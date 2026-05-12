韓国発インナービューティーブランド「Foodology(フードオロジー)」は、2026年4月、ソウル・明洞に位置する「OLIVE YOUNG N 聖水」にてポップアップストアを開催し、日本の人気キャラクター「ハローキティ」とコラボレーションした限定エディション「フードオロジー ハローキティ エディション」を公開いたしました。





ソウル・明洞に位置する「OLIVE YOUNG N 聖水」ポップアップストア





今回の限定エディションでは、「コレオロジー カットゼリー」や「コレオロジー カット PRO（プロ）」など、Foodologyを代表するインナービューティー製品を、ハローキティの世界観を取り入れた特別パッケージで展開しております。ポップアップストアおよびOLIVE YOUNGのオンライン・オフラインチャネルを通じて販売され、多くの来場者や消費者の皆様から高い関心を集めました。





Foodologyは、日本を代表するキャラクターIPとのコラボレーションを通じてブランドへの親近感を高めるとともに、日本人観光客の来訪が多い明洞エリアにおいて海外消費者との接点拡大を図っております。韓国市場での反応を踏まえながら、今後のグローバル市場に向けたブランド展開をさらに強化してまいります。





また、Foodologyは日本のECプラットフォーム「Qoo10」が実施する大型セールイベント「メガ割」において、5四半期連続でカテゴリー1位を記録するなど、日本市場においても継続的な販売実績を積み重ねております。





Foodologyは今後も、日本市場をはじめとするグローバル市場に向け、多様なブランドコラボレーションやマーケティング施策を通じてブランド認知度の拡大に努めてまいります。









■会社概要

会社名：Adapt

代表者：Jeongha Park

所在地：3F, Samseong-ro 534, Gangnam-gu, Seoul,Korea