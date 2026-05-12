絆創膏供給側分析：世界の生産能力・販売量・平均価格動向（2026-2032）
絆創膏世界総市場規模
絆創膏は、皮膚の小さな切り傷や擦り傷などを保護するために使用される医療用の被覆材でございます。ガーゼ部分で傷口を覆い、粘着テープにより皮膚に固定することで、外部の細菌や汚れの侵入を防ぎ、自然治癒を促進いたします。家庭や医療現場で広く使用されております。
図. 絆創膏の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349032/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349032/images/bodyimage2】
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバル絆創膏のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
絆創膏市場分析｜創傷ケア・ハイドロコロイド絆創膏・オンライン販売動向
グローバル絆創膏市場は、創傷ケア領域における基礎的かつ高成長分野として位置付けられております。YH Researchによれば、絆創膏市場は2025年の2,564百万米ドルから2032年には3,790百万米ドルへ拡大し、2026年～2032年のCAGRは5.8％と予測されております。消費者の健康意識向上および在宅医療の普及が需要拡大を牽引し、創傷ケア製品としての絆創膏の重要性は一段と高まっております。
製品構造面では、ハイドロコロイド絆創膏およびハイドロゲル絆創膏が高付加価値領域として市場を牽引しております。2024年の世界販売量は300億枚を超え、高機能製品は通常品の5～10倍の価格帯で取引されております。また、業界粗利益率は30～40％水準であり、不織布、感圧接着剤、ホットメルト接着剤など上流素材の品質が製品性能を左右いたします。これにより創傷治癒促進や防菌機能の高度化が進展しております。
地域別では、欧州が最大の消費市場であり、北米が続き、中国が第3位の市場規模を有しております。特に東南アジア市場は急成長領域であり、2025年～2031年のCAGRは9.75％と予測され、最も成長速度の高い新興市場となっております。さらに中国は製造コストとOEM能力の優位性を背景に生産シェアを拡大しており、グローバル供給構造の再編が進行しております。
競争環境においては、Kenvueが約36.94％の市場シェアを有し、Beiersdorf、3M、Medline Industriesなどの第2層企業が36.81％を占める高集中市場でございます。販売チャネルではオンライン販売の拡大が顕著であり、eコマースの普及により消費者アクセス性とブランド認知度が向上しております。創傷ケア需要の多様化に伴い、機能性絆創膏の差別化競争が加速しております。
総括すると、絆創膏市場は安定成長と構造高度化が同時進行する段階にあり、今後はハイドロコロイド絆創膏やハイドロゲル絆創膏を中心とした高機能化、ならびにオンライン販売の拡大が成長の中核を担うと考えられます。創傷ケアの個別化・高性能化ニーズの高まりにより、業界は持続的な進化局面に入っております。
本記事は、YH Researchが発行したレポート「グローバル絆創膏のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」 を紹介しています。
◇レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら
https://www.yhresearch.co.jp/reports/1248389/adhesive-bandages
会社概要
YH Researchは、グローバル市場を対象とした専門調査機関です。業界別レポート、カスタマイズ調査、IPO支援、事業計画策定支援などを通じて、企業の持続的成長をサポートしています。世界各地のネットワークを活用し、信頼性の高いデータと実践的な分析を提供しています。
【本件に関するお問い合わせ先】
YH Research株式会社
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住所：東京都中央区勝どき五丁目12番4-1203号
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配信元企業：YH Research株式会社
絆創膏は、皮膚の小さな切り傷や擦り傷などを保護するために使用される医療用の被覆材でございます。ガーゼ部分で傷口を覆い、粘着テープにより皮膚に固定することで、外部の細菌や汚れの侵入を防ぎ、自然治癒を促進いたします。家庭や医療現場で広く使用されております。
図. 絆創膏の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349032/images/bodyimage1】
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上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバル絆創膏のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
絆創膏市場分析｜創傷ケア・ハイドロコロイド絆創膏・オンライン販売動向
グローバル絆創膏市場は、創傷ケア領域における基礎的かつ高成長分野として位置付けられております。YH Researchによれば、絆創膏市場は2025年の2,564百万米ドルから2032年には3,790百万米ドルへ拡大し、2026年～2032年のCAGRは5.8％と予測されております。消費者の健康意識向上および在宅医療の普及が需要拡大を牽引し、創傷ケア製品としての絆創膏の重要性は一段と高まっております。
製品構造面では、ハイドロコロイド絆創膏およびハイドロゲル絆創膏が高付加価値領域として市場を牽引しております。2024年の世界販売量は300億枚を超え、高機能製品は通常品の5～10倍の価格帯で取引されております。また、業界粗利益率は30～40％水準であり、不織布、感圧接着剤、ホットメルト接着剤など上流素材の品質が製品性能を左右いたします。これにより創傷治癒促進や防菌機能の高度化が進展しております。
地域別では、欧州が最大の消費市場であり、北米が続き、中国が第3位の市場規模を有しております。特に東南アジア市場は急成長領域であり、2025年～2031年のCAGRは9.75％と予測され、最も成長速度の高い新興市場となっております。さらに中国は製造コストとOEM能力の優位性を背景に生産シェアを拡大しており、グローバル供給構造の再編が進行しております。
競争環境においては、Kenvueが約36.94％の市場シェアを有し、Beiersdorf、3M、Medline Industriesなどの第2層企業が36.81％を占める高集中市場でございます。販売チャネルではオンライン販売の拡大が顕著であり、eコマースの普及により消費者アクセス性とブランド認知度が向上しております。創傷ケア需要の多様化に伴い、機能性絆創膏の差別化競争が加速しております。
総括すると、絆創膏市場は安定成長と構造高度化が同時進行する段階にあり、今後はハイドロコロイド絆創膏やハイドロゲル絆創膏を中心とした高機能化、ならびにオンライン販売の拡大が成長の中核を担うと考えられます。創傷ケアの個別化・高性能化ニーズの高まりにより、業界は持続的な進化局面に入っております。
本記事は、YH Researchが発行したレポート「グローバル絆創膏のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」 を紹介しています。
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