LINEアプリと連携したスマートフォン連携サービスの提供開始

フジテック株式会社

フジテック株式会社（本社：滋賀県彦根市、社長：原田政佳）は、エレベータを利用者のスマートフォンから、クラウド経由で呼び出すことができる「スマートフォン連携による呼び登録」機能を開発しました。

従来、車いすを利用される方や身体が不自由な方にとって、混雑時などにエレベータパネルボタンへ接近して操作することは困難を伴うものでした。そのような方が、エレベータのボタンに直接触れることなく、手元の操作で「呼び出し」および「行先階の登録」が可能となります。

さらに、利便性を向上させる新機能として、アプリ上でエレベータの稼働状況や、次回の停止予定日の確認が可能となりました。状況が変化した際のプッシュ通知設定も行えるため、より計画的でスムーズな移動をサポートします。

当社は、ブランドビジョン「世界を、もっとフラットに。」の体現に向け、本機能を通じて誰もが自由に、“安全・安心”に移動できる社会の実現に貢献していきます。

操作画面イメージ

■スマートフォン連携の仕組み

本機能は、LINEの提供するフジテック公式アカウントからLINE上で動作する当社システムを起動し、当社クラウドサーバを介して登録されたエレベータへ呼びの信号を送る仕組みです。

■新機能概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/46269/table/109_1_7c6bad7d670d4adc0abbb6c8d5e93d39.jpg?v=202605131152 ]

■登録商標について

・LINEおよびLINEロゴは、LINE株式会社の登録商標です。

・QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

（※）ビル管理者が稼働状況などをパソコンやスマートフォンで確認できる無料の当社ウェブサービス