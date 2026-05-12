グリーン水素電解装置の世界市場2026年、グローバル市場規模（高分子電解質膜型、水アルカリ型、固体酸化物型）・分析レポートを発表
2026年5月12日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「グリーン水素電解装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、グリーン水素電解装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、グリーン水素電解装置市場の世界動向について包括的に分析したものです。2024年の市場規模は4013百万ドルと評価されており、2031年には6927百万ドルに達すると予測されています。
調査期間における年平均成長率は8.2％であり、再生可能エネルギーの普及拡大と脱炭素化への取り組みが市場成長を強く後押ししています。また、関税政策や国際的な制度変化が競争構造や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても分析されています。
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グリーン水素電解装置とは、水を電気分解することで水素を生成する装置であり、太陽光、風力、水力などの再生可能エネルギーを利用して稼働します。このプロセスでは二酸化炭素を排出しないため、従来の水素製造方法に比べて環境負荷が極めて低い特徴があります。
水分子を分解して水素と酸素を生成する仕組みにより、クリーンエネルギーとしての水素供給を可能にし、エネルギー転換の重要な技術として位置付けられています。
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本調査では、市場規模、販売数量、平均販売価格を基に、地域別、用途別、製品タイプ別の詳細な分析が行われています。製品タイプは主に高分子電解質膜型、水アルカリ型、固体酸化物型に分類され、それぞれ効率や用途に応じた需要が存在します。
用途別では電力分野、エネルギー分野、産業用途、製造分野などに分かれ、特にエネルギー転換や産業用途において需要が拡大しています。
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競争環境においては、Bloom Energy、Cummins Inc.、Green Hydrogen Systems、H-TEC SYSTEMS GmbH、Hysata、ITM Power、Nel ASA、Next Hydrogen、Ohmium、Siemens AGなどが主要企業として挙げられます。
さらにLinde、Iberdrola、IEA、Verdagyなども市場において重要な役割を果たしています。これらの企業は技術革新や製品性能、価格戦略を通じて競争力を強化しており、市場シェアの拡大を図っています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカに区分されます。欧州では脱炭素政策の推進により市場成長が加速しており、北米では技術開発と投資の増加が顕著です。
アジア太平洋地域では中国、日本、韓国、インドを中心に需要が拡大しており、製造基盤の強化とともに市場規模が拡大しています。
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市場の成長要因としては、再生可能エネルギーの普及拡大、環境規制の強化、水素エネルギーへの期待の高まりが挙げられます。一方で、設備コストの高さや技術的課題、インフラ整備の遅れが市場の制約要因となっています。
また、新技術の開発や政策支援の強化により、新たなビジネス機会が創出されると見込まれています。
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さらに、産業構造の分析では、原材料供給から製造、流通、最終需要に至るまでのバリューチェーンが整理されています。
主要供給業者や流通経路、顧客層の分析を通じて、市場参入戦略や事業拡大の方向性を検討するための重要な情報が提供されています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「グリーン水素電解装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、グリーン水素電解装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、グリーン水素電解装置市場の世界動向について包括的に分析したものです。2024年の市場規模は4013百万ドルと評価されており、2031年には6927百万ドルに達すると予測されています。
調査期間における年平均成長率は8.2％であり、再生可能エネルギーの普及拡大と脱炭素化への取り組みが市場成長を強く後押ししています。また、関税政策や国際的な制度変化が競争構造や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても分析されています。
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グリーン水素電解装置とは、水を電気分解することで水素を生成する装置であり、太陽光、風力、水力などの再生可能エネルギーを利用して稼働します。このプロセスでは二酸化炭素を排出しないため、従来の水素製造方法に比べて環境負荷が極めて低い特徴があります。
水分子を分解して水素と酸素を生成する仕組みにより、クリーンエネルギーとしての水素供給を可能にし、エネルギー転換の重要な技術として位置付けられています。
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本調査では、市場規模、販売数量、平均販売価格を基に、地域別、用途別、製品タイプ別の詳細な分析が行われています。製品タイプは主に高分子電解質膜型、水アルカリ型、固体酸化物型に分類され、それぞれ効率や用途に応じた需要が存在します。
用途別では電力分野、エネルギー分野、産業用途、製造分野などに分かれ、特にエネルギー転換や産業用途において需要が拡大しています。
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競争環境においては、Bloom Energy、Cummins Inc.、Green Hydrogen Systems、H-TEC SYSTEMS GmbH、Hysata、ITM Power、Nel ASA、Next Hydrogen、Ohmium、Siemens AGなどが主要企業として挙げられます。
さらにLinde、Iberdrola、IEA、Verdagyなども市場において重要な役割を果たしています。これらの企業は技術革新や製品性能、価格戦略を通じて競争力を強化しており、市場シェアの拡大を図っています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカに区分されます。欧州では脱炭素政策の推進により市場成長が加速しており、北米では技術開発と投資の増加が顕著です。
アジア太平洋地域では中国、日本、韓国、インドを中心に需要が拡大しており、製造基盤の強化とともに市場規模が拡大しています。
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市場の成長要因としては、再生可能エネルギーの普及拡大、環境規制の強化、水素エネルギーへの期待の高まりが挙げられます。一方で、設備コストの高さや技術的課題、インフラ整備の遅れが市場の制約要因となっています。
また、新技術の開発や政策支援の強化により、新たなビジネス機会が創出されると見込まれています。
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さらに、産業構造の分析では、原材料供給から製造、流通、最終需要に至るまでのバリューチェーンが整理されています。
主要供給業者や流通経路、顧客層の分析を通じて、市場参入戦略や事業拡大の方向性を検討するための重要な情報が提供されています。