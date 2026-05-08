業界特化型AIスタートアップSynergy AI、税理士特化型AI「ZeiPilot（ゼイパイロット）」を提供開始 ―20人超のAIスペシャリストから案件別にチーム編成

株式会社SynergyAI

業界特化型AIソリューションを開発する株式会社Synergy AI（代表取締役：Hussam Wafa フッサム ワファ、以下「当社」）は、税務・会計プロフェッショナル向けの業界特化型AIアシスタント「ZeiPilot（ゼイパイロット）」の提供を2026年5月1日より開始しました。

「ZeiPilot」は、国際税務、M&A、相続、暗号資産、不動産など、それぞれの専門領域に特化した20人超のAIエージェントから、案件に応じて最適な"AI税理士チーム"を編成できるサービスです。複数のAIが多角的な視点で議論し、税理士の意思決定に必要な判断材料を瞬時に提供します。

これまで数時間を要していた税務リサーチ業務を、最大80%削減します。

サービスサイト：https://tax.synlab-ai.com/

20人超の税務AIから、あなたの案件に最強のチームを。

サービス開発の背景 ― プロフェッショナル領域における汎用AIの限界

税理士業界では、毎年の税制改正への対応、過去の判例・通達のリサーチ、クライアントごとに異なる複雑な税務相談への回答など、高度な専門知識を扱う業務が日常的に発生しています。

一方で、専門人材の不足と採用・育成にかかる膨大なコスト、リサーチ業務に追われ本来注力すべき付加価値業務に時間を割けない現状、ベテラン税理士の「勘と経験」が組織に継承されないリスク、といった課題が業界共通の悩みとして顕在化しています。

汎用的なAIではこうした業界特有の専門用語、税法、通達、慣習を正確に理解できず、現場での実用には限界がありました。さらに、税務領域は「相続」「国際税務」「M&A」「暗号資産」など細分化が進んでおり、ひとつの汎用AIですべてを賄うことには無理があります。

当社はこの課題に応えるため、税務領域の各分野に深く特化したAIエージェントを多数開発。それらをユーザーが案件ごとに自由に組み合わせて"AIチーム"を編成できる新しい形のサービスとして、「ZeiPilot」を提供開始しました。

「ZeiPilot」の主な特徴

1. 20人超のAIスペシャリストから、案件別にチーム編成

「ZeiPilot」最大の特徴は、専門領域ごとに特化した20人超のAIエージェントを備えていることです。利用者は案件の性質に応じて、最適なエージェントを組み合わせて自分だけの"AI税理士チーム"を編成できます。

国際税務、M&A、相続・事業承継、暗号資産、不動産税務、判例・裁決リサーチ、税務調査対応、不正仕訳検出、資金調達支援、内部統制、年末調整、確定申告など、税務領域を幅広くカバーする20人超のAIエージェントが揃っています。

2. AI同士の議論で、多角的な判断材料を提供

編成したAIチームは、単独で回答するのではなく互いに議論し、異なる視点から論点を深掘りします。たとえば税務調査対応の場面では、調査官視点で指摘ポイントを洗い出すエージェント、判例・通達で根拠を裏付けるエージェント、疑わしい取引を発見するエージェントなどが協働。税理士の意思決定をより確かなものにします。

3. 税務リサーチ時間を最大80%削減

膨大な過去の判例・通達・質疑応答事例を瞬時に検索・要約。これまで数時間を要していたリサーチ作業を大幅に短縮し、本来の付加価値業務に集中できる環境を実現します。

4. 申告書作成時のチェック体制を強化

申告書のドラフトをAIチームが多角的にレビュー。記載漏れや矛盾点を自動検出し、申告ミスのリスクを大幅に低減します。

5. 業界最高水準のセキュリティ

クライアントの機密性が極めて高い財務情報・税務情報を保護するため、最高水準の暗号化と専用環境でのモデル運用を徹底。お客様のデータが外部のモデル学習に使われることはありません。

「すぐ使えるチーム」18種類を標準搭載 ― タップひとつで業務開始

「ZeiPilot」には、税理士の典型的な業務シーンに合わせて編成済みのプリセットチームが18種類用意されており、タップひとつで即座に業務を開始できます。

例：「税務調査対応」チーム

大西が調査官の視点で指摘ポイントを事前に洗い出し、藤田が判例・通達で根拠を裏付け、田中が疑わしい取引を発見、永平が証憑の不備を画像解析で検出。調査当日に慌てない防衛準備を一気通貫で行うチーム。

その他のプリセットチーム例：

月次早期化 ／ 決算直前チェック ／ インボイス制度対応 ／ 電帳法運用設計 ／ 節税プラン策定 ／ 銀行融資準備 ／ M&A税務DD ／ 相続・事業承継 ／ 海外取引レビュー ／ スタートアップ支援 ／ 仮想通貨確定申告 ほか

Web決済対応で「即日導入」を実現

当社が展開する業界特化型AIプロダクト群のうち、Web上での決済・お申込みに対応した第一弾として「ZeiPilot」をリリースしました。

これにより、煩雑な書類手続きや見積もり調整を経ることなく、サイト上から直接お申し込み・即日からの業務活用が可能となります。

今後の展望 ― 業界特化型AIプロダクト群を順次展開

当社は「専門領域に、新しい頭脳を。」をコンセプトに、各業界の深い知見をインストールした特化型AIの開発を進めています。

「ZeiPilot」を皮切りに、設計・エンジニアリング、製造業・品質管理、放送・メディア、マーケティングなど、複数の業界特化型AIプロダクトを順次展開してまいります。汎用AIでは解決できないプロフェッショナル領域の課題に対し、各業界に深く根ざしたソリューションを提供していきます。

「ZeiPilot」サービス概要

サービス名：ZeiPilot（ゼイパイロット）

提供開始日：2026年5月1日

対象ユーザー：税理士、公認会計士、税務・会計プロフェッショナル、企業の税務・経理担当者

サービスURL：https://tax.synlab-ai.com/

株式会社Synergy AI（シナジーエーアイ）

代表取締役 Hussam Wafa フッサム ワファ



設立：2026年3月



事業内容：業界特化型AIソリューションの開発・提供



コーポレートサイト：https://synlab-ai.com/



【お問い合わせ先】

株式会社Synergy AI 広報担当

Email：Info@synlab-ai.com

TEL：070-3195-1578