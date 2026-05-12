有機廃棄物管理ソリューション市場は、2026年から2036年の予測期間において年平均成長率（CAGR）7.90%を示し、2036年までに436億7,000万米ドルに達すると予測されています。

有機廃棄物管理ソリューション市場は、2026年から2036年の予測期間において年平均成長率（CAGR）7.90%を示し、2036年までに436億7,000万米ドルに達すると予測されています。