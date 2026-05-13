小売業者が「統合コマース」を優先する中、マルチチャネル注文管理市場は2035年までに131億7,000万米ドル規模に達する見通し
2026年～2035年の市場は年平均成長率（CAGR）13%での拡大を予測
世界のマルチチャネル注文管理市場は、現在、力強い成長局面に突入しています。小売業者、Eコマースブランド、流通業者、そして大企業規模の販売事業者が、オンラインストア、マーケットプレイス、実店舗、ソーシャルコマースチャネル、およびモバイルアプリケーションにまたがる注文を一元管理できる「統合プラットフォーム」への移行を加速させているためです。同市場の規模は、2025年時点で38億8000万米ドルと評価されており、予測期間である2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）13%で拡大し、2035年には131億7000万米ドルに達すると予測されています。
詳細なサンプルレポートにアクセスする: -https://www.astuteanalytica.com/ja/request-sample/multichannel-order-management-market
現代の商取引における複雑性の高まりは、市場拡大を支える主要因の一つとなっています。今日、企業はもはや単一のチャネルのみを通じて販売を行っているわけではありません。むしろ、自社ブランドのウェブサイト、第三者の運営するマーケットプレイス、実店舗、コールセンター、モバイルアプリ、B2Bポータル、そしてソーシャルメディアプラットフォームなど、多岐にわたるチャネルを通じて販売を管理しています。こうした販売形態の変革に伴い、在庫状況のリアルタイム可視化、フルフィルメント（注文処理・配送）ワークフローの自動化、注文ミスの削減、そして顧客満足度の向上を実現する「一元化された注文管理システム」へのニーズが急速に高まっています。
「統合コマース」が戦略上の最優先事項に
マルチチャネル注文管理ソリューションは、あらゆる販売チャネルを通じて一貫した顧客体験を提供しようとする企業にとって、今や不可欠な存在となっています。今日の顧客は、オンラインかオフラインかに関わらず、正確な在庫情報の提示、迅速な配送、柔軟な返品対応、そして途切れのないシームレスな購買体験を期待しています。こうした顧客ニーズに応えるため、企業は現在、在庫、倉庫、決済、物流、そしてカスタマーサービスの各業務を相互に連携させる高度な「注文オーケストレーション（統合・調整）ツール」への投資を積極的に行っています。
特に小売業者や消費財メーカーは、在庫切れの防止、過剰販売（オーバーセール）の回避、そして最も効率的な拠点からのフルフィルメント最適化を実現すべく、こうしたプラットフォームの導入を進めています。実店舗、倉庫、物流センター、あるいは第三者の物流パートナーなど、複数の拠点の中から最適な場所を選定して注文を割り振る（ルーティングする）能力は、配送スピードと信頼性が顧客ロイヤルティを大きく左右する現代市場において、強力な競争優位性となりつつあります。
Eコマースおよびマーケットプレイスの拡大が需要を牽引
Eコマース市場の急速な拡大は、マルチチャネル注文管理市場にとって引き続き最大の成長牽引役となっています。企業がオンラインマーケットプレイス、D2C（消費者直販）サイト、モバイルコマース、ソーシャルコマースなど、多種多様なプラットフォームへと事業領域を拡大するにつれ、増大し続ける注文量を手作業のみで管理することは、ますます困難な状況となっています。自動化されたマルチチャネル注文管理システムは、企業が単一のインターフェースを通じて、大量の注文処理、在庫の同期、返品管理、請求書の作成、そして配送状況のモニタリングを行うことを支援します。
世界のマルチチャネル注文管理市場は、現在、力強い成長局面に突入しています。小売業者、Eコマースブランド、流通業者、そして大企業規模の販売事業者が、オンラインストア、マーケットプレイス、実店舗、ソーシャルコマースチャネル、およびモバイルアプリケーションにまたがる注文を一元管理できる「統合プラットフォーム」への移行を加速させているためです。同市場の規模は、2025年時点で38億8000万米ドルと評価されており、予測期間である2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）13%で拡大し、2035年には131億7000万米ドルに達すると予測されています。
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現代の商取引における複雑性の高まりは、市場拡大を支える主要因の一つとなっています。今日、企業はもはや単一のチャネルのみを通じて販売を行っているわけではありません。むしろ、自社ブランドのウェブサイト、第三者の運営するマーケットプレイス、実店舗、コールセンター、モバイルアプリ、B2Bポータル、そしてソーシャルメディアプラットフォームなど、多岐にわたるチャネルを通じて販売を管理しています。こうした販売形態の変革に伴い、在庫状況のリアルタイム可視化、フルフィルメント（注文処理・配送）ワークフローの自動化、注文ミスの削減、そして顧客満足度の向上を実現する「一元化された注文管理システム」へのニーズが急速に高まっています。
「統合コマース」が戦略上の最優先事項に
マルチチャネル注文管理ソリューションは、あらゆる販売チャネルを通じて一貫した顧客体験を提供しようとする企業にとって、今や不可欠な存在となっています。今日の顧客は、オンラインかオフラインかに関わらず、正確な在庫情報の提示、迅速な配送、柔軟な返品対応、そして途切れのないシームレスな購買体験を期待しています。こうした顧客ニーズに応えるため、企業は現在、在庫、倉庫、決済、物流、そしてカスタマーサービスの各業務を相互に連携させる高度な「注文オーケストレーション（統合・調整）ツール」への投資を積極的に行っています。
特に小売業者や消費財メーカーは、在庫切れの防止、過剰販売（オーバーセール）の回避、そして最も効率的な拠点からのフルフィルメント最適化を実現すべく、こうしたプラットフォームの導入を進めています。実店舗、倉庫、物流センター、あるいは第三者の物流パートナーなど、複数の拠点の中から最適な場所を選定して注文を割り振る（ルーティングする）能力は、配送スピードと信頼性が顧客ロイヤルティを大きく左右する現代市場において、強力な競争優位性となりつつあります。
Eコマースおよびマーケットプレイスの拡大が需要を牽引
Eコマース市場の急速な拡大は、マルチチャネル注文管理市場にとって引き続き最大の成長牽引役となっています。企業がオンラインマーケットプレイス、D2C（消費者直販）サイト、モバイルコマース、ソーシャルコマースなど、多種多様なプラットフォームへと事業領域を拡大するにつれ、増大し続ける注文量を手作業のみで管理することは、ますます困難な状況となっています。自動化されたマルチチャネル注文管理システムは、企業が単一のインターフェースを通じて、大量の注文処理、在庫の同期、返品管理、請求書の作成、そして配送状況のモニタリングを行うことを支援します。