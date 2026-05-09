機能性と美しさを両立する新ライン「Re:EDIT Wellness」発売初日に楽天レディースファッションランキング1位を獲得！

株式会社ネオグラフィック

株式会社ネオグラフィック（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：工藤 正樹）は、ウェルネス領域に着目した新ライン「Re:EDIT Wellness（リエディ ウェルネス）」を展開。日本最大級の通販サイト「楽天市場」にて発売直後より、レディースファッションデイリーランキングで1位を獲得しました。「見た目の美しさ」と「体感の心地よさ」を両立する新しいウェア体験が、多くの大人女性から支持を集めています。



機能も、美しさも。どちらも妥協しない、新しい選択。

「見た目の美しさ」と「体感の心地よさ」は、もう対立しなくていい。

Re:EDIT Wellnessは、高機能素材と洗練されたデザインを掛け合わせ、「着るだけで整う」という新しい体験を提案します。

特設ページはこちら :https://www.rakuten.ne.jp/gold/galstar/fashion_topics/shinecooluv/

■ Shine Cool（シャインクール）UVシリーズ

日傘いらずの夏へ。

Shine Cool （シャインクール）UVシリーズ 日傘いらずの夏へ。 焼かないUVカット（Shine Block）× 接触冷感（Cool）× 撥水加工を両立し、4つの機能を1枚に宿した、夏の救世主シリーズ。 梅雨から真夏まで、あらゆる天候を1着で完結させます。

MAX 99%UV CUT

紫外線から、お肌を守る。

毎日を、もっと軽やかに。

紫外線も、暑さも、濡れも。これ1着で、夏を快適に。

撥水加工で急な雨も安心。

水をはじく撥水加工を施しているので突然の雨でも快適に。

天気が不安定な日にも頼れる1着。

触れた瞬間、さらっと涼しい。

熱をためない、軽やかさ。

ひんやり、肌に優しく、暑い日もさらっと快適に。

洗濯機洗いOK

ご自宅の洗濯機で簡単に洗えるので、汗をかく季節でも清潔に。

フレアマウンテンパーカー商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/galstar/140399/

バルーンフーディーライトブルゾン商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/galstar/140400/

2WAY裾ドロストボリュームバルーンワイドパンツ商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/galstar/140401/

ランダムタックバルーンスカート商品ページはこちら :https://reedit.jp/collections/vendors?q=Re%3AEDIT%20wellness

■ 発売スケジュール

公式サイト 5月8日 12時発売開始

ZOZOTOWN店 5月9日 12時発売開始

Re:EDIT Wellness について

「美しさは、心地よさから。」

- Wear Wellness, Edit Yourself. -

アパレルEC事業を20年間続ける中で、私たちは大人女性のリアルな声と向き合い続けてきました。

年齢とともに変わる体型への不安。温暖化・猛暑による日焼け・シミ・汗じみ・においへの悩み。

毎年増え続ける、夏を快適に過ごすことへのハードル。

「素敵に見せたい」「でも、ストレスなく過ごしたい」--その両方を叶えるために、Re:EDIT Wellnessは生まれました。

有名素材メーカーとタッグを組み、機能性とデザイン性を両立したアイテムを続々リリース。

「着るだけで整う」という新しい体験を、あなたへ届けていきます。

Re:EDITについて

変化を恐れず時代をリードし続ける、強く、気品高く、輝く女性に寄り添うサステナブルかつエシカルなトレンドファッションアイテムを提案するレディースファッションブランドです。 30代前半～40代の働く女性達＆ママへ向けたアイテムをラインナップしています。

Re:EDITオンラインストア

Re:EDIT公式サイト：https://reedit.jp

Re:EDIT楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/galstar/

会社概要

【株式会社ネオグラフィック】

設立 ：2006年8月

代表取締役社長 ：工藤 正樹

本社所在地 ：大阪市中央区南久宝寺町四丁目1番2号 御堂筋ダイビル6F

事業内容 ：Eコマース事業・婦人服 製造・小売事業

ホームページ：https://neographic.jp/