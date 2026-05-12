三重県菰野町は、町税の納付における利便性向上を目的に、口座振替のWeb申込みサービスを開始しました。スマートフォンやパソコンから手軽に手続きができるようになり、役場や金融機関へ出向くことなく申込みが可能です。

これにあわせて、より多くの方に利用していただくため、「町税の口座振替Web申込みキャンペーン」を実施しています。

■キャンペーン概要

令和8年8月末までに、町税の口座振替をWebで申込みされた方の中から抽選で、150名様に湯の山温泉協会加盟施設で利用できる温泉チケットをプレゼントします。

※対象期間内に申込みされた方は自動的にキャンペーンへ参加となります。※当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。

■口座振替（Web申込み）のメリット

・納付忘れを防げる

・支払いの手間がかからない

・スマートフォンやパソコンから24時間申込み可能

忙しい方でも、いつでもどこでも手続きができる便利なサービスです。

■利用できる金融機関

・三十三銀行

・百五銀行

・北伊勢上野信用金庫

・三重北農業協同組合

・ゆうちょ銀行

・あいち銀行

■申込み方法

町ホームページ内の「Web口座振替受付サービス」からお申込みください。

※キャッシュカードが発行されている個人の普通預金口座が対象となります。







町税の納付をより便利で確実に行える口座振替。この機会に、手軽に始められるWeb申込みとあわせて、ぜひご利用ください。

詳しくはこちら

https://www2.town.komono.mie.jp/site/nouzei/9411.html

菰野町の魅力を紹介｜湯の山温泉

本記事では、「湯の山温泉協会加盟施設で利用できる温泉チケットをプレゼント」とお伝えしました。

ここからは湯の山温泉について、ちょこっと紹介いたします。

湯の山温泉は、三重県菰野町の鈴鹿山脈・御在所岳東麓にあり、約15軒の旅館が立ち並んでいる温泉街。

養老2年（718年）に浄薫和尚が薬師如来のお告げによって発見されたと伝わる歴史があります。

傷ついた鹿が湯で癒したという言い伝えから、「鹿の湯」とも呼ばれています。

泉質はアルカリ性ラジウム泉で、胃腸病や神経痛、外傷などに効果が期待されるほか、美肌の湯としても知られています。

すぐ近くには御在所ロープウエイがあり、空中散歩を楽しみながら山頂へ。四季折々の絶景を眺めたあとは、温泉でゆったりひと息。

自然と癒しを一度に満喫できる、ちょっと特別なお出かけが楽しいスポットです。

湯の山温泉公式サイトはこちら

https://www.yunoyama-onsen.com/