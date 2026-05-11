Extreme Networks株式会社

*本プレスリリースは、米国ノースカロライナ州で2026年5月5日（現地時間）に発表されたプレスリリースの抄訳版です。原文はこちら(https://investor.extremenetworks.com/news/news-details/2026/Extreme-Accelerates-Leadership-Position-in-Next-Generation-Wi-Fi-7/default.aspx)をご参照ください。

Extreme Networks (https://www.extremenetworks.com/jp)（本社：米国ノースカロライナ州モリスビル、Nasdaq：EXTR） は本日、リアルタイム AI ワークロード、AR/VR 体験、スマート製造、遠隔医療、高密度会場等の重要なユースケース向けに、高速かつセキュアな接続を実現する複数の新しい Wi‑Fi 7 ソリューションを発表しました。ベイラー大学、ヘンリー・フォード・ヘルス、シックス・フラッグス、バーミンガム大学病院 NHS ファウンデーション・トラスト、多くの NFL チームなど、世界中の組織がすでに Extreme の Wi‑Fi 7 ソリューションを活用し、高密度接続、リアルタイムアプリケーション、次世代デジタル体験を実現しています。

Extreme は、業界で最も充実した導入可能な Wi‑Fi 7 ポートフォリオを提供しています。最適化されたパフォーマンスと実用的な効率性を兼ね備えたアクセスポイント（AP）により、病院やスタジアムなどの要求の厳しい環境から、学校、小売、ホスピタリティといったコスト重視の導入まで幅広く対応します。Extreme Platform ONE(TM) で簡単に管理でき、競合ソリューションにありがちな消費電力面のトレードオフなしに、セキュアで安定した接続を実現します。6 GHz の低電力・標準電力の両方に対応しているため、スイッチや電源のアップグレードなしに Wi‑Fi 7 の性能向上を享受でき、各国の規制にも標準で準拠します。

- AP5060 シリーズ（屋外用）および AP5022 シリーズ（屋内用）は、3基の 4x4 ラジオ、専用トライバンドセキュリティセンサー、統合 IoT 無線を搭載し、増加するデバイス需要に対応するプレミアムパフォーマンスを提供します。- - AP5060 は過酷な環境向けに設計されており、堅牢な筐体と耐久性・耐障害性を兼ね備え、病院、産業施設、スタジアムなどの厳しい条件下でも長期にわたり安定した接続を提供します。- - 両シリーズとも標準的な PoE+（802.3at）でのフレキシブルなトライバンド運用に対応しており、各環境に最適な無線性能、スキャン、機能のバランスを選択しながら幅広く導入できます。- AP3020 シリーズ（屋内用）および AP3060 耐候型屋外シリーズは、2x2 無線設計により、学校、小売、ホスピタリティなどのスペースや電力に制約のある環境に最適化された、フル機能の Wi‑Fi 7 を競争力のあるコストで提供します。- - AP3020W は、薄型のウォールプレートデザインで美観と機能性を両立し、ホスピタリティ、教育、集合住宅環境に最適です。- - AP3020X は外部アンテナに対応しており、高密度会場など指向性 Wi‑Fi が有効な環境で、より柔軟な設計が可能です。- - AP3060 は IP67 準拠のコンパクト設計で、広い動作温度範囲を備え、強風から氷点下の気温まで過酷な条件に耐えるよう設計されています。

Dell'Oro Group リサーチディレクター Sian Morgan 氏のコメント

「IoT やリアルタイム AI ワークロードの拡大に伴い、Wi‑Fi 7 の導入が加速しています。Extreme のクラウド管理型 Wi‑Fi 7 ソリューションは、高性能ハードウェアとインテリジェントな管理を組み合わせ、運用を簡素化しながら、ネットワークを次のステージに備えさせます。

Extreme Networks CTO オフィス ワイヤレスディレクター David Colemanのコメント

モビリティ、リアルタイムアプリケーション、デバイス密度が増加し続け、6 GHz 接続の時代がさらに進む中、お客様はこれまで以上に安定した高速 Wi‑Fi を必要としています。これらの Wi‑Fi 7 ソリューションは、最新の AI 駆動環境に対応する優れたパフォーマンス、電力効率の改善、大規模導入・運用の簡素化により、お客様の要求に応えます。

Extreme Networks について

Extreme Networks, Inc.（EXTR）は、AI を活用したクラウドネットワーキングのリーダーです。デバイス、アプリケーション、ユーザーをつなぎ、企業の課題解決を支援するシンプルかつセキュアなソリューションを提供しています。人工知能、アナリティクス、オートメーションの力でテクノロジーの可能性を広げ、世界中の数万社のお客様から信頼されています。

詳細は www.extremenetworks.com をご覧ください。LinkedIn、YouTube、X、Facebook、Instagram でも情報を発信しています。

Extreme Networks、Extreme Platform ONE および Extreme Networks ロゴは、米国およびその他の国における Extreme Networks, Inc. の商標または登録商標です。本書に記載されているその他の商標は、それぞれの所有者に帰属します。