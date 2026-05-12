【学術論文発表済】岩手県北上市のバザルト(R)ブライダルケアが30代の顎まわり・毛穴・冷えに変化。月2回3ヶ月の継続ケアで顔の引き上げ・バスト位置アップ・ウエストすっきりを同時に実現した最新症例を公開

【学術論文発表済】岩手県北上市のバザルト(R)ブライダルケアが30代の顎まわり・毛穴・冷えに変化。月2回3ヶ月の継続ケアで顔の引き上げ・バスト位置アップ・ウエストすっきりを同時に実現した最新症例を公開