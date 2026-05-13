小売業者が「統合コマース」を優先する中、マルチチャネル注文管理市場は2035年までに131億7,000万米ドル規模に達する見通し

小売業者が「統合コマース」を優先する中、マルチチャネル注文管理市場は2035年までに131億7,000万米ドル規模に達する見通し