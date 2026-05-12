自動車用センサー市場 2035年671億9000万米ドル到達予測 CAGR9.2％で加速する次世代モビリティ・安全性能強化需要 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
自動車用センサー市場は、2025年の278億7,000万米ドルから2035年には671億9,000万米ドルへ拡大すると予測されており、2026年から2035年の予測期間において年平均成長率（CAGR）9.2％という高成長が見込まれています。自動車産業では、電動化、自動運転、コネクテッドカー化が急速に進展しており、車両制御や安全機能を支えるセンサー技術の重要性が急上昇しています。特にEVやADAS（先進運転支援システム）では、温度、圧力、速度、位置、LiDARなど複数のセンサーが高度に統合されており、車両性能の最適化だけでなく、リアルタイムデータ分析による安全性向上にも大きく貢献しています。
電気自動車市場の急成長が車載センサー需要を押し上げる構造へ
世界的なEVシフトは、自動車用センサー市場の成長を牽引する最大要因の一つとなっています。2025年には世界のEV販売台数が前年比35％増の1,800万台に達すると見込まれており、これに伴い電気自動車向けセンサー搭載率も20％上昇しています。特にバッテリー管理システム（BMS）では温度センサーや圧力センサーの採用が拡大しており、電力効率や安全性を維持するために不可欠な存在となっています。また、車速センサーやMEMSセンサーは、モーター制御やエネルギー消費最適化を支える中核デバイスとして注目されています。自動車OEM各社は、EV性能向上と航続距離最適化を目的に、次世代センシング技術への投資を加速させています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/automotive-sensor-market
自動運転とADAS高度化でLiDAR・MEMSセンサー市場が拡大
レベル3以上の自動運転技術の実用化が進む中、自動車用LiDARセンサーやMEMSセンサーへの需要が急拡大しています。自動運転車では周辺環境をリアルタイムで認識する必要があり、高精度なセンシングシステムが不可欠です。2025年時点でコネクテッドカー機能を搭載する車両は全体の40％に達すると予測されており、IoTと連携したスマートセンシング技術が事故率を15％低減すると期待されています。さらに、ADASの普及により、自動ブレーキ、車線維持支援、死角検知、駐車支援など多様な機能でセンサー搭載数が増加しています。これにより、自動車用半導体および車載電子制御ユニット市場にも波及効果が広がっています。
日本市場で自動車用センサー分野が重要視される理由と成長機会
日本市場において自動車用センサーは極めて重要な戦略分野となっています。日本は世界有数の自動車生産国であり、2025年時点でもトヨタ、ホンダ、日産など主要OEMがEV・自動運転分野への投資を継続しています。経済産業省によるGX推進政策やカーボンニュートラル戦略により、次世代車向け電子制御部品市場は急成長しています。日本国内では高齢化社会への対応としてADAS搭載車需要が拡大しており、事故防止技術への期待が高まっています。また、日本の半導体・電子部品メーカーはMEMS、温度センサー、イメージセンサー分野で世界競争力を持っており、自動車用センサー市場は輸出競争力強化や高付加価値産業育成という面でも大きなビジネス機会を形成しています。
主要企業のリスト：
● Power Grid Corporation of India Limited (POWERGRID)
● MYR Group Inc.
● KEPCO
電気自動車市場の急成長が車載センサー需要を押し上げる構造へ
世界的なEVシフトは、自動車用センサー市場の成長を牽引する最大要因の一つとなっています。2025年には世界のEV販売台数が前年比35％増の1,800万台に達すると見込まれており、これに伴い電気自動車向けセンサー搭載率も20％上昇しています。特にバッテリー管理システム（BMS）では温度センサーや圧力センサーの採用が拡大しており、電力効率や安全性を維持するために不可欠な存在となっています。また、車速センサーやMEMSセンサーは、モーター制御やエネルギー消費最適化を支える中核デバイスとして注目されています。自動車OEM各社は、EV性能向上と航続距離最適化を目的に、次世代センシング技術への投資を加速させています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/automotive-sensor-market
自動運転とADAS高度化でLiDAR・MEMSセンサー市場が拡大
レベル3以上の自動運転技術の実用化が進む中、自動車用LiDARセンサーやMEMSセンサーへの需要が急拡大しています。自動運転車では周辺環境をリアルタイムで認識する必要があり、高精度なセンシングシステムが不可欠です。2025年時点でコネクテッドカー機能を搭載する車両は全体の40％に達すると予測されており、IoTと連携したスマートセンシング技術が事故率を15％低減すると期待されています。さらに、ADASの普及により、自動ブレーキ、車線維持支援、死角検知、駐車支援など多様な機能でセンサー搭載数が増加しています。これにより、自動車用半導体および車載電子制御ユニット市場にも波及効果が広がっています。
日本市場で自動車用センサー分野が重要視される理由と成長機会
日本市場において自動車用センサーは極めて重要な戦略分野となっています。日本は世界有数の自動車生産国であり、2025年時点でもトヨタ、ホンダ、日産など主要OEMがEV・自動運転分野への投資を継続しています。経済産業省によるGX推進政策やカーボンニュートラル戦略により、次世代車向け電子制御部品市場は急成長しています。日本国内では高齢化社会への対応としてADAS搭載車需要が拡大しており、事故防止技術への期待が高まっています。また、日本の半導体・電子部品メーカーはMEMS、温度センサー、イメージセンサー分野で世界競争力を持っており、自動車用センサー市場は輸出競争力強化や高付加価値産業育成という面でも大きなビジネス機会を形成しています。
主要企業のリスト：
● Power Grid Corporation of India Limited (POWERGRID)
● MYR Group Inc.
● KEPCO