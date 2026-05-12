【業界最多の4K対応】StreamFab、Peacockの4K UHDダウンロードに正式対応！高画質オフライン視聴のリーダーとしてラインナップを拡充
動画ダウンロードソリューションの世界最大手であるStreamFabは、主力製品の一つである「StreamFab Peacock ダウンローダー」において、4K解像度（Ultra HD）でのコンテンツ取得に対応したことを発表しました。現在、ストリーミング業界では4K配信が標準化しつつありますが、オフラインでの視聴には依然として多くの制約が存在します。
StreamFabは独自の最新技術により、Peacockで配信されている最新映画や独占ドラマ、スポーツコンテンツを、劣化のない4Kクオリティで保存することに成功しました。
■ 業界をリードする4K対応ラインナップ
StreamFabはPeacockのほか、すでに以下の主要プラットフォームにおいて4Kダウンロードをサポートしています。
対応プラットフォーム： Canal Plus, Disney+, Fandango at home, Fansly, HBO Max, Peacock, StanAU
これにより、StreamFabは4K対応製品数において業界トップクラスのシェアを確立しました。各プラットフォームの最新の画質対応状況は、以下のステータスページにて随時更新されています。
画質確認ページ：https://streamfab.dvdfab.org/streamfab-download-status.htm
■ StreamFab Peacock ダウンローダーの主な特徴
4K UHDサポート： 3840 * 2160画質でのダウンロードにより、大画面テレビでも細部まで鮮明に再生可能。
高速ダウンロード： 独自の高速化エンジンにより、大容量の4Kファイルも短時間で処理。
広告削除機能： プレミアムプラン以外のコンテンツからも広告を自動除去。
製品詳細については、以下の公式サイトをご覧ください。
Peacock ダウンローダー詳細：https://streamfab.dvdfab.org/peacock-downloader.htm
配信元企業：日進斗金合同会社
StreamFabは独自の最新技術により、Peacockで配信されている最新映画や独占ドラマ、スポーツコンテンツを、劣化のない4Kクオリティで保存することに成功しました。
■ 業界をリードする4K対応ラインナップ
StreamFabはPeacockのほか、すでに以下の主要プラットフォームにおいて4Kダウンロードをサポートしています。
対応プラットフォーム： Canal Plus, Disney+, Fandango at home, Fansly, HBO Max, Peacock, StanAU
これにより、StreamFabは4K対応製品数において業界トップクラスのシェアを確立しました。各プラットフォームの最新の画質対応状況は、以下のステータスページにて随時更新されています。
画質確認ページ：https://streamfab.dvdfab.org/streamfab-download-status.htm
■ StreamFab Peacock ダウンローダーの主な特徴
4K UHDサポート： 3840 * 2160画質でのダウンロードにより、大画面テレビでも細部まで鮮明に再生可能。
高速ダウンロード： 独自の高速化エンジンにより、大容量の4Kファイルも短時間で処理。
広告削除機能： プレミアムプラン以外のコンテンツからも広告を自動除去。
製品詳細については、以下の公式サイトをご覧ください。
Peacock ダウンローダー詳細：https://streamfab.dvdfab.org/peacock-downloader.htm
配信元企業：日進斗金合同会社
プレスリリース詳細へ