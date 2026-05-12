【楽天ランキング1位3冠受賞】キムチソムリエ監修「三代受け継がれてきた本物の手仕込み海鮮キムチ」が新発売3週間で話題沸騰！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349028/images/bodyimage1】
株式会社第一物産（本社：東京都台東区・代表：[姜 恵蘭（カン ヘラン）]）が運営する楽天市場公式ショップ「キムチソムリエのいるお店 サランチェ」から、春の新商品「海鮮スペシャルセット5種」が登場しました。発売からわずか3週間で楽天ランキング1位3冠受賞。多くのお客さまから「本場の味に感動した」「贈り物に大好評だった」といった声をいただいています。
帆立・えび・いか・つぶ貝という4種の海鮮キムチに、温めるだけで完成する海鮮スンドゥブチゲをセットにした、贅沢な5種セットです。自分へのご褒美にも、大切な方へのギフトにも、ぴったりな一品です。
こだわりが詰まった、3冠の理由
本場の味を、そのままに
1960年創業の第一物産が長年守り続けてきた、キムチソムリエ直伝の秘伝レシピ。本場韓国から受け継いだ薬念（ヤンニョム）の配合が、深いコクと旨みを生み出しています。
素材の力を引き出す、丁寧な仕事
国産の新鮮な海の幸を一粒一粒丁寧に仕込み。麹のまろやかな甘みと薬念のコクが重なって、素材本来のおいしさが引き立ちます。
毎日の食卓に、手軽に本格派
海鮮スンドゥブチゲセットは豆腐を入れて温めるだけ。忙しい日でも、本格チゲがすぐに食卓に並びます。
セット内容：5種の海の幸をご紹介
帆立キムチ
厳選した国産ホタテを、秘伝のヤンニョムで一粒一粒丁寧に漬け込みました。ごはんのお供に、麺のトッピングに、おつまみにと、大活躍の万能キムチです。
えびキムチ
えびを丸ごと漬けた、キムチソムリエ直伝の一品。えびの甘みを引き立てる深いコクと、口に広がる奥深い旨み。一口食べると、止まらなくなります。
いかキムチ
新鮮なイカと麹入り薬念を合わせた塩辛風キムチ。やわらかい食感と麹のやさしい甘み、薬念の辛さとコクが絶妙に絡み合う、長く愛されてきた定番の味です。
つぶ貝キムチ
コリコリとした食感がクセになる、サランチェ自慢の珍味キムチ。つぶ貝の風味に合わせた特製薬念が、シンプルながら奥深い味わいを生み出しています。
海鮮スンドゥブチゲセット
母から娘へと受け継がれた秘伝レシピで作る「オモニ（母）のチゲ」。豆腐一丁を入れて温めるだけで、魚介の旨みたっぷりな本格スンドゥブチゲが完成します。
商品情報
【商品名】海鮮スペシャルセット5種
【内容量】760ｇ
【販売価格】5,900円（送料・税込）
購入はこちら https://item.rakuten.co.jp/saranche-d1b/kaisensp5/
サランチェの受賞実績
サランチェでは、これまでも多くの商品が楽天ランキング上位を獲得しています。
【牡蠣キムチ】楽天ランキング1位6冠 https://item.rakuten.co.jp/saranche-d1b/kakikimchi/
【水キムチ】 楽天ランキング1位4冠 https://item.rakuten.co.jp/saranche-d1b/mizukimchi135/
【白菜キムチ一本漬け】楽天ランキング1位3冠 https://item.rakuten.co.jp/saranche-d1b/kimchiipponduke/
【進化系キムチセット】楽天ランキング1位3冠 https://item.rakuten.co.jp/saranche-d1b/mediaset/
【海鮮スペシャルセット5種（今回）】楽天ランキング1位3冠（販売3週間）
会社概要
会社名 株式会社第一物産
代表取締役 姜 恵蘭（カン ヘラン）
所在地 東京都台東区東上野2-15-5
創業 1960年
公式HP https://www.d1b.jp/
楽天ショップ https://www.rakuten.co.jp/saranche-d1b/
お問い合わせ
株式会社第一物産 楽天公式SHOP サランチェ担当
お問い合わせURL：https://www.d1b.jp/inquiry/
配信元企業：株式会社第一物産
株式会社第一物産（本社：東京都台東区・代表：[姜 恵蘭（カン ヘラン）]）が運営する楽天市場公式ショップ「キムチソムリエのいるお店 サランチェ」から、春の新商品「海鮮スペシャルセット5種」が登場しました。発売からわずか3週間で楽天ランキング1位3冠受賞。多くのお客さまから「本場の味に感動した」「贈り物に大好評だった」といった声をいただいています。
帆立・えび・いか・つぶ貝という4種の海鮮キムチに、温めるだけで完成する海鮮スンドゥブチゲをセットにした、贅沢な5種セットです。自分へのご褒美にも、大切な方へのギフトにも、ぴったりな一品です。
本場の味を、そのままに
1960年創業の第一物産が長年守り続けてきた、キムチソムリエ直伝の秘伝レシピ。本場韓国から受け継いだ薬念（ヤンニョム）の配合が、深いコクと旨みを生み出しています。
素材の力を引き出す、丁寧な仕事
国産の新鮮な海の幸を一粒一粒丁寧に仕込み。麹のまろやかな甘みと薬念のコクが重なって、素材本来のおいしさが引き立ちます。
毎日の食卓に、手軽に本格派
海鮮スンドゥブチゲセットは豆腐を入れて温めるだけ。忙しい日でも、本格チゲがすぐに食卓に並びます。
セット内容：5種の海の幸をご紹介
帆立キムチ
厳選した国産ホタテを、秘伝のヤンニョムで一粒一粒丁寧に漬け込みました。ごはんのお供に、麺のトッピングに、おつまみにと、大活躍の万能キムチです。
えびキムチ
えびを丸ごと漬けた、キムチソムリエ直伝の一品。えびの甘みを引き立てる深いコクと、口に広がる奥深い旨み。一口食べると、止まらなくなります。
いかキムチ
新鮮なイカと麹入り薬念を合わせた塩辛風キムチ。やわらかい食感と麹のやさしい甘み、薬念の辛さとコクが絶妙に絡み合う、長く愛されてきた定番の味です。
つぶ貝キムチ
コリコリとした食感がクセになる、サランチェ自慢の珍味キムチ。つぶ貝の風味に合わせた特製薬念が、シンプルながら奥深い味わいを生み出しています。
海鮮スンドゥブチゲセット
母から娘へと受け継がれた秘伝レシピで作る「オモニ（母）のチゲ」。豆腐一丁を入れて温めるだけで、魚介の旨みたっぷりな本格スンドゥブチゲが完成します。
商品情報
【商品名】海鮮スペシャルセット5種
【内容量】760ｇ
【販売価格】5,900円（送料・税込）
購入はこちら https://item.rakuten.co.jp/saranche-d1b/kaisensp5/
サランチェの受賞実績
サランチェでは、これまでも多くの商品が楽天ランキング上位を獲得しています。
【牡蠣キムチ】楽天ランキング1位6冠 https://item.rakuten.co.jp/saranche-d1b/kakikimchi/
【水キムチ】 楽天ランキング1位4冠 https://item.rakuten.co.jp/saranche-d1b/mizukimchi135/
【白菜キムチ一本漬け】楽天ランキング1位3冠 https://item.rakuten.co.jp/saranche-d1b/kimchiipponduke/
【進化系キムチセット】楽天ランキング1位3冠 https://item.rakuten.co.jp/saranche-d1b/mediaset/
【海鮮スペシャルセット5種（今回）】楽天ランキング1位3冠（販売3週間）
会社概要
会社名 株式会社第一物産
代表取締役 姜 恵蘭（カン ヘラン）
所在地 東京都台東区東上野2-15-5
創業 1960年
公式HP https://www.d1b.jp/
楽天ショップ https://www.rakuten.co.jp/saranche-d1b/
お問い合わせ
株式会社第一物産 楽天公式SHOP サランチェ担当
お問い合わせURL：https://www.d1b.jp/inquiry/
配信元企業：株式会社第一物産
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