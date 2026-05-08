アイスショー『刀剣乱舞 - ICE BLADE -』第三弾描き下ろしキャラクタービジュアル『山姥切国広 イメージオンアイスver.』解禁！

株式会社アクセルエンターメディア

『刀剣乱舞 - ICE BLADE -』製作委員会は、2026年10月に国立代々木競技場 第一体育館にて開催するアイスショー「刀剣乱舞 - ICE BLADE -」に向けて、描き下ろしキャラクタービジュアル『山姥切国広 イメージオンアイスver.』を公開いたしました。

■写しの誇りを胸に、銀盤へ

公開された『山姥切国広 イメージオンアイスver.』は、刀剣乱舞ONLINEの原作スタッフより本公演のために描き下ろされた特別な「山姥切国広」の姿です。

霊剣『山姥切』を模して造られたとされる打刀、山姥切国広。

銀盤という新たな舞台で、己の矜持を胸に「ただ一つの一瞬」を刻む姿が描かれています。

氷飛沫を煌めかせながら、象徴的な布をダイナミックに翻して滑走する山姥切国広の姿からは、フィギュアスケート特有のスピード感や臨場感が感じられ、観る者を「氷上の本丸」へと誘います。

■「身体表現」の極致へ ── オリジナル衣装への期待

本描き下ろしはイメージビジュアルとなります。公演では、よりスケートに特化したスペシャルな衣装をお届けいたします。

刀剣乱舞が、次に挑むのは「圧倒的なスピード」と「氷上の身体表現」です。

銀盤を縦横無尽に駆け巡る刀剣男士たちの「一閃」にご期待ください。

■公演情報

タイトル：刀剣乱舞 - ICE BLADE -

開催日程：2026年10月3日(土)・10月4日(日)

会場：国立代々木競技場 第一体育館

原案：『刀剣乱舞ONLINE』より（DMM GAMES/NITRO PLUS）

公式サイト：https://toukenranbu-iceblade.jp/

公式X：@iceblade_touken(https://x.com/iceblade_touken)

《パブリシティお問い合わせ》

『刀剣乱舞 - ICE BLADE -』製作委員会

担当者：梅澤・丹羽

Mail：press@toukenranbu-iceblade.jp

《公演に関するお問い合わせ》

ソーゴー東京 03-3405-9999 月～土12:00～13:00／16:00～19:00 ※日曜祝日を除く

(C)NITRO PLUS・EXNOA LLC/『刀剣乱舞 - ICE BLADE -』製作委員会