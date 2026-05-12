法人向け生成AIチャットサービス「ナレフルチャット」、「AI BUSINESS CONFERENCE 2026 春 in 東京」出展のお知らせ
法人向け生成AIチャットサービス「ナレフルチャット」を提供するCLINKS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：河原浩介）は、2026年5月14日(木)に東京ミッドタウン ホールにて開催される「AI BUSINESS CONFERENCE 2026 春 in 東京」（主催：スマートキャンプ株式会社） に出展するとともに、セミナーにも登壇いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349034/images/bodyimage1】
■出展内容
法人向け生成AIチャットサービス「ナレフルチャット」
URL：https://www.knowleful.ai/
ナレフルチャットは、企業専用のクローズド環境でセキュアに利用できる対話型生成AIチャットツールです。従業員のAIリテラシー向上から、組織全体のナレッジ共有まで包括的にサポートし、企業の生成AI導入における悩みを解決いたします。
実際の画面を使ったデモなどもご用意しておりますので、ぜひ当社ブース【小間番号：31】までお越しください。
■セミナー登壇のお知らせ
・タイトル：チャットボット導入からAIエージェントへ～今すぐ始めるAI戦略～
・開催日時：2026年5月14日（木）16:00～16:20
・会場：STAGE B
・登壇者：高野 拓郎（CLINKS株式会社 常務取締役 ナレフルAI推進部 事業部長）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349034/images/bodyimage2】
【登壇概要】
AI活用を「試して終わり」にせず、現場で成果を出すための進め方を解説します。RAG（社内データ活用AI）によるチャットボット導入を起点に、誰もが使える環境づくりから精度を高める設計のポイント、さらにAIエージェントへと発展させるステップまでを具体的に紹介します。
社内ドキュメントを活用した高精度な回答生成や、プロンプトの自動生成・共有によるナレッジ資産化、議事録生成やファイル連携などの実務機能を通じて、業務効率化とAI活用の定着を実現する方法をお伝えします。属人化の解消や全社的なAIリテラシー向上を見据え、「何から始め、どう成果につなげ、どう広げるか」までを一気通貫で理解できる内容です。
AI BUSINESS CONFERENCEの詳細は以下をご確認ください
https://event-page.jp/abc
■「AI BUSINESS CONFERENCE 2026 春 in 東京」とは？
AI BUSINESS CONFERENCE 2026 春 in 東京は、AIのビジネス導入や業務の効率化をテーマにした、対面型のカンファレンスイベントです。最新のAI活用トレンドや具体的な事例を学べるだけでなく、自社の業務に取り入れられるサービスをその場で体験することもできます。
■ナレフルチャットについて
ナレフルチャットは、企業がクローズド環境でセキュアに利用できる対話型生成AIチャットツールです。すでに1,000社以上の企業にご利用いただいています。「全員活躍AI」をコンセプトに、これから生成AIの導入・活用を始める企業に最適な、以下の機能・サービスを提供しています。
・ プロンプト自動生成機能（特許取得済）：初心者でも簡単に生成AIを使いこなし、精度の高い応答を受け取ることができます。
・ ユーザー数無制限：ユーザーごとのコスト管理が必要無い、企業単位の月額料金制です。
・ マルチモデル対応：1つのサービス内でChatGPT、Gemini、Claudeなど様々なモデルを使い分けられます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349034/images/bodyimage3】
【会社概要】
■会社名：CLINKS株式会社
■代表者：代表取締役 河原浩介
■設立：2002年12月
■所在地：東京都中央区八丁堀1-10-7 TMG八丁堀ビル10F
■URL：https://www.clinks.jp
■主な事業内容：
1. ITアウトソーシング事業
2. システム開発事業
3. AIサービス事業
4. 教育訓練事業
配信元企業：CLINKS株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349034/images/bodyimage1】
法人向け生成AIチャットサービス「ナレフルチャット」
URL：https://www.knowleful.ai/
ナレフルチャットは、企業専用のクローズド環境でセキュアに利用できる対話型生成AIチャットツールです。従業員のAIリテラシー向上から、組織全体のナレッジ共有まで包括的にサポートし、企業の生成AI導入における悩みを解決いたします。
実際の画面を使ったデモなどもご用意しておりますので、ぜひ当社ブース【小間番号：31】までお越しください。
■セミナー登壇のお知らせ
・タイトル：チャットボット導入からAIエージェントへ～今すぐ始めるAI戦略～
・開催日時：2026年5月14日（木）16:00～16:20
・会場：STAGE B
・登壇者：高野 拓郎（CLINKS株式会社 常務取締役 ナレフルAI推進部 事業部長）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349034/images/bodyimage2】
【登壇概要】
AI活用を「試して終わり」にせず、現場で成果を出すための進め方を解説します。RAG（社内データ活用AI）によるチャットボット導入を起点に、誰もが使える環境づくりから精度を高める設計のポイント、さらにAIエージェントへと発展させるステップまでを具体的に紹介します。
社内ドキュメントを活用した高精度な回答生成や、プロンプトの自動生成・共有によるナレッジ資産化、議事録生成やファイル連携などの実務機能を通じて、業務効率化とAI活用の定着を実現する方法をお伝えします。属人化の解消や全社的なAIリテラシー向上を見据え、「何から始め、どう成果につなげ、どう広げるか」までを一気通貫で理解できる内容です。
AI BUSINESS CONFERENCEの詳細は以下をご確認ください
https://event-page.jp/abc
■「AI BUSINESS CONFERENCE 2026 春 in 東京」とは？
AI BUSINESS CONFERENCE 2026 春 in 東京は、AIのビジネス導入や業務の効率化をテーマにした、対面型のカンファレンスイベントです。最新のAI活用トレンドや具体的な事例を学べるだけでなく、自社の業務に取り入れられるサービスをその場で体験することもできます。
■ナレフルチャットについて
ナレフルチャットは、企業がクローズド環境でセキュアに利用できる対話型生成AIチャットツールです。すでに1,000社以上の企業にご利用いただいています。「全員活躍AI」をコンセプトに、これから生成AIの導入・活用を始める企業に最適な、以下の機能・サービスを提供しています。
・ プロンプト自動生成機能（特許取得済）：初心者でも簡単に生成AIを使いこなし、精度の高い応答を受け取ることができます。
・ ユーザー数無制限：ユーザーごとのコスト管理が必要無い、企業単位の月額料金制です。
・ マルチモデル対応：1つのサービス内でChatGPT、Gemini、Claudeなど様々なモデルを使い分けられます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349034/images/bodyimage3】
【会社概要】
■会社名：CLINKS株式会社
■代表者：代表取締役 河原浩介
■設立：2002年12月
■所在地：東京都中央区八丁堀1-10-7 TMG八丁堀ビル10F
■URL：https://www.clinks.jp
■主な事業内容：
1. ITアウトソーシング事業
2. システム開発事業
3. AIサービス事業
4. 教育訓練事業
配信元企業：CLINKS株式会社
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