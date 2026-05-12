包装用無溶剤ラミネーター装置供給側分析：世界の生産能力・販売量・平均価格動向（2026-2032）
包装用無溶剤ラミネーター装置世界総市場規模
包装用無溶剤ラミネーター装置は、包装材料の貼り合わせ工程において溶剤を使用せず、接着剤のみでフィルムや基材を積層する装置でございます。食品包装や医薬品包装など高い安全性が求められる分野で広く採用されております。VOC排出削減と環境負荷低減に寄与し、乾燥工程の省エネ化や生産効率向上にも貢献する重要な包装機械でございます。
図. 包装用無溶剤ラミネーター装置の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349033/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349033/images/bodyimage2】
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバル包装用無溶剤ラミネーター装置のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
包装用無溶剤ラミネーター装置｜環境対応型包装機械・高速ラミネーション・食品包装市場分析
包装用無溶剤ラミネーター装置は、環境負荷低減と高効率生産を両立する次世代包装機械として位置付けられております。YH Researchによれば、グローバル市場は2025年の277百万米ドルから2032年には313百万米ドルへ成長し、2026年～2032年のCAGRは1.8％と緩やかな拡大が見込まれております。食品包装や医薬品包装を中心に、VOC排出削減および省エネルギー要求の高まりが導入拡大の主要因でございます。
無溶剤ラミネーション技術と環境規制対応
包装用無溶剤ラミネーター装置は、100％固形分接着剤を用いた無溶剤プロセスを採用し、乾燥工程を不要とすることでエネルギー消費を30～50％削減いたします。さらに最大400m/分の高速ライン運転を可能とし、食品包装（スナック、冷凍食品）や日用品分野で広く活用されております。近年ではEU 10/2011やFDA基準対応のため、残留溶剤ゼロ化が重要要件となっております。
市場構造と生産・コスト動向
2024年の世界生産台数は約1,213台、平均価格は約207千米ドルであり、単線生産能力は年間45～55台でございます。コスト構造ではサーボモーターや制御システムなどの核心部品が大部分を占め、次いで組立・R&Dコストが続きます。近年は包装用無溶剤ラミネーター装置の高精度化に伴い、研究開発投資比率が上昇傾向にございます。
産業チェーンと用途別需要構造
上流には精密制御部品、塗工モジュール、電子制御システム供給企業が位置し、下流には食品・医薬品・日用品包装コンバーターが存在いたします。食品・飲料包装は最大需要領域であり、医薬品包装では安全性要件の厳格化により採用が拡大しております。近年の欧州・アジア市場では、サステナブル包装需要が導入をさらに後押ししております。
地域別市場と競争環境
欧州・北米・アジア太平洋が主要市場であり、特にアジアでは食品加工産業拡大により需要が増加しております。企業別ではNordmeccanica、BOBST、Uteco Converting、Comexiなどが主要プレイヤーであり、高速化・省エネ化技術を競争軸としております。包装用無溶剤ラミネーター装置市場は技術集約型であり、装置性能と接着剤適合性が競争優位性を左右いたします。
総括すると、包装用無溶剤ラミネーター装置市場は低成長ながらも、環境規制強化と食品・医薬品包装需要の高度化により安定的な拡大局面にございます。今後は高速化、省エネ化、対応材料の多様化が技術進化の中心となり、持続可能包装ソリューションとしての重要性が一層高まる見通しでございます。
本記事は、YH Researchが発行したレポート「グローバル包装用無溶剤ラミネーター装置のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」 を紹介しています。
◇レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら
https://www.yhresearch.co.jp/reports/1366917/solventless-laminator-machine-for-packaging
会社概要
YH Researchは、グローバル市場を対象とした専門調査機関です。業界別レポート、カスタマイズ調査、IPO支援、事業計画策定支援などを通じて、企業の持続的成長をサポートしています。世界各地のネットワークを活用し、信頼性の高いデータと実践的な分析を提供しています。
【本件に関するお問い合わせ先】
YH Research株式会社
URL：https://www.yhresearch.co.jp
住所：東京都中央区勝どき五丁目12番4-1203号
TEL：050-5840-2692（日本）；0081-5058402692（グローバル）
マーケティング担当：info@yhresearch.com
配信元企業：YH Research株式会社
包装用無溶剤ラミネーター装置は、包装材料の貼り合わせ工程において溶剤を使用せず、接着剤のみでフィルムや基材を積層する装置でございます。食品包装や医薬品包装など高い安全性が求められる分野で広く採用されております。VOC排出削減と環境負荷低減に寄与し、乾燥工程の省エネ化や生産効率向上にも貢献する重要な包装機械でございます。
図. 包装用無溶剤ラミネーター装置の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349033/images/bodyimage1】
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上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバル包装用無溶剤ラミネーター装置のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
包装用無溶剤ラミネーター装置｜環境対応型包装機械・高速ラミネーション・食品包装市場分析
包装用無溶剤ラミネーター装置は、環境負荷低減と高効率生産を両立する次世代包装機械として位置付けられております。YH Researchによれば、グローバル市場は2025年の277百万米ドルから2032年には313百万米ドルへ成長し、2026年～2032年のCAGRは1.8％と緩やかな拡大が見込まれております。食品包装や医薬品包装を中心に、VOC排出削減および省エネルギー要求の高まりが導入拡大の主要因でございます。
無溶剤ラミネーション技術と環境規制対応
包装用無溶剤ラミネーター装置は、100％固形分接着剤を用いた無溶剤プロセスを採用し、乾燥工程を不要とすることでエネルギー消費を30～50％削減いたします。さらに最大400m/分の高速ライン運転を可能とし、食品包装（スナック、冷凍食品）や日用品分野で広く活用されております。近年ではEU 10/2011やFDA基準対応のため、残留溶剤ゼロ化が重要要件となっております。
市場構造と生産・コスト動向
2024年の世界生産台数は約1,213台、平均価格は約207千米ドルであり、単線生産能力は年間45～55台でございます。コスト構造ではサーボモーターや制御システムなどの核心部品が大部分を占め、次いで組立・R&Dコストが続きます。近年は包装用無溶剤ラミネーター装置の高精度化に伴い、研究開発投資比率が上昇傾向にございます。
産業チェーンと用途別需要構造
上流には精密制御部品、塗工モジュール、電子制御システム供給企業が位置し、下流には食品・医薬品・日用品包装コンバーターが存在いたします。食品・飲料包装は最大需要領域であり、医薬品包装では安全性要件の厳格化により採用が拡大しております。近年の欧州・アジア市場では、サステナブル包装需要が導入をさらに後押ししております。
地域別市場と競争環境
欧州・北米・アジア太平洋が主要市場であり、特にアジアでは食品加工産業拡大により需要が増加しております。企業別ではNordmeccanica、BOBST、Uteco Converting、Comexiなどが主要プレイヤーであり、高速化・省エネ化技術を競争軸としております。包装用無溶剤ラミネーター装置市場は技術集約型であり、装置性能と接着剤適合性が競争優位性を左右いたします。
総括すると、包装用無溶剤ラミネーター装置市場は低成長ながらも、環境規制強化と食品・医薬品包装需要の高度化により安定的な拡大局面にございます。今後は高速化、省エネ化、対応材料の多様化が技術進化の中心となり、持続可能包装ソリューションとしての重要性が一層高まる見通しでございます。
本記事は、YH Researchが発行したレポート「グローバル包装用無溶剤ラミネーター装置のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」 を紹介しています。
◇レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら
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