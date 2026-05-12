【毎月10社限定／無料】研修をやっても「現場が疲弊する」「エースが辞める」のはなぜか？ 根本原因を特定する『HR課題マップ診断』1on1を提供開始

株式会社日テレHR総合研究所

株式会社日テレHR総合研究所（本社：東京都港区、代表取締役社長：中村博行）は、人事施策と現場の課題の「ズレ」を可視化する独自の診断プログラム『HR課題マップ診断』1on1の無料提供を開始いたします。

■ 良かれと思った人事施策が、思ったように機能しない。そんなことありませんか？

- 「管理職向けの研修をやったが、現場のマネジメント疲弊は変わらない」- 「若手向けのeラーニングを入れたのに、モチベーション低下や早期離職が止まらない」- 「研修を実施しても眠そうな人がいて、現場の行動変容につながっていない」

今、多くの大企業で起きているのは、「人事の施策（点）」が「現場のリアルな課題（線）」に紐づいていないという悲劇です。このズレを放置したまま、とりあえずの予算で新しい研修やツールを導入し続けても、貴重な予算を失い、現場の不満を増幅させるだけです。

■ 人事と現場の「ズレ」を、一枚のマップで完全可視化します

貴社の「現場の痛み（退職、疲弊、モチベーション低下）」の真犯人は、実は今やっている研修そのものではなく、その前後（評価基準やオンボーディング）に隠れているかもしれません。

本セッションでは、日テレHR総合研究所が独自開発した「HR課題マップ（全6フェーズ・40項目）」を使用し、貴社の「現場のリアルな課題」がどこから連鎖して起きているのか、根本原因をプロフェッショナルと共に診断します。

【本セッション（30分）で得られるもの】

■ こんな企業・ご担当者様におすすめです

- 「人が辞める・育たない」の真のボトルネック発見（表層的な課題の奥にある根本原因を特定します）- 「貴社専用HR課題マップ」の贈呈 （セッションで作成したシートをプレゼント。役員や現場へ「だからこの施策が必要だ」と説得するための強力な武器になります）- 「エンタメの力」を活用した、心が動く組織改善のヒント（座学では解決できない、現場の「感情」を動かすアプローチをお伝えします）- 従業員数100名以上など組織規模が大きく、人事と現場の「温度差」や「全社的な理念浸透」に難しさを感じている企業様- 既存の座学研修に限界を感じ、本質的な『行動変容・風土改革』を起こしたい人事・経営企画責任者様- 組織の保守的な空気を、外部の「エンタメの力」で打破し、社員にサプライズと熱狂を起こしたい企業様

■ 実施概要

形式：オンライン面談（Google Meetを使用）

対象：経営層、人事部責任者様・ご担当者様、経営企画ご担当者様

参加費：無料

定員：質の高い伴走と診断を行うため、【毎月先着10社様限定】とさせていただきます。

■ 申込方法

下記リンクより希望日程を選択して申込を完了ください。

https://timerex.net/s/ntv-hr/d7848ed2



※5月～6月は「配属後のリアリティ・ショック」や「現場の疲弊」が顕在化し、早期離職の引き金になりやすい危険な時期です。手遅れになる前の、お早めの受診をおすすめいたします。

※担当者は都合により変更になる可能性があります。

【会社概要】

社名：株式会社日テレHR総合研究所

URL：https://ntv-hr.com/

本店所在地：東京都港区

代表者：代表取締役社長 中村博行

設立日：2025年5月1日

事業開始日：2025年8月1日

事業内容：動画研修、採用支援、人事コンサルティング、AI活用支援等