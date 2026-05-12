6/7(日)「KING OF PRISM-Your Endless Call-み～んなきらめけ！プリズム☆ツアーズ」×「シャークネード6 ラスト・チェーンソー」同時応援上映 開催決定！

株式会社ヒューマックスエンタテインメント「KING OF PRISM-Your Endless Call-み～んなきらめけ！プリズム☆ツアーズ」(C)Ｔ-ＡＲＴＳ／syn Sophia／エイベックス・ピクチャーズ／タツノコプロ／KING OF PRISM Project 「シャークネード6 ラスト・チェーンソー」(C) 2018 FELLS POINT PRODUCTIONS, LLC. All Rights Reserved.

株式会社ヒューマックスエンタテインメント(本社:東京都新宿区、代表取締役:秋元巳智雄)が運営する池袋HUMAXシネマズにて、「キンツア」×「シャークネード6」同時応援上映の開催が決定いたしました！

イベント概要

タイトル

「KING OF PRISM-Your Endless Call-み～んなきらめけ！プリズム☆ツアーズ」×「シャークネード6 ラスト・チェーンソー」同時応援上映 presented by 映画ナタリー

（略称：「キンツア」×「シャークネード6」同時応援上映）

上映日時

2026年6/7(日)15時～

※18:15頃終了予定

上映作品

「KING OF PRISM-Your Endless Call-み～んなきらめけ！プリズム☆ツアーズ」

公式サイト：https://kinpri.com/

「シャークネード6 ラスト・チェーンソー」

公式サイト：https://www.albatros-film.com/archives/10803/

「KING OF PRISM-Your Endless Call-み～んなきらめけ！プリズム☆ツアーズ」(C)Ｔ-ＡＲＴＳ／syn Sophia／エイベックス・ピクチャーズ／タツノコプロ／KING OF PRISM Project「シャークネード6 ラスト・チェーンソー」(C) 2018 FELLS POINT PRODUCTIONS, LLC. All Rights Reserved.

2026年6月7日（日）に池袋HUMAXシネマズ（シネマ1 / 座席数約450）で開催される、「KING OF PRISM-Your Endless Call-み～んなきらめけ！プリズム☆ツアーズ」と「シャークネード6 ラスト・チェーンソー」（字幕版）の同時応援上映イベント。ニュースサイト・映画ナタリーで展開されているサメ映画ルーキー（https://x.com/Munenori20）の連載コラム「すべての道はサメ映画に通ず（？）」をきっかけに企画された（コラム記事：https://natalie.mu/eiga/column/648458）。

2作品の上映の間には、日本サメ映画学会会長・サメ映画ルーキーと日本サメ映画学会広報部・映灯十色（うつりびといろ / https://x.com/utsuribikinema）によるトークイベントを実施。サメ映画の愛好家であり「KING OF PRISM」のファンでもある2人が、「シャークネード6 ラスト・チェーンソー」における“サメの応援の仕方”などを語る。

なお「KING OF PRISM-Your Endless Call-み～んなきらめけ！プリズム☆ツアーズ」では、SePTENTRION（セプテントリオン）の一条シンら7人がタイムマシンで時間・世界を飛び超えてプリズムショーの原点へと旅立つ。「シャークネード6 ラスト・チェーンソー」は時空を超えてサメと対峙する物語となっており、2作品には“ごくわずか”な共通点がある。

会場

池袋HUMAXシネマズ シネマ１

料金

税込3500円

チケット販売

オンラインチケット販売

5/12(火)18:00～

※ヒューマックスシネマWEB会員 先行販売対象となります。（一般販売の3時間前より購入可能）

会員のお客様は15時～購入いただけます。

WEB会員サービスの詳細はこちら(https://humax-cinema.co.jp/member/)

劇場チケット販売

5/13(水)劇場オープン時～

※オンラインチケットが完売の場合、劇場チケット販売はございませんのでご了承ください。

入場者特典

「鮫と紡ぐ物語」

「KING OF PRISM-Your Endless Call-み～んなきらめけ！プリズム☆ツアーズ」の本編中に登場するキーアイテム「君と紡ぐ物語」のパロディ特典。サメ映画ルーキーが書き下ろした、とある学校が舞台の“鮫小説”が収録される。

会社概要

株式会社ヒューマックスエンタテインメント

所在地 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー22F

代表者 代表取締役社長 秋元 巳智雄

事業内容 シアター事業／ライブハウス事業／アミューズメント事業／メディア事業／ポストプロダクション事業

URL https://humax-ent.co.jp/