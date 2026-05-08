家電製品の開発・輸入・販売を手掛けるユアサプライムス株式会社(本社：東京都中央区 代表取締役社長：滝川 将幸)は、スタイリッシュなデザインと高機能を兼ね備えた「温度センサー付き ハイポジションDCリビング扇風機」(型番：YGT-DH3424HFR)を2026年5月上旬より、全国の家電量販店、ホームセンター、ユアサプライムスが運営するインターネット家電通販サイト「ユアサプライムス.com( https://www.yuasa-p.com )」他ショッピングサイト等にて販売を開始しました。

本製品は一般的な扇風機より約20cm高い最大106cmまで高さ調整が可能で、ソファやダイニングチェアに座ったままでも風が遮られることなく全身に届くハイポジションデザインが最大の特長です。ライトグリーンとオフホワイトの2色を発売します。





ソファを越えて、心地よさが届くハイポジションDCリビング扇風機





■商品開発の背景 ──“風が家具に遮られやすい”というリビング扇風機の使い勝手に着目

リビング学習やソファでのリモートワーク、ダイニングでの食事など、椅子に座って過ごす時間が主流となっているなか、本製品は従来の扇風機(最大高さ約80～85cm)の、障害物に風が遮られて風が当たりにくいという課題を解決。最大106cmのハイポジション設計で高い位置から送風でき、風が遮られにくいのが特徴です。くつろぐ時間も、食事を楽しむ時間も、欲しい場所へしっかり風を運び、より快適に涼しさを届けます。

今年は近年のトレンドである「癒し・くすみカラー」を反映した新色ライトグリーンとオフホワイトを発売し、視覚的にも涼やかで上質な空間を演出します。





高さが最大106センチで使える





■特徴

1. 「ソファを越える」最大106cmのハイポジション設計

本製品は高さを最小74cm、最大で一般的な扇風機よりも約20cm高い106cmまで調整可能。床座りでも使えるうえ、ソファに深く腰掛けた際や、ダイニングチェアに座っている際も心地よい風を直接受けることができます。





ソファなどの家具に風を遮らせない高さ





2. 賢く風量を自動調整する「温度センサー」搭載

温度センサーは、お好みの室温と風量の時に設定すると、室温をリアルタイムで検知して風量を自動で調整。温度が1℃上昇するごとに風量を1段階強め、1℃下がるごとに1段階弱めて運転します。「夜中に冷えすぎて目が覚める」「昼間、気温が上がっても風量がそのまま」といった不満を解消し、常に「ちょうどいい」が続く、“ストレスフリーな環境”を提供します。





賢く風量を自動調整する「温度センサー」機能





3. こだわりのカスタマイズ送風と操作性

風量は12段階で微風から強風までよりお好みに合わせた調整ができます。首振り機能も充実しており、左右首振は30°・60°・90°の3段階から選択可能。上下首振との組み合わせで3D立体首振になり、自分のいる場所だけ風を送ったり、お部屋全体に風を循環させることができ、また部屋干し時の送風補助にも利用できます。

また、この首振と風量の操作ボタンは独立したタイプで、直感的に操作しやすいのも特徴の１つです。





換気や送風に使える多様な首振





使いやすい独立操作ボタン





4. 7枚羽根の柔らかで静かな風で涼む

本製品は静音設計のDCモーターを採用しており、就寝時や深夜の使用でも運転音が気になりにくい仕様です。7枚羽根構成により風を細かく分散させ、やわらかく包み込むような自然な風を実現。体への負担を減らしながら快適な涼しさを届けます。









■省エネ性能に優れたDCモーター

本製品は省エネに優れたDCモーターを搭載しています。

消費電力は最大18Wと省エネ性能も高く、最大消費電力で1日8時間使用した場合の1か月(30日)分の電気代の目安は約134円です。

※電力料金目安単価1kWh=31円(税込)で算出。

夏場のエアコンとの併用でも非常に安価に抑えられ、扇風機を使わない時よりもエアコンの設定温度を抑えられるため、節電効果もあります。





5. インテリアに馴染むカラーバリエーション

観葉植物の様な癒しカラーの「ライトグリーン(LM)」と、落ち着きのある「オフホワイト(W)」を発売。

どちらもお部屋のフローリングや木製家具とも相性の良いニュアンスカラーです。リビングに置くだけで、空間に爽やかなアクセントと癒しをもたらします。





ナチュラルカラーのライトグリーン





■製品詳細

商品名 ：温度センサー付き ハイポジションDCリビング扇風機

型番 ：YGT-DH3424HFR

カラー/JANコード：(LM)ライトグリーン/4979966574053、

(W)オフホワイト/4979966574060

サイズ ：W36×D35×H74(106)cm

質量 ：約4.1kg

電源コード長 ：約1.6m

電源 ：AC100V 50/60Hz

消費電力 ：18W(50/60Hz共通)

風量 ：12段階

首振 ：上下首振・左右首振(30／60／90°)

機能 ：温度センサー、上下・左右3D首振、

入タイマー8時間・切タイマー8時間、8時間自動オフタイマー

生産国 ：中国

希望小売価格 ：13,800円(税込)









【会社概要】

会社名： ユアサプライムス株式会社

設立 ： 1978年(昭和53年)

代表者： 代表取締役社長 滝川 将幸

所在地： 東京都中央区日本橋富沢町9-8

TEL ： 03-5695-1503

URL ： https://www.yuasa-p.co.jp/









■ユアサプライムス株式会社について

私たちユアサプライムス株式会社は、日常の何気ない瞬間に「驚き」と「心地よさ」をプラスする家電づくりを目指しています。機能性はもちろん、所有する喜びを感じられるデザイン性を追求し、お客様の生活により潤いと豊かさを提供する製品をお届けしてまいります。