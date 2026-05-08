借金問題の相談先比較サービスを提供する株式会社cielo azul（本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役：大泉 聡）が運営する「債務整理相談ナビ」では、「サラ金」「消費者金融」「闇金」「街金」の違いを正しく整理した解説記事を全面リニューアル公開しました。 サラ金（消費者金融）と闇金・街金の法的位置づけの違い、利息制限法に基づく金利上限、貸金業法第21条で禁止された取り立て行為、借金の消滅時効が成立する条件まで、法令と公的データに基づいて整理しています。

記事公開の背景

https://saimu.cieloazul.co.jp/faq/sarakin/

「サラ金」という言葉には依然として「怖い」「やばい」というイメージがつきまとっています。これは1960～70年代の「サラ金地獄」と呼ばれた時代の高金利・強引な取り立てが社会問題化した記憶が、現在も検索ユーザーの不安として残っているためです。 しかし2010年の貸金業法改正により、グレーゾーン金利は完全に撤廃され、取り立て行為も貸金業法第21条で厳しく規制されています。現在の正規の消費者金融は、利息制限法の上限金利の範囲内で運営されている、法律に基づく正規業者です。 一方で、「審査なし」「ブラックOK」を謳う闇金業者は今もSNS・ファクス・ポスティング等を通じて勧誘を行っており、財務省・関東財務局も無登録業者の情報を公表し続けています。 「サラ金」「街金」「闇金」を混同したまま借入をしてしまうと、法外な利息や違法な取り立てに巻き込まれるリスクがあります。 本記事は、こうした正規業者と違法業者の違いを法令ベースで整理し、もし返済が困難になった際の対処法までを一気通貫で確認できる内容としてまとめています。

記事のポイント

【1】サラ金・闇金・街金の違いを比較表で整理 「貸金業登録の有無」「金利」「審査」「取り立て」「連絡先」「代表的な業者」の6項目で、サラ金（消費者金融）・闇金・街金の違いを一覧化。混同されやすい「街金」と「闇金」については、街金は貸金業登録を受けた正規業者である点を明確にしています。 【2】闇金の見分け方を4つのチェックポイントで提示 「審査なし・ブラックOK・即日融資を前面に出している」「連絡先が携帯電話やIP電話のみ」「SNS・チラシで勧誘している」「金融庁の登録貸金業者情報検索サービスで登録が確認できない」の4つを示し、借入前に金融庁の公式サイトで登録番号を確認することを推奨しています。 【3】利息制限法の上限金利と返済シミュレーション 借入金額別の上限金利（10万円未満は年20%、10万円～100万円未満は年18%、100万円以上は年15%）を出典付きで掲載。さらに「200万円・年利15.0%・36回払い」の具体例で、毎月の返済額・総返済額・利息総額を算出した返済シミュレーションを掲載しています。 【4】貸金業法第21条で禁止された取り立て行為を7項目で整理 深夜・早朝（午後9時～午前8時）の電話・訪問、正当な理由のない勤務先への連絡、玄関への張り紙・近隣への通知、家族や友人への返済強要、弁護士介入後の本人への直接連絡など、現在の法律で違法とされている取り立て行為を具体例付きで整理。違反時の罰則（2年以下の懲役または300万円以下の罰金）も記載しています。 【5】借金の消滅時効が成立する条件を法令ベースで整理 「最後の借入または返済から5年」「裁判で判決が出ている場合は確定から10年」という時効成立の条件と、債務承認・1円の返済・訴訟提起などによる時効中断（更新）の事由を解説。時効は自動成立せず、内容証明郵便での「時効の援用」が必要である点まで踏み込んで説明しています。 【6】財務省公表の違法業者リスト 財務省・関東財務局が公表している無登録の貸金業者のうち、「ファクス勧誘」「ホームページ勧誘」「ショートメール勧誘」を行っている業者の一部を掲載。架空の登録番号や実在する会社名を詐称して活動するケースを警告しています。

債務整理相談ナビ®について

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債務整理相談ナビ® は、借金問題を抱える方が自分に合った相談先を見つけられるよう、弁護士・司法書士の事務所情報と債務整理制度の解説を整理して提供する事業者サービスです。 ・全47都道府県の相談窓口の整理 ・手続きごとの基礎情報の整理（任意整理・個人再生・自己破産・特定調停） ・全国2,300事務所以上の情報を掲載、うち30件超の事務所を編集部が直接取材 ・1,024人を対象とした独自調査「債務整理相談ナビ白書」の公開 を通じて、利用者の相談先選びをサポートしています。

会社概要

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会社名：株式会社cielo azul 所在地：〒810-0004 福岡市中央区渡辺通5丁目14番12号 南天神ビル3F 代表取締役：大泉 聡 事業内容：借金・派遣・探偵など生活課題領域における情報整理・相談先比較サービスの企画・運営 運営サービス：債務整理相談ナビ／派遣会社登録ナビ／興信所探偵ナビ／ふるさとめぐり／神社めぐり ほか 企業サイト：https://www.cieloazul.co.jp/ ＜お問い合わせはこちら＞ 運営会社：株式会社cielo azul 企業サイト：https://www.cieloazul.co.jp