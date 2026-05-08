ABEMA『さよならプロポーズ via オーストラリア』最終話｜結婚するか、別れるか…3組のカップルが出した決断は？弘中綾香アナウンサー、「結婚前に確認した方がいいこと」を明かす

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA」オリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』の最終話を、2026年5月7日（木）夜9時より放送し、放送終了後より無料見逃し配信を開始しました。

■『さよならプロポーズ viaオーストラリア』とは

本作は、恋人として付き合いを続けているもののなかなか結婚に踏み切れないカップルが、7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならない、最も切なく愛に溢れた結婚決断リアリティ番組です。近年結婚に対する価値観が多様化する中、“結婚”または“別れ”に向き合うカップルから垣間見えるリアルなすれ違いや本音をのぞき見し、その成長や決断を見守ります。

最新作『さよならプロポーズ viaオーストラリア』では、壮大な自然と開放感あふれるオーストラリアを舞台に、シリーズ最多となる3組のカップルが参加します。新シーズンに登場するのは、パートナーにも自立を求める外資系IT会社勤務の29歳彼氏・ナオキと、将来的に専業主婦を希望している28歳彼女・リノ、二度の離婚を経験し結婚願望をなくした会社経営者の39歳彼氏・ケンシと、過去の行動で彼を信じられなくなった31歳彼女・サチエ、結婚に踏み切れない30歳彼氏・ユウキと、30歳までに結婚したいという願望を持つ29歳彼女・ルナの3組のカップル。スタジオ見届け人には、さや香・新山とヒコロヒー、藤本美貴、桜田通、ゆうちゃみが務めます。

5月7日（木）夜9時より放送の最終話では、ついに7日間の旅を終え、3組のカップルが“結婚”するか“別れる”かの決断を下しました。 1組目のカップルは、パートナーにも自立を求める外資系IT会社勤務の29歳彼氏・ナオキと、将来的に専業主婦を希望している28歳彼女・リノ。働き方の価値観ですれ違っていた2人ですが、決断の場でリノは「自分が今まで固定概念で考えていた『専業主婦』という形ではなく、2人でお互いをリスペクトし合える関係になりたい」と宣言。自分の好きなアパレルの仕事を可能な範囲で極めていきたいと大きな歩み寄りを見せ、「この先もずっと一緒にいたいって思ってるから、私はナオキと結婚したい」と率直な思いを伝えます。

そんなリノの変化に驚いたナオキですが、「俺の中には譲れないことが正直結構多い」「価値観の違いを認め合うことができるのか、この旅の中で思ってしまったこともあった」と厳しい本音を吐露。しかしその直後、「これをリノに渡したくて…」と突如とあるものを差し出します。果たして、予測不能なナオキの行動の真意とは…！？

さらに、二度の離婚を経験し結婚に慎重な39歳彼氏・ケンシと31歳彼女・サチエも決断の時を迎えます。サチエは普段はケンシに対して怒ってばかりだったと反省しつつ、「私はケンシのことが本当に大好きで、本当は失いたくないぐらい大事な存在」と涙ながらに胸の内を明かします。「感情的になって『別れよう』っていっぱい諦めてきたけど、本当は心の底では全然違うこと思ってて…」と、これまで全てを受け止めてくれたケンシへの感謝を伝えます。サチエの心からの告白に対し、結婚に踏み切れなかったケンシが導き出した答えとは？

また、30歳までに結婚し、子どもがほしいと願う29歳彼女・ルナと、結婚の覚悟が決まらない30歳彼氏・ユウキのカップルも、ルナが「先延ばしにするなら別れたほうがいいと思ってる」と涙の最後通告を突きつけるなど、最後まで波乱の展開が続きました。

スタジオの「アフタートーク」では、視聴者から寄せられた「付き合って8年の彼氏がいるが、お互い東京在住の実家暮らし。私は同棲してから結婚したいが、彼は同棲する意味がわからないと言っている。同棲せずに結婚ってあり？」というリアルなお悩み相談コーナーで白熱。

桜田通は、互いに実家暮らしである点に触れ「何ができて、できないのかを把握できてなさそう」と懸念。「結婚してから『ちょっとダメだ』ってなったら色んなものを巻き込んじゃうから、先に（同棲）できたほうがいい」と意見を述べました。

一方で、 藤本美貴は「私は（同棲）反対派なんですよ」と切り出し、「先に飽きるのが勿体なくないですか？結婚したら嫌でもずっと一緒に住むのに」と持論を展開。

ゲストのテレビ朝日アナウンサー・弘中綾香は「期限を決めるのは大事だし、同棲ってなるとお金が必要になってくるので、その点をクリアにしたほうがいいですよね」と現実的なアドバイスを送ります。

続いて、ヒコロヒーが「結婚前にこれだけは確認した方がいいと思うことは？」と聞くと、弘中は「意外と連絡の頻度って気にする人いません？『どっちが何時に帰ってくるか絶対連絡しようね』っていう」「私はしたくない、縛られたくない（笑）」「いつ帰ってくるのって言われたくないです。帰らなくちゃいけないって思っちゃうじゃないですか。（夫にも）聞かない」とコメント。

すると、それを聞いたさや香・新山が「本当に弘中さん夫婦の逆というか、僕があまり連絡しないので2日前に揉めたばっかり…」「ライブの打ち上げがあることを急に知って、一杯だけいただきますって飲んで、帰るつもりやから（家に）連絡しなかったんですよ。その後たまたま2本目を開けてしまって、そのまま飲んでもうて…結構時間が伸びてしまって」「（妻に）怒られて、寝ました」と赤裸々に夫婦喧嘩の内容を語り、スタジオを驚かせました。

3組のカップルがオーストラリアで下した決断は、涙の“結婚”か、それとも涙の”別れ“か…？SNSでも「共感しかない」「もらい泣きした」と反響を呼んだ運命の最終決断の行方は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。ぜひお楽しみください。

■『さよならプロポーズ via オーストラリア』 番組概要

最終話（#10）放送日時：2026年5月7日（木）夜9時～

最終話（#10）放送URL：https://abema.tv/video/episode/90-1303_s5_p10

番組トップページ：https://abema.tv/video/title/90-1303

ティザー映像：https://abema.tv/video/episode/90-1303_s5_p501

【スタジオ見届け人】※五十音順

さや香・新山（MC）

ヒコロヒー（MC）

藤本美貴（MC）

桜田通

ゆうちゃみ

【スタジオゲスト】

弘中綾香（テレビ朝日アナウンサー）

【テーマソング】

ヒグチアイ 『もしももう一度恋をするのなら』

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV, Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/