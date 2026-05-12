相葉雅紀さんが出演する「ジャパネット40周年企業CM」第2弾を公開 ～「毎日を、もっと特別に。」相葉さんのナレーションと、一般公募の動画が響き合う新CM～

株式会社 ジャパネットホールディングス

株式会社ジャパネットホールディングス（本社：長崎県佐世保市／代表取締役社長 兼 CEO：高田旭人）は、「ジャパネット40周年企業CM第2弾」の展開を開始いたします。広告キャラクターとして相葉雅紀さんが出演、ナレーションも務めるTVCMを2026年5月12日(火)より全国にて放送いたします。

■相葉雅紀さんが広告キャラクターとして出演、ナレーションを担当

CM中盤、「毎日を想像する」という相葉さんの声でナレーションがスタート。家族や仲間とのあふれる笑顔や、心震える瞬間。それぞれの“特別”なワンシーンと、「毎日を、もっと特別に。」という相葉さんの読むメッセージが響き合います。



■応募総数672本から制作した企業CM の 第2弾

創立40周年を迎えたジャパネットが、普段の何気ない毎日の中にある、“特別”な瞬間をCMとして綴るシリーズ。2026年2月～3月で応募いただいた672本の動画から、36本を採用し、第2弾を制作しました。お客様一人ひとりの動画の中に、ジャパネットグループのさまざまな事業が垣間見える映像となっています。グループの運営が、通信販売・旅行・サッカー・バスケットボール・スタジアム・ホテル…と広がる中でも、共有するひとつの想いが軸となっているCMです。



■本作へ込める想い

制作にあたり、お客様から届いたのは、飾らない「毎日」の記録でした。大切な人へ贈るメッセージ、そして、そこに映るかけがえのない時間。それらはカレンダーには記されない、けれど一生忘れることのない“特別”な瞬間の数々です。私たちジャパネットグループは、これからも皆様の生活のすぐそばで、その“特別”な瞬間にそっと寄り添える存在でありたいと考えています。



（▼お客様からいただいたエピソード、メッセージを一部ご紹介）

いよいよ出港という時、船上の人たちと私たち見送る側が、お互いにちぎれるほどに手を振り合っている光景が忘れられません。見渡すと、乗客の方も、そして一緒に見送っていた地元の方も、少し名残惜しそうに涙を浮かべていました。言葉は交わせなくても、その場にいた全員の心が一つになりました。

初めて行った温泉旅行！！みんな、大はしゃぎだったね！

いつまでも貴方たちらしく、そのままで。

お洗濯、手伝ってくれました。ちびパパ、頼りになります！

子どもたちが休日の朝パンケーキの焼き上がりを楽しみにしている様子です。休日の朝はパンケーキが定番となりました。

ピースタで大好きなサッカーを、大好きなお父さん、そしてその仲間達とできる幸せ。

お兄ちゃんの保育園卒園と小学校入学記念でスタジアムツアーに参加。兄弟が手をつないで入場する姿に成長を感じました。

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■ジャパネットの公式アカウントでは第2弾に加え、第1弾やメイキング映像も公開しています

＜X＞

ジャパネット【公式】@JAPANET_media(https://x.com/JAPANET_media)

＜YouTube＞

ジャパネットホールディングス公式

https://www.youtube.com/channel/UChVEtn63qabAgKXZXFqByjw

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「ジャパネット40周年企業CM 」第2弾90秒ver. https://youtu.be/8ePZY_Ti78g(https://youtu.be/8ePZY_Ti78g)

「ジャパネット40周年企業CM 」第1弾90秒ver. https://youtu.be/uumy0SOl0xs

「ジャパネット40周年企業CM 」メイキング https://youtu.be/IV6aCongRj0

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□CM展開

2026年5月12日（火）より全国放映

□CMギャラリー

https://corporate.japanet.co.jp/company/pressroom/(https://corporate.japanet.co.jp/company/pressroom/)



□40周年記念サイト

https://corporate.japanet.co.jp/40th/(https://corporate.japanet.co.jp/40th/)

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□楽曲情報

「毎日がスペシャル」

【作詞・作曲】 竹内まりや

【プロデュース】 山下達郎

【レーベル】 MOON ／ WARNER MUSIC JAPAN

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