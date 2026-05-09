老いた怪異専門の介護施設では、思いもよらぬドラマが待っている！ オカルトお仕事コメディ『怪異の介護』コミックス第１巻発売!!

株式会社新潮社

年老いて様々な機能が衰えた怪異たちを介護する、怪異専門の介護施設。その奇妙な世界に飛び込んだ一人の女性を通して、怪異の面白さ、介護の難しさを描くオカルトお仕事コメディ『怪異の介護』コミックス第１巻が、株式会社新潮社より2026年5月9日(土)にいよいよ発売となります。

2025年11月より、新潮社のWEBマンガサイト「くらげバンチ」にて連載開始した本作。著者・コイケナツキ先生は、独特の切れ味と不思議な魅力をあわせ持つ作風が特徴で、本作が初の連載作品となります。

本作の舞台は、年老いた怪異たちを受け入れる“怪異専門の介護施設”。人魚や河童、のっぺらぼう、ドッペルゲンガー、首無しライダーなど、なじみのある怪異たちが年を取り、能力が制御できず困惑したり、あるいは日常生活に支障が出たりといった様子が、コミカルでありながらもどこか切なく描写されています。

“老い”は生物に等しく訪れる現象ですが、日常の中では無意識に遠ざけられたり、ときにネガティブに捉えられることもあります。本作は、誰にでも迫りくる“老い”や”介護”というテーマを、重くなりすぎず、日常のふとした瞬間に考えられる形で描いています。

書店特典情報

第1話冒頭をご紹介！続きを読む :https://kuragebunch.com/episode/2551460909862336603

第1巻発売を記念し、各書店での特典施策も予定しています。

アニメイト、喜久屋書店、書泉・芳林堂書店では描き下ろしモノクロペーパーを、こみらの！ではカラーイラストを特典として配布予定です。さらに、書泉・芳林堂書店では期間限定で複製原画の展示も実施いたします。

著者コメント

アニメイト特典イラストこみらの！特典イラスト喜久屋書店特典イラスト書泉・芳林堂特典イラスト

介護や老いについて描く中で、そこに正解はないのだと感じました。どう受けとめ、どう折り合いをつけていくのか。怪異の介護を通して、そこを描いているつもりです。

この作品が、読んでくださる方の中で何かが変わるきっかけになれば嬉しいです。

私自身もまた、この物語とともに考え続けていきたいと思っています。

著者紹介

コイケナツキ

悪人好きな新人漫画家。くらげバンチにて「地球最後の漫画編集者」「怪異の介護」の読切を掲載。今作で連載デビュー。

書籍内容紹介

「耳が遠くなって『キレイです』が聞こえない口裂け女」「自分の顔を忘れたのっぺらぼう」「免許を返納することになった首無しライダー」「変身の仕方を忘れた狼男」――!! 老いたことで、認知症や体の不調を患ってしまった怪異たちがいる。彼らを介護するのは、謎の人物ミロクが率いる介護施設「阿弥陀」の介護士のみなさん！ 介護の難しさと老いた怪異の切ない可笑しみを描く、感動系お仕事コメディ！

書籍データ

【タイトル】 怪異の介護 1

【著者名】コイケナツキ

【発売日】2026年5月9日(土)

【造本】B6判

【定価】814円（税込）

【ISBN】978-4-10-772934-7

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/772934/