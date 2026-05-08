回転すし「スシロー」が今秋、米国に初出店。NY タイムズスクエア・エリアへ1号店をオープン！ ～日本で磨き上げたブランドを、そのまま世界へ～

株式会社FOOD & LIFE COMPANIES

株式会社FOOD & LIFE COMPANIES（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長 CEO：山本 雅啓、以下「F&LC」）は、今秋、米国・ニューヨーク州ニューヨーク市マンハッタン区のタイムズスクエア・エリア（8th Avenue and 42nd Street）に、回転すし「スシロー」米国1号店をオープンする運びとなりましたので、お知らせいたします。

F&LCは、VISIONである「変えよう、毎日の美味しさを。広めよう、世界に喜びを。」の実現に向けて、海外事業の拡大を継続しています。現在、日本を含めて10カ国・地域に店舗を展開しており、日本で磨き上げたブランドをそのまま世界のお客さまにお届けすることで、日本発のグローバルな外食企業として、成長・進化を続けています。また、「FY24-26 中期経営計画」においては、「海外事業の拡大継続・売上比率35％」を重点課題の1番目に据えており、「中華圏」「東アジア・東南アジア」「北米他市場」への出店を進めています。

1984年、日本のすし職人が創業したスシローは、日本の回転すし業界において14年連続で年間売上高第1位（※）を維持し、世界で948店舗（2026年4月末時点）を展開しています。今回、米・NYへの初出店により、日本で磨き上げたスシローの“うまさ”、楽しさ、価格以上の価値を再現してお届けすることにこだわり、ニューヨークの一人でも多くのお客さまに喜ばれる店づくりに取り組んでまいります。

なお、店舗に関する詳細につきましては、時期が来ましたら、改めて発表させていただく予定です。

■出店概要（予定）

屋号：スシロー

開店時期：2026年秋

店舗構成：3フロア（地下1階～2階）。1・2階：回転すし（約150席）、地下1階：個室（テーブル席）

メニュー：約100種類以上（すし、サイドメニュー、デザート、ドリンク）

予告サイト：https://sushiro-usa.com/

※出典：富士経済「外食産業マーケティング便覧2012~2025」(回転ずし2011~2024年実績値)