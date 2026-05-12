【学術論文発表済】岩手県北上市のバザルト(R)ブライダルケアが30代の顎まわり・毛穴・冷えに変化。月2回3ヶ月の継続ケアで顔の引き上げ・バスト位置アップ・ウエストすっきりを同時に実現した最新症例を公開
バザルト(R)が導いた変化――岩手県北上市・エステ＆リラクゼーション月の船の症例報告
エステ技術における科学的根拠が問われる時代、バザルト(R)ストーンは血行促進・全身コンディションへの影響を検証した学術論文を発表しており、婦人科医推奨を受けた唯一のトリートメント技術として確立されています。
この度、岩手県北上市のサロン『エステ＆リラクゼーション月の船』より、そのエビデンスを実証する症例が報告されました。
対象となったのは挙式を控えた30代後半の女性です。顎まわりのもたつき、毛穴の開き、冷え性、むくみを抱えながら、「ドレス映えする体型になりたい」という強い想いでご来店されました。
同サロンでは、バザルト(R)ブライダルコース（バストブライダル＋フェイシャル）を月2回のペースで3ヶ月間継続実施。全身の巡りを整えながら顔・バスト・ボディへ同時にアプローチしました。
施術を重ねるごとに顎まわりが引き上がり、首まわりもすっきりと変化。肌が滑らかになり肌トーンが向上。下腹部のすっきり感とともに、ヒップとバストトップの位置が上がったことも確認されました。
お客様は「夫から顔が小さくなったと言われて嬉しかった」「メイク乗りが良くなってびっくり」「運動など何もしていなかったのに、ウエスト周りがすっきりした」と語っています。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)トリートメントは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、論文に裏打ちされた理論で体の土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：エステ＆リラクゼーション月の船（岩手県北上市）
URL：https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000606092/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348969/images/bodyimage1】
「理にかなった施術に感動した。お客様が欲しい結果に、バザルト(R)は早くつながる。」
岩手県北上市の『エステ＆リラクゼーション月の船』オーナー・高橋氏がバザルト(R)を選んだ理由は明確でした。冷えが原因の不調に悩むお客様が多い中、確かな結果の出る施術を探し続け、自身で体験した際にその理にかなったアプローチに深く感動。導入の決め手となりました。
「高い効果が得られること、そして他店との明確な差別化ができたことが、導入して最も実感しているメリットです」と高橋氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、高橋氏はこう語ります。「バザルト(R)は、自分が欲しい結果に早くつながることを知ってほしいです」
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ストーン本部校（株式会社ウェルフィット）からのコメント
バザルト(R)ストーンは、婦人科医推奨技術としての認定や、血行促進・全身コンディションへの影響を検証した学術論文の発表など、常に「エビデンス（根拠）」を重視して展開してまいりました。今回の症例は、挙式を控えた30代女性が、バザルト(R)ブライダルコースを月2回・3ヶ月継続することで顔の引き上げ・肌トーン向上・バスト位置アップ・ウエストすっきりが同時に確認されるという、圧をかけない温熱アプローチによるリスクゼロの施術でありながら高い再現性をもって結果が発揮されていることを示す一例です。
「バザルトストーンセラピスト養成講座」では、この科学的根拠に基づいた技術を体系的に指導し、全国47都道府県で展開しています。当スクールは、正しい知識と技術を備えたセラピストを育成することで、エステ業界全体の信頼性向上と、サロン経営の持続的な安定を支援し続けています。
【バザルト(R)ストーンセラピスト養成講座 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
エステ技術における科学的根拠が問われる時代、バザルト(R)ストーンは血行促進・全身コンディションへの影響を検証した学術論文を発表しており、婦人科医推奨を受けた唯一のトリートメント技術として確立されています。
この度、岩手県北上市のサロン『エステ＆リラクゼーション月の船』より、そのエビデンスを実証する症例が報告されました。
対象となったのは挙式を控えた30代後半の女性です。顎まわりのもたつき、毛穴の開き、冷え性、むくみを抱えながら、「ドレス映えする体型になりたい」という強い想いでご来店されました。
同サロンでは、バザルト(R)ブライダルコース（バストブライダル＋フェイシャル）を月2回のペースで3ヶ月間継続実施。全身の巡りを整えながら顔・バスト・ボディへ同時にアプローチしました。
施術を重ねるごとに顎まわりが引き上がり、首まわりもすっきりと変化。肌が滑らかになり肌トーンが向上。下腹部のすっきり感とともに、ヒップとバストトップの位置が上がったことも確認されました。
お客様は「夫から顔が小さくなったと言われて嬉しかった」「メイク乗りが良くなってびっくり」「運動など何もしていなかったのに、ウエスト周りがすっきりした」と語っています。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)トリートメントは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、論文に裏打ちされた理論で体の土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：エステ＆リラクゼーション月の船（岩手県北上市）
URL：https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000606092/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348969/images/bodyimage1】
「理にかなった施術に感動した。お客様が欲しい結果に、バザルト(R)は早くつながる。」
岩手県北上市の『エステ＆リラクゼーション月の船』オーナー・高橋氏がバザルト(R)を選んだ理由は明確でした。冷えが原因の不調に悩むお客様が多い中、確かな結果の出る施術を探し続け、自身で体験した際にその理にかなったアプローチに深く感動。導入の決め手となりました。
「高い効果が得られること、そして他店との明確な差別化ができたことが、導入して最も実感しているメリットです」と高橋氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、高橋氏はこう語ります。「バザルト(R)は、自分が欲しい結果に早くつながることを知ってほしいです」
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ストーン本部校（株式会社ウェルフィット）からのコメント
バザルト(R)ストーンは、婦人科医推奨技術としての認定や、血行促進・全身コンディションへの影響を検証した学術論文の発表など、常に「エビデンス（根拠）」を重視して展開してまいりました。今回の症例は、挙式を控えた30代女性が、バザルト(R)ブライダルコースを月2回・3ヶ月継続することで顔の引き上げ・肌トーン向上・バスト位置アップ・ウエストすっきりが同時に確認されるという、圧をかけない温熱アプローチによるリスクゼロの施術でありながら高い再現性をもって結果が発揮されていることを示す一例です。
「バザルトストーンセラピスト養成講座」では、この科学的根拠に基づいた技術を体系的に指導し、全国47都道府県で展開しています。当スクールは、正しい知識と技術を備えたセラピストを育成することで、エステ業界全体の信頼性向上と、サロン経営の持続的な安定を支援し続けています。
【バザルト(R)ストーンセラピスト養成講座 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
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