rt=pr )では、『仮面ライダーガッチャード』より、「PREMIUM DX メモリアルケミーニジゴン」(7,920円 税込／送料・手数料別途)の予約受付を2026年5月13日(水)16時に開始いたします。(発売元：株式会社バンダイ)





※商品購入ページ： https://p-bandai.jp/item/item-1000250806/?rt=pr





PREMIUM DX メモリアルケミーニジゴン





■商品特長

『仮面ライダーガッチャード』より、最強フォームであるレインボーガッチャードへの変身に使用するアイテム「ケミーニジゴン」を大人向けなりきりアイテムとして商品化いたします。

本商品は、劇中効果音の追加と劇中イメージを追求した外観アップグレードにより、“メモリアル”アイテムとしてプレイバリューをUPさせた商品です(付属する2枚の「ニジゴン」カードはDX版と同仕様です)。





ガッチャードへ変身する主人公、一ノ瀬宝太郎とニジゴンのキャラボイスや追加効果音は計50種以上収録し、DX版以上にバリエーション豊かな音声が発動。最強フォームであるレインボーガッチャードだけではなく、同じくニジゴンを使用して変身するミラクルガッチャード関連の音声も劇中効果音が追加されたものにアップグレードされています。





また、レインボーガッチャードの能力であるガッチャーブラザーズ召喚遊びも進化。装填したカードに応じて効果音が変わるギミックを搭載しています。更に、劇中で見せた6枚のカード装填による3体のガッチャーブラザーズ召喚遊び(レインボースチームホッパー/アントレスラー/ライトニングジャングル)を行った後に必殺技遊びを行うと特殊必殺技音が発動するギミックも搭載しています。

そして、DX版ではクリアだったニジゴン中央部のステッカーを非透明ステッカーに変更。ガッチャードライバーでの変身遊びで発光させても虹の絵柄がはっきりと見えるようにアップグレードされています。

更に、本商品は別売り商品「PREMIUM DX メモリアルガッチャードライバー」(※1)や「ライドケミートレカ エクストラガッチャセット&ガッチャファイル」(※2)と一緒に遊ぶことで、一層『仮面ライダーガッチャード』の世界観に没入できます。特に後者に収録されるレインボーカード4枚(レインボーパイレッツ/マッドウィール/ディープマリナー/ヴェノムダケ)はニジゴンとの連動遊びにぴったりですので合わせ買いもお勧めとなっております。





※1：2026年5月17日(日)予約締切

※2：2026年6月28日(日)予約締切





PREMIUM DX メモリアルケミーニジゴン(イメージ1)

PREMIUM DX メモリアルケミーニジゴン(ライドケミートレカ)





■商品概要

・商品名 ：PREMIUM DX メモリアルケミーニジゴン

( https://p-bandai.jp/item/item-1000250806/?rt=pr )

・価格 ：7,920円(税込)(送料・手数料別途)

・対象年齢 ：15才以上

・セット内容：メモリアルケミーニジゴン…1

ライドケミートレカ…2種各1枚

・商品サイズ：H約180mm×W約110mm×D約170mm

・販売ルート：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」

( https://p-bandai.jp/?rt=pr )、他

・予約期間 ：2026年5月13日(水)16時～2026年7月26日(日)23時予定

・商品お届け：2026年10月予定

・発売元 ：株式会社バンダイ





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※最新の情報・詳細は商品販売ページをご確認ください。

※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※日本国外で販売する可能性があります。









■『仮面ライダーガッチャード』について

とびきりどでかい夢を追い求める高校生・一ノ瀬宝太郎(演：本島純政氏)は、錬金術によって生み出され、世に解き放たれた101体の人工生命体「ケミー」を回収する使命を負った。宝太郎はケミーが封印された「ライドケミーカード」と変身ベルト「ガッチャードライバー」を使って「仮面ライダーガッチャード」に変身し、ケミーが人間の悪意と結合した怪人「マルガム」と戦う。









■バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」とは

「プレミアムバンダイ」は今ここでしか買えないメーカー公式の限定商品、アニメ・コミックなどに登場する人気キャラクターのグッズを多数取り扱っています。

ガンプラなどのプラモデルやフィギュア、ガシャポン、食玩からファッションまで豊富な品揃えです。

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