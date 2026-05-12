LoRaWAN市場は、2026年から2036年の期間において年平均成長率（CAGR）12.2%で推移し、2036年までに539億2,000万米ドルに達すると予測されています。
市場導入
LoRaWAN市場は、2026年に152億米ドルと推定され、2036年までに539.2億米ドルに達すると予測されており、2026年から2036年の期間において年平均成長率（CAGR）は12.2％となっています。
市場の説明
LoRaWAN市場は、IoT（モノのインターネット）アプリケーション全体における低消費電力広域ネットワーク（LPWAN）ソリューションの採用拡大によって牽引されています。LoRaWANは、接続されたデバイスに対して長距離かつ低消費電力の通信を提供し、スマートメーター、農業、物流、ヘルスケア、スマートビル、産業監視、ユーティリティ管理などに適しています。
この戦略的レポートの無料サンプルダウンロードのリクエスト : @-https://www.panoramadatainsights.jp/request-sample/lorawan-market
市場は、IoTの普及拡大、スマートシティ投資の増加、エネルギー効率の高い接続に対する需要の高まりによって支えられています。LoRaWANは、センサーやデバイスが低消費電力で長距離にわたりデータを送信することを可能にし、メンテナンスの必要性を低減し、遠隔地やインフラが限定的な環境での導入を支援します。
市場ドライバーと課題
LoRaWAN市場の主要な推進要因は、産業全体におけるIoTの採用拡大です。スマート農業、スマートメータリング、資産追跡、産業監視などのアプリケーションでは、低消費電力かつ長距離で信頼性の高い接続が求められています。LoRaWANは、デバイスがバッテリー駆動で長期間動作しながら広範囲でデータを送信できるため、これらの要件を満たします。
政府の取り組みやスマートシティへの投資も市場成長を後押ししています。スマート街灯、廃棄物管理、水道メーター、大気質モニタリング、公共インフラ管理などのプロジェクトにより、LoRaWANベースのネットワークの利用が拡大しています。また、接続型物流分野においても、資産追跡、コールドチェーン監視、倉庫管理、サプライチェーンの可視化を支援する技術として重要性が高まっています。
さらに、LPWAN技術に対する需要の増加も重要な要因です。LoRaWANは、従来のセルラーネットワークと比較してコスト効率が高く、電力消費が少ないため、ユーティリティ、スマートメーター、産業環境において有効です。
一方で、課題としては帯域幅の制限、非ライセンス周波数帯の共有、都市部の高密度環境や障害物の多い場所での通信範囲の低下などが挙げられます。これらは高密度導入時の性能に影響を与える可能性があり、慎重なネットワーク設計が必要です。
この戦略的レポートの無料サンプルダウンロードのリクエスト : @https://www.panoramadatainsights.jp/request-sample/lorawan-market
地域分析
アジア太平洋地域は最大の市場シェアを占めており、2024年には182.3億米ドルの規模となっています。この地域は、IoT導入の拡大、スマートシティプログラム、ユーティリティの近代化、農業・都市監視・産業用途におけるスケーラブルなLPWANインフラ需要の増加により成長しています。
ヨーロッパは重要な成長地域とされており、2035年までに市場規模は154.7億米ドルに達すると予測されています。スマートメーター、公衆ネットワークの展開、規制支援、ユーティリティや物流、スマートシティ分野での接続インフラプロジェクトが成長を支えています。
LoRaWAN市場は、2026年に152億米ドルと推定され、2036年までに539.2億米ドルに達すると予測されており、2026年から2036年の期間において年平均成長率（CAGR）は12.2％となっています。
市場の説明
LoRaWAN市場は、IoT（モノのインターネット）アプリケーション全体における低消費電力広域ネットワーク（LPWAN）ソリューションの採用拡大によって牽引されています。LoRaWANは、接続されたデバイスに対して長距離かつ低消費電力の通信を提供し、スマートメーター、農業、物流、ヘルスケア、スマートビル、産業監視、ユーティリティ管理などに適しています。
この戦略的レポートの無料サンプルダウンロードのリクエスト : @-https://www.panoramadatainsights.jp/request-sample/lorawan-market
市場は、IoTの普及拡大、スマートシティ投資の増加、エネルギー効率の高い接続に対する需要の高まりによって支えられています。LoRaWANは、センサーやデバイスが低消費電力で長距離にわたりデータを送信することを可能にし、メンテナンスの必要性を低減し、遠隔地やインフラが限定的な環境での導入を支援します。
市場ドライバーと課題
LoRaWAN市場の主要な推進要因は、産業全体におけるIoTの採用拡大です。スマート農業、スマートメータリング、資産追跡、産業監視などのアプリケーションでは、低消費電力かつ長距離で信頼性の高い接続が求められています。LoRaWANは、デバイスがバッテリー駆動で長期間動作しながら広範囲でデータを送信できるため、これらの要件を満たします。
政府の取り組みやスマートシティへの投資も市場成長を後押ししています。スマート街灯、廃棄物管理、水道メーター、大気質モニタリング、公共インフラ管理などのプロジェクトにより、LoRaWANベースのネットワークの利用が拡大しています。また、接続型物流分野においても、資産追跡、コールドチェーン監視、倉庫管理、サプライチェーンの可視化を支援する技術として重要性が高まっています。
さらに、LPWAN技術に対する需要の増加も重要な要因です。LoRaWANは、従来のセルラーネットワークと比較してコスト効率が高く、電力消費が少ないため、ユーティリティ、スマートメーター、産業環境において有効です。
一方で、課題としては帯域幅の制限、非ライセンス周波数帯の共有、都市部の高密度環境や障害物の多い場所での通信範囲の低下などが挙げられます。これらは高密度導入時の性能に影響を与える可能性があり、慎重なネットワーク設計が必要です。
この戦略的レポートの無料サンプルダウンロードのリクエスト : @https://www.panoramadatainsights.jp/request-sample/lorawan-market
地域分析
アジア太平洋地域は最大の市場シェアを占めており、2024年には182.3億米ドルの規模となっています。この地域は、IoT導入の拡大、スマートシティプログラム、ユーティリティの近代化、農業・都市監視・産業用途におけるスケーラブルなLPWANインフラ需要の増加により成長しています。
ヨーロッパは重要な成長地域とされており、2035年までに市場規模は154.7億米ドルに達すると予測されています。スマートメーター、公衆ネットワークの展開、規制支援、ユーティリティや物流、スマートシティ分野での接続インフラプロジェクトが成長を支えています。