【最終案内】StreamFab X公式ゴールデンウィーク豪華プレゼントキャンペーン、明日5月13日が締切！
StreamFab は、現在X（旧Twitter）にて開催中の「ゴールデンウィーク豪華プレゼントキャンペーン」が、明日2026年5月13日（水）をもって終了することをお知らせいたします。GWの余韻を楽しみながら、人気動画ダウンローダーをお得に手に入れる最後のチャンスです。豪華クーポンや無料アカウントが当たる本キャンペーンに、ぜひ奮ってご応募ください。
■ キャンペーン概要本
キャンペーンは、日頃の感謝を込めてStreamFabをより身近に感じていただくためのSNS限定企画です。
キャンペーン名： ゴールデンウィーク豪華プレゼントキャンペーン
応募締切： 2026年5月13日（水） 23:59まで
■ 豪華賞品リスト抽選で以下の賞品をプレゼントいたします：
1等賞9,400円 OFFクーポン1名様
2等賞4,500円 OFFクーポン3名様
3等賞StreamFab Netflix Downloader for Browser（1ヶ月無料）5名様
■ 応募方法（簡単4ステップ）以下の手順でどなたでも簡単にご参加いただけます。
フォロー： StreamFab公式Xアカウント（@StreamFabJP）をフォロー。
いいね： キャンペーン対象ポストに「いいね」を付ける。
リポスト： 対象ポストをリポスト（RT）。
コメント： リプライ欄にコメントを投稿して応募完了！
対象ポスト：https://x.com/StreamFab__JP/status/2047248703082332523
■ 注意事項
※本キャンペーンのクーポンは、公式サイトで実施中の「GWキャンペーン」の金の卵割クーポンとの併用はできません。※金の卵割クーポン以外のGWセールや、その他キャンペーンにはご利用いただけます。「GWが終わっても、お気に入りの動画をオフラインで楽しみたい！」 そんな皆様のご応募を心よりお待ちしております。泣いても笑っても明日が最終日。この絶好の機会をお見逃しなく！
StreamFab公式Xアカウント：@StreamFabJP（https://x.com/StreamFab__JP/status/2047248703082332523）
セールキャンペン：https://streamfab.jp/promotion.htm
配信元企業：日進斗金合同会社
■ キャンペーン概要本
キャンペーンは、日頃の感謝を込めてStreamFabをより身近に感じていただくためのSNS限定企画です。
キャンペーン名： ゴールデンウィーク豪華プレゼントキャンペーン
応募締切： 2026年5月13日（水） 23:59まで
■ 豪華賞品リスト抽選で以下の賞品をプレゼントいたします：
1等賞9,400円 OFFクーポン1名様
2等賞4,500円 OFFクーポン3名様
3等賞StreamFab Netflix Downloader for Browser（1ヶ月無料）5名様
■ 応募方法（簡単4ステップ）以下の手順でどなたでも簡単にご参加いただけます。
フォロー： StreamFab公式Xアカウント（@StreamFabJP）をフォロー。
いいね： キャンペーン対象ポストに「いいね」を付ける。
リポスト： 対象ポストをリポスト（RT）。
コメント： リプライ欄にコメントを投稿して応募完了！
対象ポスト：https://x.com/StreamFab__JP/status/2047248703082332523
■ 注意事項
※本キャンペーンのクーポンは、公式サイトで実施中の「GWキャンペーン」の金の卵割クーポンとの併用はできません。※金の卵割クーポン以外のGWセールや、その他キャンペーンにはご利用いただけます。「GWが終わっても、お気に入りの動画をオフラインで楽しみたい！」 そんな皆様のご応募を心よりお待ちしております。泣いても笑っても明日が最終日。この絶好の機会をお見逃しなく！
StreamFab公式Xアカウント：@StreamFabJP（https://x.com/StreamFab__JP/status/2047248703082332523）
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配信元企業：日進斗金合同会社
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